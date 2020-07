GTA 6: Lanseringsdato, nyheter og rykter om Grand Theft Auto 6

Er GTA 6 under utvikling? Selv om Rockstar Games ikke offisielt har bekreftet at de arbeider med et nytt spill i Grand Theft Auto-serien, svirrer det mange meldinger og rykter om at spillet er på vei.

Tro det eller ei, det er gått syv år siden lanseringen av GTA 5. Dette skjedde helt på halen av konsollgenerasjonene PlayStation 3 og Xbox 360. Det er leeenge siden! Vi mener det ikke er umulig at GTA 6 er i produksjon, særlig med tanke på den vedvarende og bemerkelsesverdige suksessen til GTA 5.

Nå som lanseringen av PS5 og Xbox Series X nærmer seg med stormskritt, håper vi at Rockstar vil ha noe å vise oss om ikke så altfor lenge. Likevel tror vi at en lansering av GTA 6 fortsatt ligger et godt stykke frem i tid.

Selv om vi ennå ikke har fått en offisiell bekreftelse, og det er temmelig tynt med detaljer, har ikke dette hindret oss i å samle det beste vi har kommet over av sladder, rykter og fakta som du kan kose deg med. Her er alt vi så langt vet om GTA 6.

Oppdatering: En jobbutlysning nylig antyder at et Rockstar-spill skal VR-behandles. Kan dette være et GTA-spill? Les videre for å finne ut mer!

GTA 6: verdt å vite

Hva er GTA 6? Det lenge etterlengtede nye tilskuddet til Grand Theft Auto-serien.

Det lenge etterlengtede nye tilskuddet til Grand Theft Auto-serien. Når kommer det? Dette er internetts største mysterium (men vi er temmelig sikre på at det ikke blir i 2020).

Dette er internetts største mysterium (men vi er temmelig sikre på at det ikke blir i 2020). Hvilke plattformer vil GTA 6 komme for? Xbox Series X og PS5, tenker vi.

Xbox Series X og PS5, tenker vi. Vil det komme for PC? Både GTA 4 og 5 kom for PC (etter hvert), så det er bare å krysse fingrene.

Både GTA 4 og 5 kom for PC (etter hvert), så det er bare å krysse fingrene. Hvor vil handlingen i GTA 6 foregå? Det er uvisst, men noen rykter peker på Sør-Amerika.

GTA 6 – lanseringsdato: når vil GTA 6 komme på markedet?

(Image credit: Rockstar Games)

Red Dead Redemption 2 har vært alminnelig tilgjengelig i nesten to år og GTA 6 i nesten syv. Dette som gjør at vi håper en kunngjøring om GTA 6 er like om hjørnet – selv om vi likevel vil måtte vente en god stund på å få spille det.

Noen rykter antyder at vi vil få en kunngjøring av Grand Theft Auto allerede i år, med en potensiell lansering i 2020. Dette virker imidlertid svært usannsynlig. For det første: under den første avsløringen av PS5-spill 11. juni meldte Rockstar at de kommer med en forbedret og utvidet versjon av GTA 5 til denne konsollen i 2021. Det antyder at GTA 6 vil komme enda senere. Rockstar har dessuten vært travelt opptatt med å få Red Dead Online opp og kjøre, og GTA Online er fremdeles aktuelt. Dette kan avlede selskapets oppmerksomhet fra GTA 6. Andre forsinkende faktorer kan være Dan Housers avgang fra Rockstar og den vedvarende Covid-19-pandemien.

I den mer nøkterne enden av skalaen forutser den velrennomerte bransjeanalytikeren Michael Pachter at lanseringen kan ligge så langt frem som 2022. I et intervju med Gaming Bolt uttalte Pachter at han mener en kunngjøring i 2020 og en påfølgende lansering i 2021 er noe som skjer i aller beste fall, men at en kunngjøring i 2021 og en lansering i 2022 er langt mer sannsynlig.

Det mest pålitelige ryktet om en lansering av GTA 6 kommer imidlertid fra publisisten Take-Two Interactives markedsføringsbudsjett. I henhold til en melding fra VentureBeat, viser Take-Twos 10-K SEC-dokument (der de finansielle planene for de neste fem årene skisseres) at selskapet regner med å bruke 89 millioner dollar på markedsføring mellom april 2023 og mars 2024. Det er en enorm økning, og som det påpekes i meldingen, er dette et mye høyere beløp enn det som vanligvis settes av.

Dette har fått analytiker Jeff Cohen til å anta at denne forventede økningen betyr at GTA ventes å bli lansert i denne perioden.

I en melding til investorene, som også finnes i rapporten fra VentureBeat, påpeker Cohen at de tidligere markedsføringsbudsjettene har spådd andre store lanseringer fra Take-Two Interactive, inkludert Red Dead Redemption 2.

Hvis denne spådommen er korrekt, vil vi kunne oppleve en lansering av GTA 6 i perioden mellom april 2023 og mars 2024. Opprinnelig var denne budsjettøkningen ventet å finne sted innenfor bankåret 2023, men den er nå blitt forskjøvet inn i 2024. Hvis økningen skyldes GTA 6, kan en forsinkelse ha oppstått, muligens som følge av Covid-19.

Take-Two Interactive har allerede meldt at de har planlagt 93 fullverdige spillanseringer de neste fem årene. Under en inntektssamtale (snappet opp av GamesRadar), uttalte Take-Two-president Karl Statoff at dette er den sterkeste samlingen av spill i selskapets historie.

