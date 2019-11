Julegavetips 2019: De beste tipsene for de som legger harde pakker under juletreet

2019 kryper mot slutten og det begynner å krible i planleggingsmuskelen hos de fleste som ønsker en stressfri jul. Som alltid er det harde pakker som frembringer mest jubel på den store dagen, og skal man tekke både mor, far, kjæreste og bror skal det mye til for å klare seg gjennom juleshoppingen helt uten hjelp.



Julegavetipsene finner du derfor her hos TechRadar. Vi står parat til å hjelpe deg gjennom elektronikkjungelen i en periode som allerede er stressende nok for de aller fleste.

Nordmenns topp 10-liste 1. Smartklokke/-armbånd (11%) 2. Nettbrett (10%) 3. Mobil (10%) 4. Hodetelefoner (9%) 5. Kjøkkenprodukter (8%) 6. Bærbar PC (8%) 7. TV (6%) 8. Musikkanlegg (5%) 9. Smarthjem-utstyr (5%) 10. Personlig pleie (5%)

Hittil i 2019 har vi sett en enorm interesse for smartassistenter og tilknyttede Bluetooth-høyttalere, og etter et 2018 hvor vi satt litt på hendene har vi i år begynt å kjøpe TV-er igjen. Vinterens mulm og mørke gjør både en lyssterk OLED-TV man kan kose seg med i sofakroken, og en hyggelig smartassistent som kan vekke en fra den daglige vinterdvalen, til gode gaveidéer – men vi nordmenn tenker også på våren allerede nå.

Respons Analyse gjennomførte en undersøkelse for Elektronikkbransjen i forkant av fjorårets julesalg, og da var det smartklokker og treningsarmbånd de fleste ønsket seg til jul. Ikke bare ville vi være klare til å måle pulsen under vårens første joggetur, men vi ville også ha de riktige hodetelefonene på hodet mens vi forsøkte å slite av oss juleribba.

En undersøkelse gjennomført av YouGov for Elkjøp viser også at fire av ti nordmenn kommer til å kjøpe de fleste av julegavene nå i første halvdel av desember. Da er det jo greit å vite at vi i TechRadar gir deg julegavetipsene du trenger for å få unna handleturen.

Vi følger selvfølgelig med på alt som slippes av nye produkter, og vi gjør grundige tester av alt som finnes av spennende mobiler, nettbrett, smartklokker, aktivitetsarmbånd og mye annet.

Dermed har vi et godt grunnlag for å kunne gi deg noen virkelig gode julegavetips, som vil falle i smak på julaften.



Hvis du allerede vet hva kona vil ha, men vil lese litt mer om hvilke merker og modeller som passer dere best, er det ingenting i veien for å ta en titt på våre alltid oppdaterte kjøpeguider:

Julegave til ham: Speilløst systemkamera

Fujifilm X-T30

Fabelaktige stillbilder, nydelig video, framifrå design... hva mer kan man ønske seg?

Sensorstørrelse: APS-C | Oppløsning: 26,1 MP | Søker: 2 360 000 punkter | Skjerm: 3 tommer, flippbar berøringsskjerm, 1 040 000 punkter | Autofokus: 425-punkts AF | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 4K, 30 bilder i sekundet | Brukernivå: Viderekommen

Robust og stilig hus

Fantastisk kvalitet på bilder og video

Litt dårlig plass til hendene

EVF-forstørringen er ikke den beste

Fujifilms kompaktkamerasortiment, X-serien, har vært en stor suksess blant entusiaster, og den forgående modellen, X-T20, var selskapets hittil mestselgende X-serie-modell. Hvordan lager man oppfølgeren til noe slikt?

Ved å ta de beste bitene fra toppmodellen X-T3 i en kropp som er akkurat like praktisk å bære rundt på som tidligere. Faktisk får man mer enn man skulle forvente fra X-T3 i dette henseendet: alt fra en sensor på 26,1 MP, via muligheten til å ta opp i 4K, til et PD-autofokussystem som dekker nesten hele bildet. Kameraet har nydelig design, har byggkvaliteten i orden og fungerer like bra til å ta bilder av sport og action som det er til å forevige landskap eller levende bilder.

Les hele vår test: Fujifilm X-T30

Julegave til henne: Smartklokke

Apple Watch 5

Den beste Apple-klokka du får kjøpt for penger

OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 1,78 tommer OLED | Prosessor: Apple S5 | Reimstørrelse: varierer med klokkestørrelse | Lagring: 32 GB | Batteri: 1 dag til 36 timer | Lademetode: trådløse | IP-sertifisering: vanntett ned til 50 m | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 4G

Skjerm som alltid er på

Mer lagring

Batteriet er ikke glimrende

Fortsatt dyr

Apple har ikke tatt førsteplassen på vår smartklokkeliste, men dette er den beste klokka du kan kjøpe hvis du har en iPhone. Den fungerer sømløst med Apples telefoner, og den er et godt valg så lenge du har tenkt til å holde deg på Apple-siden en stund fremover.

