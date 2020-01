Klipsch annonserer konkurrent til Sony WH-1000XM3

Lydprodusenten Klipsch har annonsert sine første aktivt støydempende hodetelefoner, og alt tyder på at de ønsker å ta opp kampen med klasseledende Sony WH-1000XM3. De nye hodetelefonene skal vises frem under CES 2020 som starter 7. januar i Las Vegas.

Ifølge Engadget skal Klipsch Over-Ear Active Noise Cancelling Headphones komme i salg en gang mellom september og november, og prisen skal være 399 dollar, noe som typisk vil tilsvare opp mot 4000 kroner i Norge.

Det er omtrent det samme som Bose tar for sine Noise Cancelling Headphones 700, og drøyt 500 kroner mer enn hva man må ut med for Sonys toppmodell om dagen.

Imponerende spesifikasjoner

Basert på spesifikasjonene kan vi si at Klipsch nye hodetelefoner burde tåle sammenligning med de beste. De skal nemlig levere 30 timer batterilevetid, noe som er på nivå med nevnte WH-1000XM3 og rundt ti timer mer enn Bose sitt alternativ.

Er du av dem som ofte glemmer å lade hodetelefonene dine, skal du også vite at Klipsch lover å levere hele fem timers lytting fra bare 10 minutter med opplading. Det medfølgende oppbevaringsetuiet som Klipsch har gitt navnet FlightCase, gjør det også mulig å lade hodetelefonene mens de ligger nedpakket.

Det er ellers tydelig at Klipsch har lagt vekt på stilig design, og hodetelefonene har en tydelig retro-følelse med detaljer i rosegull. De ser definitivt ikke like slanke og bærbare ut som konkurrenten fra Bose, men det robuste designet kan appellere til dem som liker hodetelefoner som tåler hard bruk.

Klipsch hevder at de nye hodetelefonene skal levere 40 dB støydemping, og de skal utstyres med en transparent modus som lar deg høre omgivelseslyd når det trengs.

Sony WH-1000XM3 er den viktigste konkurrenten. (Image credit: Sony)

Selskapet har avslørt lite om hva slags lydkvalitet vi kan forvente fra disse hodetelefonene, og de nøyer seg med å opplyse om at de vil levere Klipsch sin «signatur»-lyd. Med tanke på selskapets historie har vi store forventninger på dette punktet, og vi kommer til å teste dem ut så fort vi får mulighet på CES 2020.

Klipsch opplyser også at det blir mulig å justere EQ-innstillinger i den tilhørende Klipsch Connect-appen.

Hodetelefonene skal få støtte for SBC, AptX HD og AAC, og en dedikert Google Assistant-knapp gir tilgang til Googles stemmeassistent.

Både spesifikasjoner, pris og design tilsier altså at disse hodetelefonene kan bli en verdig utfordrer til den markedsledende konkurrenten fra Sony, men det er samtidig ikke umulig at sistnevnte planlegger å slippe en oppfølger til WH-1000XM3 under CES 2020. Det har nemlig gått rykter om at WH-1000XM4 er på vei, helt side en søknad sendt til det amerikanske godkjenningorganet FCC avslørte modellnummeret i fjor.

Kilde: Engadget