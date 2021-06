Lenovo annonserer fem nye Android-nettbrett – inkludert en diger iPad Pro-rival

Hadde det vært et vanlig år ville MWC 2021 vært et enormt arnested for annonseringer av mobiltelefoner, nettbrett og smartklokker. I år har vi istedenfor blitt servert en forsinkelse på fire måneder, og en masseflukt fra tilstelningen av de fleste store teknologiselskapene – men Lenovo fikk tydeligvis ikke notatet som gikk rundt, for i går annonserte de en god håndfull nye nettbrett.



De fem nye Android-enhetene dekker et bredt prisspekter, alt fra billigmodeller til kremen av kremen tilbys, og den kanskje mest interessante annonseringen i dag er nyvinningen Lenovo Yoga Tab 13. Nettbrettet er medlem av den meget eksklusive klubben modeller som har en skjerm på størrelse med den i iPad Pro 12,9", hvilket bør gjøre den besnærende for mange brukere.

Vi gir deg full oversikt over de nye Lenovo-nettbrettene under, slik at du kan få med deg forskjellene mellom modellene – det er verdt å merke seg at Lenovo ikke har frigitt all informasjon om alle nettbrettene, så mange av boksene er tomme, men vi satser på at flere spesifikasjoner er på vei.

Dette er de nye Lenovo-nettbrettene

Nye Lenovo-nettbrett – spesifikasjoner Spesifikasjoner Lenovo Yoga Tab 13 Lenovo Yoga Tab 11 Lenovo Tab P11 Plus Lenovo Tab M7 Lenovo Tab M8 Skjermstørrelse 13" 11" 11" 7" 8" Oppløsning 2160 x 1350 2000 x 1200 2000 x 1200 1024 x 600 1280 x 800 Prosessor Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Helio G90T MediaTek Helio G90T MediaTek MT8166 MediaTek Helio P22T RAM 8 GB 4 GB / 8 GB 4 GB / 6 GB 2 GB Lagring 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB 64 GB / 128 GB 32 GB Frontkamera 2 MP 2 MP Kamera 2 MP 5 MP Batteri 10 000 mAh 7 500 mAh 7 500 mAh

Selv om det er en del hull å fylle, så er det likevel relativt tydelig hvordan de ulike modellene vil plassere seg.



Tab M-enhetene ser ut til å være portable underholdningsenheter i samme sjikt som for eksempel Amazon Fire-brettene, men med «ordentlig» Android, istedenfor Amazons egenproduserte variant.

Yoga-sortimentet er hakket kvassere, med spesifikasjoner som gjør at de antageligvis kommer til å passe bedre til medieproduksjon, kontorarbeid og for bedrifter. De har også innebyggede stativer med kroker, slik at du kan plassere de på mange ulike måter, og på mange forskjellige underlag.



Hvordan passer så Lenovo Tab P11 Plus inn i bildet? Det ser i bunn og grunn ut som om dette er en slags variant av Yoga Tab 11, men uten stativet, og at det dermed har et mer vanlig nettbrett-design.

Nye Lenovo-nettbrett, pris og tilgjengelighet

Nye Lenovo-nettbrett – tilgjengelighet Lenovo Yoga Tab 13 Lenovo Yoga Tab 11 Lenovo Tab P11 Plus Lenovo Tab M7 Lenovo Tab M8 Lanseringsdato Juni 2021 Juli 2021 Juli 2021 Juni 2021 «Senere i år» Pris i euro (fra Lenovo) 799 349 299 119 Ikke tilgjengelig Konvertert pris i norske kroner 8135 3550 3050 1200

Lenovo har per nå kun frigitt informasjon om prisene i euro, så man bør ta kalkulasjonen av norske priser med en klype salt – det kan godt være at regionale priser blir annerledes ved lansering, for ikke å snakke om hvilke modeller som ender opp hvor. Vi har ennå ikke bekreftet hvilke modeller som eventuelt ender opp i Norge.

Selv om det ser ut til at de nye Android-nettbrettene fra Lenovo er planlagt lansert om ikke så lenge, så hersker det fortsatt noe usikkerhet rundt Tab M8, siden det er såpass lite informasjon tilgjengelig om nettopp denne modellen. Prisen kommer dog antageligvis ikke til å bli stort høyere enn den man må ut med for M7.

Det er ikke rart at Yoga Tab 13 sammenlignes med iPad Pro, gitt prisen (som uten tvil er temmelig høy), men de andre nettbrettene er til gjengjeld ganske mye billigere, så om du er ute etter et nytt Android-nettbrett, så kan det være at disse vil konkurrere godt i sine respektive prissjikt.