Apple Watch 5 har ikke de helt store oppgraderingene sammenlignet med forrige modell, og den største endringen er at den har fått en skjerm som alltid er på. Dermed slipper du å holde håndleddet riktig får se noe på skjermen, og alt er i stedet synlig på den neddempede skjermen.

Designet er også likt Watch 4, et design vi liker veldig godt, og du kan velge mellom de to størrelsene 40 og 44 mm.

Alle treningsfunksjonene du forventer er også på plass, og du får finesser som EKG-måler, GPS-sporing, god pulsmåling og mye mer.

Hvis du er på jakt etter den beste Apple-klokka så er det denne du skal ha, men den er ikke vår favorittsmartklokke.

Les hele vår test: Apple Watch 5

Julegave til sportsidioten: Aktivitetsarmbånd

Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

Fitbit Charge 3

Ta kontroll på treningen din

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batteritid: Seks dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Lett design

Stor skjerm

Ikke GPS innebygget

Ikke fargeskjerm

Charge 3 er en mer raffinert utgave av Charge 2, med et lettere design som ser bedre ut på håndleddet.

Skjermen er større og skarpere enn den du får med mange av de andre aktivitetsmålerne på denne listen, men den er fortsatt sorthvitt.

I motsetning til enkelte andre får du ikke innebygget GPS, men den er til gjengjeld vanntett og utstyrt med full sporing av trening og pulsmåler. Du kan også få GPS-sporing ved å koble Charge 3 til telefonen din.

Du må betale litt mer for denne enn du må for en del av de andre produktene på denne listen, men hvis du setter pris på Fitbits app og brukeropplevelse så vil du bli storfornøyd med dette valget.

Les hele vår test: Fitbit Charge 3

Julegave til tenåringen: Hodetelefoner

1. Sony WH-1000XM3

Verdens beste støydempende hodetelefoner, to år på rad

Akustisk design: lukket | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 4 Hz til 40 kHz | Elementer: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: 104,5 dB | Impedans: 47 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 30 m | NFC: ja

Glimrende støydemping

Fantastisk lydkvalitet

30 timers batteritid

Kun små justeringer fra 1000XM2

Svak samtalekvalitet

Tross at Sony WH-1000XM3 er nye i 2018, er de likevel de beste støydempende hodetelefonene to år på rad. Hvordan det er mulig? For det meste er WH-1000XM3 kun en mindre oppgradering av fjorårets WH-1000XM2. WH-1000XM3 bruker USB-C i stedet for microUSB og er utstyrt med ekstra polstring i bøylen, men utover det har ikke Sony endret noe særlig ved sine prisvinnende hodetelefoner

Fraværet av substansielle forbedringer gjorde i utgangspunktet at vi nølte med å anbefale dem fullt ut, og spesielt siden 1000XM2 var tilgjengelig til en lavere pris. Nå har vi imidlertid bestemt oss, og hvis du vil ha et par kritikerroste støydempende hodetelefoner som er nye av året og som samtidig har to års erfaring med å være best, er det WH-1000XM3 du skal satse på.

Les hele vår test: Sony WH-1000XM3

Julegave til besteforeldrene: Nettbrett

Apple iPad (2018)

Det beste billige nettbrettet du kan kjøpe nå

Vekt: 469 g | Dimensjoner: 240 mm x 169.5 mm x 7.5 mm | OS: iOS 13 | Skjermstørrelse: 9, 7 tommer | Oppløsning: 1536 x 2048 | CPU: Apple A10 Fusion | Lagringsplass: 32 GB / 128 GB | Batteri: 8827 mAh | Kamera: 8MP | Frontkamera: 1,2 MP

Bra skjerm

Kraftig til prisen

Apple Pencil følger ikke med

Designet er det samme

Apple iPad 9,7 (2018) er det beste billige nettbrettet du kan kjøpe nå.



Det er ikke den nyeste vanlige iPad-modellen på markedet (det er nye iPad 2019), men iPad 2018 har likevel særdeles mange sterke sider – for ikke å snakke om en billigere prislapp.

Man får en bra skjerm, mer enn nok hester under panseret til alt av apper og spill, og den har også blitt oppdatert med Apples nyeste programvare, iOS 13, hvilket forsikrer at nettbrettet har all den nyeste funksjonaliteten og alle de seneste sikkerhetsoppdateringene.

