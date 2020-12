HBO Max skal erstatte HBO Nordic i 2021

27. mai 2020 ble HBO Max lansert i USA. Tjenesten tilbyr film, serier og mye annet innhold fra HBO, Warner Bros, New Line og flere andre filmprodusenter. Dermed har endelig Warner-konsernet bygget opp en tjeneste som for alvor kan ta opp kampen med den dominerende strømmetjenesten Netflix. Tjenesten har den første tiden bare vært tilgjengelig i USA, men neste år skal den også åpnes for europeiske og latinamerikanske seere. Dermed blir HBO Max også tilgjengelig i Norge fra annet halvår 2021.

Hva er HBO Max?

HBO Max er strømmetjenesten som skal erstatte HBO Nordic.

Planlagt lansering i Norge er andre halvår 2021.

Utvalget av filmer, serier og annet strømmeinnhold skal bli dobbelt så stort som dagens.

Lanseres i Norge

Det vi i dag kjenner som HBO Nordic blir altså erstattet av HBO Max, noe som i følge det danske nettstedet Flatpanels blant annet vil innebære at innholdsbiblioteket blir dobbelt så stort. Det som er usikkert, er om dette vil medføre en prisøkning.

Nå i desember kommer HBO Max for første gang med innhold i 4K HDR og Dolby Atmos med premieren på Wonder Woman 1984. Det er ikke kommet opplysninger om at tjenesten vil opptre annerledes i Europa og Norge, og i så fall blir det første gang at man i Norge kan strømme HBO-innhold i 4K HDR. Også på 1080p-fronten skal strømmekvaliteten bli vesentlig høyere, med opptil fire ganger høyere bitrate.

I 2021 vil Warner Bros kjøre premierer på alle sine 17 planlagte filmer på HBO Max samme dag som de er planlagt å få premiere på kino. Det er usikkert hvordan de kommer til å håndtere dette i Europa, og om vi vil oppleve en lignende ordning her.

2. halvår – men når?

2. halvår 2021 kan bety så mangt. Når vil vi egentlig kunne sette oss ned og nyte det brede tilbudet til HBO Max i Norge? Etter det ledelsen i HBO selv har uttalt, er det nok helst snakk om et tidspunkt ganske sent på høsten.

HBO Max har allerede utrolig mye fristende innhold å by på. Her finner du klassiske serier som Game of Thrones, The Wire, Sopranos, Vikings og The Handmais' Tale samt filmer som The Invisible Man og Ringenes Herre-trilogien.

Pandemisituasjonen har lokket mange nye abonnenter til HBO Max, men samtidig har den vanskelige situasjonen skapt problemer for flere av originalproduksjonene til HBO Max. Flere av innspillingene som skulle ha vært godt i gang allerede i våres, har først nå fått vind i seilene.

I USA tilbys HBO Max til Apple TV, Android TV, Amazon FireTV, utvalgte Samsung TV-er, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Chromecast og AirPlay.

Kilde: HBO Nordic/HBO Max