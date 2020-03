Intel innrømmer at de ikke vil ta igjen AMDs 7 nm før i 2021

Det er ingen hemmelighet at Intel i det siste har hatt problemer med å holde følge med rivalen AMD i kappløpet om å ha den beste prosessoren. De røde har forflyttet seg til 7 nm og fortsetter videre, og det kan ta litt tid før Intel virkelig kan ta igjen forspranget.



Ifølge en artikkel hos Tom's Hardware fremførte Intels finansdirektør, George Davis, en presentasjon under Morgan Stanley-konferansen, der han hevdet at prosessorgiganten ikke vil klare å komme seg på samme produksjonsprosess som konkurrentene før 7 nm-nodeprosessen kommer i gang på slutten av 2021.



Vi har i lengre tider vært klare over at Intel har hatt en del problemer med å krympe ned produksjonsprosessen sin, men Davis gav også ytterligere informasjon i form av en antagelse om at Intel ikke ville kunne ta ledelsen over AMD før det blir gjort et hopp til 5 nm en gang i fremtiden.

Dette er antageligvis oppskakende nyheter for alle som i det lengste har håpet at Intel ville klare å klå konkurrentene i 2020, eller at 10 nm kom til å bli det neste store. Etter sigende skal de nye Comet Lake-S-prosessorene, når de endelig kommer på markedet, være basert på den aldrende 14 nm-prosessen, noe som gir mening, gitt tidsperioden prosessorene var under utvikling.



Davis nevner også at 10 nm-prosessen bak eksempelvis Core-CPU-er med kodenavn Ice Lake ikke kommer til å ende opp som de beste CPU-ene i historien, siden Intel har måttet kutte klokkefrekvenser ganske drastisk – hvilket er grunnen til at man kommer til å selge en hel del laptoper som bruker tiendegenerasjonsprosessorene ved navn Comet Lake (14 nm) snarere enn Ice Lake på 10 nm.

Det kommer likevel til å bli interessant å se hva slags CPU-er Intel kommer til å komme med i de neste par årene, mens vi venter på at det blå laget skal komme seg på samme nodestørrelse som AMD. Hvis Intel kan klare å fortsette å høyne klokkehastighetene er det mulig at Intel kan klare å beholde nisjen de har i gamingmarkedet samtidig som de prøver å ta igjen AMDs mindre produksjonsprosess.

Inntil videre

Akkurat nå ser det ut til at Intel kommer til å komme med en rekke Comet Lake-S-brikker, ment for stasjonære PC-er, som kommer til å ha opptil 10 kjerner og 20 tråder om man går for Core i9-prosessorene. Igjen, disse kommer antageligvis til å være baserte på den samme 14 nm-prosessen som Intel har spikket på siden Skylake ble lansert i 2015.



Selv om det er skuffende at Intel ikke kommer til å gi ut prosessorer til stasjonære PC-er laget med 10 nm-prosess, er det sannsynlig at det å raffinere den nye 10 nm-produksjonsprosessen er det som kommer til å gjøre at Intel vil kunne klare å nå de høye klokkefrekvensene som det ryktes at nestegenerasjonsprosessorene deres klarer. Dette vil i det minste antageligvis hjelpe Intel å holde noenlunde tritt med IPC-forbedringene (antall instruksjoner per klokke) vi forventer at AMD kommer med i Ryzen 4000-prosessoren for stasjonære.

Der denne mangelen på likhet i nodeprosess kan være mest problematisk for Intel er likevel i laptop-markedet. Intel viste oss Tiger Lake-brikker under CES 2020, men om forflytningen til 7 nm Zen 2 kan fungere like bra for AMD some det gjorde med stasjonær-prosessorene kan Ryzen 4000 Mobile være virkelig en mare for Intel.



Under Morgan Stanley-konferansen presiserte Davis at Intel gjør store investeringer når det gjelder programvare og AI for å prøve å gjøre forspranget AMD har mindre. Likevel må vi bare ta tiden til hjelp for å finne ut av hvorvidt disse løsningene kommer til å ha mye å si for vanlige brukere. AMD Ryzen 4000 er rett rundt hjørnet, så det er ikke lenge til den store kampen om de bærbare PC-ene vil finne sted.