Enda en grunn til at smarttelefonen din bør sikres

Smarttelefonbrukere får nok en gang en oppfordring om å forsikre seg om at enhetene de bruker sikres i kjølvannet av en stor økning i trusler rettet mot mobiler i fjor.



Ny forskning fra Kaspersky har avdekket at angrep rettet mot personlig data på mobile enheter så en markant stigning gjennom 2019.



De totale tallene til Kaspersky inkluderer mer enn 67 500 tilfeller i 2019. Mer spesifikt er det slik at reklame-trojanere og såkalt stalkerware har sett den største økningen, rent faktisk observerte man en dobling av angrep i siste halvår sammenlignet med første (i 2019).

Mobiltrusler

Stalkerware, som ofte installeres på offerets enhet ubemerket, forblir vanligvis skjult og kjører dermed i det stille i bakgrunnen. Dette er en hakket hvassere variant enn typisk spyware, siden programvaren klarer å få tak i vesentlige mengder personlige data, som eksempelvis enhetens posisjon, nettleserhistorikk, tekstmeldinger, chatlogg fra sosiale medier, fotoer, med mer.



Dette kan så deles med den kriminelle, men det åpnes også opp for at en tredjepart kan kan hacke seg inn på stalkerware-serveren og samle inn all informasjonen til eget bruk.



«I 2019 ble stalkerware-angrep, som tar sikte på å spore offeret og samle privat informasjon, langt mer vanlig», sier Victor Chebyshev, sikkerhetsekspert hos Kaspersky.

«Enda viktigere, den tekniske utviklingen av slike typer angrep henger ikke etter motparten. Med det i mente vil vi gjerne gjenta at et digitalt privatliv er like mye en persons rettighet som en hvilken som helst annen rettighet. Og det finnes måter man kan holde personlig data trygg og sikker på. For å gjøre dette er det veldig viktig å behandle dette området med omhu», fortsetter han.



Når det gjelder andre områder – eksempelvis adware på mobil, som samler haugevis av privat informasjon, slik at aktører kan vise brukerne målrettet reklame – så også en massiv økning i antall oppdagede tilfeller. 21 prosent av alle trusler mot mobile enheter oppdaget av Kaspersky var adware-relatert. Bortsett fra å levere påtrengende og irriterende bannere kan også slik malware stjele personlig data, som også kan ende opp på tredjepartsservere uten at man verken vet eller godkjenner det.