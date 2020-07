iPhone 12-batteristørrelsene avdekket – de er skuffende små

Apple er ikke kjent for å ta i bruk store batterier i sine telefoner, og denne trenden ser ut til å fortsette med iPhone 12. Faktisk kan det se ut som at disse batteriene kommer til å bli enda mindre enn de man finner i iPhone 11-serien.



MySmartPrice fant for litt siden sertifiseringer for tre nye Apple-batterier – antageligvis ment til bruk i iPhone 12-telefoner – i tre sertifiseringsdatabaser ved navn Safety Korea, 3C (kinesisk) og UL Demko (et dansk sertifiseringsselskap.)



Batteriene det er snakk om har modellnumrene A2471, A2431 og A2466, der A2466 skal være på 2227 mAh, en størrelse som tilsier at det antageligvis skal sitte i iPhone 12-modellene på 5,4 tommer det har gått rykter om. A2431 skal klare å holde på 2775 mAh, og er dermed det mellomste av de tre, og passer dermed best til både iPhone 12 Max og iPhone 12 Pro (begge etter sigende med skjermer på 6,1 tommer.)

A2471-batteriet på 2227 mAh (Image credit: Safety Korea)

Til slutt har vi A2466, med en kapasitet på 3687 mAh, og dermed sannsynligvis tiltenkt den største modellene – iPhone 12 Pro Max på 6,7 tommer.



Til sammenligning har iPhone 11 et batteri på 3110 mAh, iPhone 11 Pro et på 3046 mAh mens iPhone 11 Pro Max kan holde på 3969 mAh – og det på tross av at sistnevnte har en mindre skjerm enn hva ryktene sier at iPhone 12 Pro Max skal ha.



Dette lover ikke godt for batteritiden til Apples kommende telefoner. Når det er sagt er det ikke hundre prosent sikkert at disse batteriene er tiltenkt iPhone 12-serien, ei heller at skjermstørrelsene vi har hørt rykter om stemmer; og selv om vi legger til grunn at antagelsene om skjermstørrelsene stemmer er det flere ting som har innvirkning på batteritid, for ikke å snakke om at Apple helt sikkert fortsetter arbeidet med å forbedre strømforbruket i sine telefoner.

Av litt mer oppløftende nyheter kan vi melde at i de samme databasene fantes det også informasjon om en ny lader på 20 W. Dette er noe vi har hørt rykter om tidligere, og om det stemmer vil en slik ny lader tillate raskere lading enn noen eksisterende iPhone-lader. Dog, selv om det virker sannsynlig at 20 W-laderen er reell har det også gått rykter om at denne ikke vil være å finne i esken sammen med telefonen. Man må snarere kjøpe den separat.



Vi burde få et klarere bilde på hvordan det står til med batteri- og ladesituasjonen i september, siden dette sannsynligvis er tidsperioden hvor iPhone 12-serien blir annonsert. Likevel kan det ta litt ekstra tid, siden Apple aldri snakker om den nøyaktige størrelsen på sine batterier, og vi dermed må vente på at noen får maskinvaren i hende og selv demonterer og bekrefter størrelsene på batteriene.

Kilde: GSMArena