Huawei planlegger flere produkter med Harmony OS – men ikke mobiltelefoner

Huawei har bekreftet at de fortsatt prioriterer Android på sine smarttelefoner, men at de samtidig skal bringe sitt eget operativsystem Harmony OS til flere produkter i 2020.

Den kinesiske mobilgiganten er fortsatt utestengt fra å handle med amerikanske selskaper, noe som også begrenser mulighetene deres til å bruke Googles mobilplattform. Situasjonen er altså usikker, og det har ført til at Huawei har utviklet sitt eget alternativ til Android.

Det første produktet som skal kjøre Harmony OS, også kjent som Hongmeng i Kina, er en smart-TV, og selskapet skal bruke plattformen i kroppsnære produkter og smarte høyttalere både i hjemlandet og i resten av verden.

HarmonyOS

Selskapet har derimot ingen planer om å utvide satsingen til smarttelefoner, nettbrett eller PC-er. Dette til tross for at fraværet av viktige Google-apper vil begrense nytteverdien til Huaweis smarttelefoner i vesten. Sannsynligvis satser Huawei på at Google skal få lisens fra amerikanske myndigheter som gjør det mulig for Huawei å handle med dem.

Microsoft har allerede fått en slik lisens, noe som betyr at de kan forsyne Huawei med Windows 10 til selskapets laptoper.

Planene ble gjort kejnt av Wang Chenglu som er sjef for Huaweis forbrukerprogramvareavdeling, under et arrangement i selskapets hjemby Shenzhen. Der ble det ifølge South China Morning Post, også gjort kjent at kildekoden til Harmony OS skal gjøres tilgjengelig for utviklere i august 2020.

Kilde: SCMP