Les hele vår test: Apple iPad 9,7 (2018)

Julegave til studenten: Bærbar PC

Bilde 1 av 6 Bilde 2 av 6 Bilde 3 av 6 Bilde 4 av 6 Bilde 5 av 6 Bilde 6 av 6

Dell XPS 13

Den beste laptopen har blitt enda bedre

CPU: Åttendegenerasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Sentrert IR webcam

Utmerket nytt design

Nydelig (valgfri) 4K-skjerm

Høyere startpris

Hvit versjon er dyrere

I tre år på rad har Dell XPS 13 figurert i toppsjiktet på våre lister over de beste bærbare pc-ene. 2018-utgaven av Dells flaggskip fortsetter trenden. Denne versjonen er en tynnere og kraftigere variant av verdens beste laptop. Nå har den også fått en glimrende ny 4K-skjerm, samt en ny farge: Rose Gold on Alpine White.

Årets utgave er dyrere enn forgjengeren, men 2018-versjonen har til gjengjeld kraftige åttendegenerasjons Intel-prosessorer, fra i5 til i7. I tillegg har den en nærmest kantfri «Infinity Edge»-skjerm, og får dermed presset de 13.3 tommene inn i en ramme laget for 11-tommers-skjermer. Med dette skiller Dell XPS 13 seg kraftig ut fra konkurrentene. I tillegg imponerer utvalget tilkoplinger.

Sammenlignet med Apple, som holder seg utelukkende til USB-C, imponerer flaggskipet til Dell med både USB 3.0 og SD-kortleser — i tillegg til USB-C. Det er ikke rart at Dell XPS 13 fortsatt er den mest populære Windows-laptopen i verden. Ikke nok med det: Du har også muligheten til å velge mellom enten høyoppløselig eller multi-touch-skjerm, samt en lang rekke valgmuligheter innen lagring og minne. Eller, du kan velge å spare penger, og gå for mer konservative konfigurasjoner.

Les hele vår test: Dell XPS 13

Julegave til trendsetteren: Smarthøyttaler

Google Home

Passer godt for Chromecast-brukere og andre nysgjerrige

Basen kan tilpasses

Stort låtbibliotek

Stadig voksende maskinvaresystem

Mangler Googles egne tjenester

Krever nøyaktige formuleringer

Google Cast-støtten må forbedres

Før du kjøper en Google Home vil du nok aldri egentlig bli klar over hvor mye musikk som finnes på YouTube. Vi skal ikke påstå at den kan spille absolutt alt du kan tenke deg, men etter å ha pløyd gjennom 90-tallsavgrunnen kunne vi fortsatt ikke komme på en eneste låt som den ikke klare å spore opp og spille.

Google Home er altså glimrende som DJ, men den er også en overraskende smart hjemmehub. Den støtter for eksempel mange av de viktigste smarthjem-plattformene som Nest, Philips Hue og Samsungs SmartThings, i antallet plattformer vil bare vokse fremover.

Likevel er vi usikre på om vi kan anbefale Google Home like varmt til alle. På noen måter skuffer den og lever ikke opp til forventningene Google setter om at den skal være et midtpunkt for det smarte hjemmet.

Den er rett og slett ikke helt der ennå. Den er litt for spesifikk når det gjelder krav til språk, listen over enhetsstøtte vokser men er fortsatt litt skuffende, og kanskje verst av alt – den mangler støtte for mange av Googles egne tjenester.

Jevnlige oppdateringer gjør den imidlertid stadig bedre, og med støtte for norsk språk har den i hvert fall blitt langt nyttigere for oss her hjemme. Selv om forbedringspotensialet er stort, får du altså allerede nå en høyttaler som fungerer som en imponerende DJ, den har innebygget støtte for Google cast, og den lar deg slippe å reise deg for å skru av lyset. Det er i hvert fall en god begynnelse.

Les hele vår test: Google Home

Julegave til hele familien: OLED-TV

LG C9 OLED (2019)

Verdens smarteste TV?

55-tommer: LG OLED55C9 | 65-tommer: LG OLED65C9 | 77-tommer: LG OLED77C9

Dolby Vision og Dolby Atmos

AI-forbedret smart-TV

Flott design

Litt svak lysstyrke

Svakere høyttalere enn LGs beste OLED-skjermer

LG C9 erstatter C8 fra i fjor, og den kommer nærme å slå Q90 ovenfor mens den samtidig representerer et imponerende steg frem for TV-produsentens OLED-teknologi.

Her kombineres en glimrende skjerm med et enormt utvalg funksjoner og formater og LGs glimrende smart-TV-plattform, og det gjør at dette utvilsomt er en av verdens beste TV-er. Forskjellene er faktisk ikke så store fra fjorårets modell, men den nye 2.-generasjons a9-prosessoren sikrer at bildeprosesseringen er førsteklasses.

Den er ikke like lyssterk som en del LCD-TV-er, men det dype sortnivået sikrer likevel en enorm dynamisk bredde. I tillegg leverer den også livlige og vakre farger, og detaljnivået med 4K-innhold er utrolig.

LG har også dyrere modeller å by på som W9 og E9, men da betaler du først og fremst for en flottere formfaktor og kraftigere lyd. Hvis du først og fremst er opptatt av å få best mulig bilde for pengene, så er det altså C9 du burde vurdere.