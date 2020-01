Lekkede bilder av LG V60 ThinQ peker mot at den får fire kameraer

The LG V60 ThinQ kan få flere kameraer enn V50 ThinQ som du ser her.

Det kan virke som LG – i likhet med de fleste andre smarttelefonprodusenter – mener at man aldri kan få nok kameraer. I hvert fall tyder nye lekkede bilder av det som skal være LG V60 ThinQ, på nettopp det.

Bildene som er delt av SlashLeaks, viser et felt på baksiden som burde ha plass til minst fire kameraer, noe som vil være ett kamera mer enn LG V50 ThinQ og LG G8 hadde.

LG V60 ThinQ-logoen på bildet gjør det også tydelig hvilken telefon det er snakk om, men vi må understreke at vi ikke uten videre kan ta disse bildene for god fisk.

Les hele vår test av LG V50 ThinQ

LG har patentert en knappeløs telefon

#LG - #LGV60 - LG V60 thinq back glass leaked https://t.co/yNVUr1c3W3 pic.twitter.com/lUTqoIc78EJanuary 8, 2020

Utover detaljene rundt kamera og to ulike farger, så kan vi også konstatere at vi ikke ser spor etter en fingeravtrykkleser. Både LG V50 ThinQ og LG G8 hadde lesere på baksiden, og det virker sannsynlig at V60 ThinQ får fingeravtrykkleser i skjermen, slik også LG G8X og mange andre telefoner har nå.

Det er også interessant at bildene kan minne en del om nylig lekkede bilder av LG G9 ThinQ, som også skal ha fire linser på baksiden.

Det tyder på at de to telefonene har en del likheter. Ikke minst er det mulig at de lanseres samtidig, og en annonsering under MWC 2020 i februar virker sannsynlig.

Det er ellers ventet at de to modellene blir utstyrt med Snapdragon 865-brikker, og at minst én av dem støtter LGs Dual Screen-utvidelse. Basert på tidligere modeller, vil vi imidlertid anta at LG V60 ThinQ blir en tanke mer imponerende (og dyrere) enn LG G9 ThinQ.

Her er de beste Android-appene

Kilde: GSMArena