Huawei MatePad Pro tar opp kampen med iPad Pro

Hvis du venter i spenning på iPad Pro 2020, så skal du vite at det også er et annen nettbrett på vei som kan være interessant for deg: Huawei MatePad Pro.

Vi hørte om MatePad Pro da det ble lansert i Kina i november i fjor, men nå har Huawei annonsert at de også skal slippe det nye nettbrettet i resten av verden. Annonseringen kom under et direktesendt arrangement som erstatter lanseringsarrangementet selskapet hadde planlagt å holde under MWC-messen som er kansellert på grunn av Coronavirus-faren.

Huawei MatePad Pro er basert rundt den spreke Kirin 990-prosessoren, som også er finne i Huawei Mate 30 Pro og Honor View 30 Pro. Dermed burde den ha ytelse nok til å konkurrere med iPad Pro. Den blir også utstyrt med enten 6 eller 8 GB lagring.

Skjermen er på 10,8 tommer, noe som gjør den en tanke mindre enn Apples 11-tommer iPad Pro.

Frontkameraet på 8 MP er innfelt i skjermen i form av et hullkamera, mens baksiden er utstyrt med et 13 tommer hovedkamera.

Med nettbrettet kommer det også en M Pencil som lades på toppen av nettbrettet, og den skal gi tilgang til 4000 nivåer at trykkfølsomhet så det skal bli mulig å tegne og skrive med stor nøyaktighet. Den kan også brukes til å vekke MatePad Pro ved å dunke den på skjermen.

Batteriet er på 7250 mAh og 40 W hurtiglading burde sikre rask opplading. Støtte for trådløs lading er også på plass, og det inkluderer også omvendt trådløs lading så du kan brukes nettbrettet som en ladeplate for andre enheter.

Hvis du allerede har en Huawei-telefon skal det være mulig å overføre filer mellom den på en sømløs måte.

Huawei MatePad Pro kommer i flere ulike varianter med priser på mellom 549 og 799 euro, avhengig av lagringsplass og om du vil ha mobildatastøtte eller ikke. MatePad Pro kommer også i en 5G-variant, men det er uvisst om denne kommer til Norge i første omgang.

Endelige norske priser er foreløpig ikke satt, og når det gjelder lansering så opplyser bare Huawei at den er ventet lansert rundt april 2020.

Så hva er problemet?

Om du tenker at MatePad Pro kan bli et spennende alternativ til iPad Pro og Samsung Galaxy Tab S6 (ikke minst på grunn av designet og det medfølgende utstyret), er det en ting du må vite – den er ikke utstyrt med Goolge-apper.

Takket være Huawei-forbudet kommer som kjent ikke Huawei-telefoner med Google Mobile Services installert, og det samme gjelder også for MatePad Pro.

Når vi får tilgang til å teste MatePad Pro skikkelig, så skal vi ta en grundig vurdering på om dette nettbrettet kan være et godt produktivitetsverktøy og en erstatning for iPad Pro, tross at det mangler Googles apper.