Beste projektor 2020: 5 projektorer du burde vurdere til hjemmekinoen din

Velkommen til TechRadars kjøpsguide til de beste projektorene i 2020!

I enkelte hjem er en projektor en ypperlig løsning. Det er ingen tvil om at TV-er er helt glimrende når det gjelder å levere 4K HDR-innhold til en rimelig penge, men samtidig kan de beste projektorene gi deg et dobbelt så stort bilde med samme oppløsning for bare en liten slant ekstra.

Enten du vil spille av Blu-ray-filmer på en stor, hvit veggflate, maksimere spillopplevelsen eller vise bilder fra mobilen på en flate på over 100 tommer, burde en hjemmekinoprojektor være et opplagt førstevalg.

Og selv om de fleste hjemmekinoentusiaster drømmer om å hente hjem en skikkelig projektor, er det få som tar skrittet helt ut. De har kanskje den feiloppfatningen at installasjonsprosessen er vanskelig (det er den ikke), at vedlikeholdet er krevende (det er det ikke) og at de koster vesentlig mer enn en TV (det gjør de ikke).

Derfor vil vi gjerne avlive disse mytene, og vise deg veien til en elegant projektor som ikke koster skjorta.

De beste projektorene i 2020:

1. LG CineBeam HU80KSW 4K-projektor (2019)

En 4K HDR-projektor som rommer et helt nytt kinosystem.

En ekte alt-i-ett-løsning

4K HDR-gjengivelsen er mer enn god nok

Trenger eksterne høyttalere for god lydgjengivelse

Er du ute etter en projektor fra øverste hylle? LG CineBeam HU80KSW byr på en glassklar 4K HDR-gjengivelse. Og dette alt-i-ett-systemet er langt mer kompakt enn en gjennomsnittlig smart-TV. Fargepaletten er nok litt mer nøytral enn den de livligste projektorene har å by på, men den helhetlige pakken og den gode kvaliteten er det vanskelig å slå.

Alt fra høyttalere til strømtilkoblingen er integrert i selve projektoren, noe som gir deg et ryddig og veldesignet produkt det er utrolig enkelt å flytte til andre steder i boligen. Selv om den har fysiske utganger for eksterne mediaavspillere, kan den integrerte smartplattformen til LG gi deg strømming via den appen du måtte foretrekke.

Denne CineBeam-modellen kan skilte med imponerende 2500 lumen, og du skal kunne holde det gående i 20 000 timer før bildekvaliteten begynner å svekkes. Med Harman Kardon-høyttalerne gir deg en grunnleggende god lydkvalitet (selv om den vil blekne mot en dedikert lydplanke).

Prisen ligger på i underkant av 30 000 kroner, men dette er en projektor som er verdt prisen.

2. BenQ W2700 (2019)

The BenQ W2700 presterer som en drøm

Projiseringssystem: DLP | Oppløsning: 3840 x 2160 | Lysstyrke: 2000 lumen | Videoinnganger: HDMI x 2 | Mål: 380 x 127 x 263 mm

Støtte for 4K og HDR

Livlige og konstraststerke bilder

Kunne hatt større lysstyrke

Enkel, foreldet programvare

I forfjor testet vi forgjengeren til W2700, nemlig BenQ HT2550, og dette ga glimrende resultater, men arvtageren har med seg noen flotte, nye egenskaper. Designet er nytt og vakkert, og den er også optimalisert for BenQs HDR-PRO, som støtter HDR10 og HLG. Dessuten kan den zoome opp 1,3 ganger, og den støtter en skjermstørrelse opp til 120 tommer og en lysstyrke på inntil 2000 lumen.

Den virkelige oppgraderingen her er imidlertid projektorens kontrastforhold. Der HT2250 hadde et kontrastforhold på 10 000:1, har W2700 kjørt opp dette til imponerende 30 000:1. Resultatet er et superdynamisk bilde.

Selv om det hadde vært fint om projektoren var litt mer lyssterk, med tanke på at bakgrunnslyset kan legge en demper på den helhetlige bildekvaliteten, mener vi likevel at BenQ W2700 er det beste alternativet hvis du er på jakt etter en projektor i prisklassen rundt 15 000 kroner.

