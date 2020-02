Dette kommer Grimes til å gjøre i «Cyberpunk 2077»

Det har vært en god uke for «Cyberpunk 2077»-nyheter. Først fikk vi bekreftet at sci-fi-rollespillet kommer til å bli gitt ut til Xbox Series X, som en del av det nye såkalte Smart Delivery-systemet. Nå begynner det også å demre rundt hva Grimes popstjernen Grimes vil foreta seg i spillet.



Det følgende inneholder (nokså) milde spoilers, vær advart!



Er du dog en fan av Grimes vil antageligvis ikke disse detaljene komme spesielt bardus på.



Under en livestrøm omhandlende spillet (som i etterkant har blitt tatt ned) avslørte Grimes at karakteren hennes, Lizzy Wizzy, på et eller annet tidspunkt kommer til å drepe seg selv på scenen, for så i etterkant å bli gjenopplivet via en «nødoperasjon», som gjør at hun gjenoppstår som en kyborg og gjennomfører resten av konserten. Veldig Grimes, med andre ord.



Grimes (som egentlig heter Claire Boucher) vil også bidra med artisteri på lydsporet til spillet.

Stjernespekket rollebesetning

Hvis du har fulgt utviklingen av «Cyberpunk 2077» vet du sikkert også at Grimes ikke er den eneste store stjernen som kommer til å medvirke.



Skuespiller Keanu Reeves spiller Johnny Silverhand i spillet, og kommer til å være en slags ledsager for spillerne, som kommer til å følge deg gjennom store deler av spillet. Reeves har etter sigende nest mest innspilt dialog av alle stemmeskuespillerne, noe som viser at dette ikke er snakk om bare en liten cameo.



«Cyberpunk 2077» vil bli lansert til PS4, Xbox One og på PC den 17. september 2020, og kommer også etter hvert på Xbox Series X. Per nå vet vi ingenting om hvorvidt spillet også kommer til å bli lansert til PS5.