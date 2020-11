Julegavetips til PlayStation-gamere

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Det er bedre enn noen gang å være fan av PlayStation, selv når det er gått mer enn 25 år siden den første enheten ble lansert. Nå har akkurat PS5 kommet på markedet, og konsollene PS4 og PS4 Pro har inntil nå solgt som varmt hvetebrød.

Med PS4 fikk man kostbare produksjoner som Borderlands 3 og Call of Duty: Modern Warfare sammen med spill som er eksklusive for konsollen, som Death Stranding. Det er lett å være enig i at Sony vant den generasjonens konsollkrig, og disse spillene kan du dessuten ta med deg videre til den nye konsollen.

PS5 står også i en heftig konsollkrig, og der rivalen kan skilte med voldsom kraft, kan PS5 skilte med flere spennende spill ved lanseringen, blant andre «Marvel's Spider-Man: Miles Morales», «Sackboy: A Big Adventure» og «Demon's Souls», alle fra Sony-eide utviklere, men man kan også skaffe seg en del store spill fra tredjeparter, som eksempelvis «Call of Duty: Black Ops Cold War», «Godfall» og «Watchdogs: Legion».

Hvis du kjøper en gave til en gamer du kjenner – eller til deg selv – har vi alle de beste julepresangene til PlayStation-entusiaster her.

Full HD-kamera til PlayStation 5 | 699,- fra NetOnNet

Sett et personlig preg på ditt innhold med Sony HD Camera PS5. Kameraet kobles direkte til PlayStation 5 og kan ved hjelp av to vidvinkellinser spille inn video i krystallklar Full HD-oppløsning.



PSN Plus – 12 måneder | 489,- fra Komplett.no

Dette er PlayStation Plus. Et globalt felleskap av online spillere. som har tatt gaming til et helt nytt nivå. Det er her man skaper et navn for seg selv. Er du klar til å bli med?





Sony PS4 Pro Death Stranding | 5692,- fra Computersalg

Her får du en hel terabyte lagringsplass, med plass til spill som hver kan ta 40-50 GB for de mest påkostede titlene. Her får du også med deg Death Stranding, et spill som ble en umiddelbar klassiker.



Apex Legends™ - 4350 Apex Coins | 3842,- fra CDON

Respawns Apex Legends er en underdog i forhold til flerspillergiganten Fortnite, men det er likevel et omfattende spill. Heldigvis kan du kjøpe spillets egen valuta, Apex Coins.



Sony Playstation Classic | 446,- fra Kjell & Company

Sony PlayStation Classic var ikke en like stor suksess som Nintendo NES Classic og SNES Mini, men du kan tjene på deres nederlag. PS1 selges til priser langt lavere enn utgangspunktet.



Kingston HyperX Cloud Revolver S | 1780,- fra Proshop

Kjøper du en gave til en som gjerne gjør unna lange spilløkter? Hodetelefonene HyperX Cloud Revolver S har lenge befunnet seg blant våre favoritter til gaming for PS4-brukere.



Sony Dualshock 4 V2 - Midnight Blue | 599,- fra Dustin Home

Hvorfor nøye seg med helt vanlige DualShock-kontroller? Med Controller Modz kan du spesialtilpasse med egne farger, mønstre og designvarianter for å få kontrollen du alltid har ønsket deg.