3. Anker Nebula Capsule II (2019)

En liten hjemmekinoprojektor av høy kvalitet

Integrert Android-TV

HDMI-inngang i fullformat

Lysstyrken kunne vært bedre

Netflix må lastes inn parallelt

Noen projektorer er skapt med tanke på bærbarhet, og få er bedre egnet til dette enn Anker Nebula Capsule II Mini-projektor.

Projektoren har omtrent samme størrelse og form som en colaboks, og ser mer ut som en batterienhet for audiovisuelt utstyr enn som en komplett projektor. Men utseendet kan bedra. Capsule II er svært kompetent med tanke på størrelsen. Den gir deg en HD-oppløsning på 720p og god lydavspilling. Den er en markant oppgradering fra 2018-modellen Anker Nebula Mars II, selv om den ikke kan konkurrere med de dyrere HDR-modellene i denne oversikten.

Men tanke på den beskjedne størrelsen var vi overrasket over å finne en HDMI-inngang i full størrelse, i tillegg til en USB-inngang og en ladeinngang av USB-C-typen. Dermed kan du lade projektoren samtidig som du er tilkoblet en strømmepinne som for eksempel Roku Express eller Amazon Fire TV Stick.

Her kan du også gjøre bruk av 3600 apper, som alle er integrert i smartplattformen Android TV. Men på grunn av noen sertifiseringsvanskeligheter omkring Netflix får du ikke direkte tilgang til verdens største TV-strømmetjeneste uten å koble til en ekstern enhet som kan gjøre jobben.

4. Optoma UHD51A (2018)

En Alexa-kompatibel projektor som gir helt grei 4K

Projiseringssystem: DLP | Oppløsning: 1920x1080 (x4) | Lysstyrke: 3500 lumen | Videoinnganger: 2x HDMI (1x MHL) | Mål: 498 x 141 x 331 mm

Fyldig og klart bilde

En 3D-mulighet man sjelden finner

Ingen keystone-korreksjon

Problemer med Alexa-innstillingene

Smarte stemmeaktiverte kontroller til en hjemmekinoprojektor låter som en overlesset spesifikasjonsliste, med alle de stilige moteordene man kan tenke seg, i en etterligning av Amazons Alexa, Apples Siri eller Googles Assistant. Men se for deg hvilke omgivelser en vanlig økt med projektorbruk tar seg ut, og det virker straks mer fornuftig. Du befinner deg i et mørklagt rom der det ikke er lett å få øye på knapper og slikt, og du sikkert har en masse snop i hendene uansett.

Det at du kan rope «kjør film!» til en stemmeaktivert projektor, som sikkert er montert på en konsoll langt over hodehøyde, virker faktisk ganske smart.

Og selv om Alexas funksjonalitet er litt «artig», presterer Optoma UHD51A glimrende på alle måter. Til denne prisen skal det godt gjøres å finne en annen projektor som kan levere denne bildekvaliteten og disse egenskapene med større tyngde.

Optoma UHD51A representerer et stort kvalitetssprang innenfor 4K-projisering hvis du har et trangt budsjett. Her får du noe som passer godt i mindre værelser, og til slankere lommebøker.

5. Epson Home Cinema EH-TW7400 (2018)

Her får du både linseforflytting og HDR10-støtte

Projiseringssystem: Epson 3LCD, 3-brikkersteknologi | Oppløsning: 4K-forsterkning (1920 x 1080 x 2) | Lysstyrke: 2400 lumen | Videoinnganger: 1x HDMI 1.4a, 1x HDMI 2.0 | Mål: 520 x 450 x 170 mm

4K-detlajer og -farger

Allsidig linseforflytting

Enormt stor

Denne veldig store projektoren bygger på Epsons egen 3LCD-motor, og håndterer 4K, HDR 10 og 3D, den har en elektronisk linse, autofokussystem og en maksimal lysstyrke på 2400 lumen. Den fås for i underkant av 17 000 kroner.

Det som hindrer denne i å havne høyere opp på listen, er at den ikke har det beste settet med egenskaper. Selv Epson byr på modeller med mange flere funksjoner (særlig om man tar trinnet opp til EH-TW9400, som har Hybrid Log Gamma, 4K/60p HDR ved 18 Gbps og Epsons trådløse 4K WiHD-sender), og den har ikke det samme slående detaljnivået som ekte 4K-projektorer. Men det er vanskelig å ignorere den enorme EH-TW7400-modellens kombinasjon av nødvendige egenskaper.