Av disse 93 spillene, vil imidlertid 21 komme utelukkende for mobil, mens de øvrige 72 skal komme for PC, konsoller og strømmeplattformer. Den mest interessante detaljen fra dette møtet kan imidlertid være at halvparten av disse spillene knyttes til eksisterende IPer.

Dette antyder at vi får se GTA 6 innenfor et femårsvindu. En lansering i 2023 er godt innenfor dette vinduet.

Dette er alt vi har om lansering for øyeblikket, og for alt vi vet, kan økningen i markedsføringsbudsjettet være knyttet til noe helt annet. Før Take-Two Interactive eller Rockstar Games bekrefter et offisielt lanseringsvindu fro GTA 6, eller kommer med en offisiell melding om GTA 6, kan vi ikke annet enn å spekulere om når GTA 6 kommer. Vi håper vi ikke må vente så lenge.

GTA 6-trailer: når kan jeg få se en?

(Image credit: Rockstar Games)

Greia med Rockstar Games er at de er en utrolig hemmelighetsfull spillprodusent. Det kommer ingen trailer ut fra dem med mindre noen kløner det fryktelig til.

Bare se hva Rockstar gjorde med både GTA 5 og Red Read Redemption 2. De kjørte en kunngjøring bare få dager før de slapp den første traileren til hvert av spillene.

Og når det kommer en GTA 6-trailer, vil du nok få vite det rimelig kjapt, for hele internett vil eksplodere – og vi vil naturligvis gi deg beskjed. Men ikke vent deg noe med det første.

GTA 6: nyheter og rykter – hva vet vi så langt?

Grand Theft Auto (Bilde: Rockstar Games)

Nedenfor har vi samlet alle de seneste lekkasjene og ryktene som kan hinte om når GTA 6 kan bli lansert, og hva vi kan vente oss av det nye spillet. Som vanlig må du ta disse opplysningene med en klype salt – noen er gamle, noen er fra kilder som siden er blitt slettet, og noen kan stamme fra fans som er blitt litt vel ivrige.

Neste steg for GTA kan bli VR

GTA i VR? Dette kan ligge i kortene dersom en nylig melding fra et australsk utviklingsstudio på LinkedIn medfører riktighet. I denne meldingen delte Video Games Deluxe at de nå «girer opp mot et nytt prosjekt», et AAA-spill i åpen verden og VR for Rockstar. 2020 markerer syvårsjubileet for at vi utelukkende har arbeidet med Rockstar i Sydney, og vi er svært spente på å begynne med dette banebrytende prosjektet.»

Studioet har en lang historie med Rockstar, og har arbeidet med VR-tilretteleggingen av L.A. Noire for PC og PSVR, så det virker ikke usannsynlig. Spørsmålet er hvilket spill som skal få denne VR-behandlingen. Vi regner ikke med at GTA 6 vil komme ut i VR fra starten av. Dermed er en eldre spilltittel mer sannsynlig, og her tenker vi mest på GTA 5.

Spillets popularitet virker evigvarende, og det er allerede bekreftet at en utvidet og forbedret versjon skal komme for PS5, noe som også kan bety at PSVR 2 er involvert.

Den gode nyheten for alle som lengter etter GTA 6 er at dette prosjektet utarbeides i et helt annet studio, så hvis GTA 6 faktisk er under utvikling, vil ikke dette VR-prosjektet kunne avspore noe.

GTA 5 – utvidet utgave

GTA 5 kommer for PS5 i andre halvdel av 2021, ifølge en kunngjøring fra Sony. Spillet vil bli utvidet og forbedret, og komme med et spekter av visuelle oppgraderinger og ytelsesforbedringer som vil dra full nytte av den kraftfulle maskinvaren til PS5.

.Selv om dette er kjærkomne nyheter for fans av GTA 5, antyder det samtidig at vi ikke får se en lansering av GTA før etter midten av 2021.

Som nevnt ovenfor, kan det ligge an til en lansering av GTA 6 i perioden april 2023 til mars 2024, om man skal tolke de finansielle signalene på denne måten. Dette er dårlige nyheter for mange. Analytikerne avdekket at flere spill fra Take-Two Interactive, inkludert Red Dead Redemption 2, var i emning ved å granske markedsføringsbudsjettene.

I en melding sto det blant annet at «Vi er ikke sikre på hvor mye vi kan lese ut av disse signalene, men vi vet at vi på bakgrunn av et slikt notat klarte å forutsi presis når Red Dead Redemption 2 ville bli lansert.» Det sto videre at «Ledelsen har vært veldig selvsikre på produksjonens gang de neste fem årene, og hittil har gjennomføringen vært prikkfri. Timingen av det neste Grand Theft Auto-spillet er imidlertid noe som opptar investorer i svært høy grad, særlig nå når aksjekursen er skyhøy.»

Med 93 spill på trappene har utgiveren av Grand Theft Auto, Take-Two Interactive mer enn nok å henge fingrene i. «Dette er en mye større produksjonsmengde enn vi har håndtert tidligere. Og vi vil gjerne holde dette tempoet fremover», uttalte Take-Two-president Karl Slatoff.

CEO Strauss Zelnick forklarte at utgiveren satser på å skape gode økonomiske resultater gjennom «en håndfull eller mer med betydelige utgivelser hvert år». Det kan se ut til at selskapet selv mener å ha noen virkelig store suksesser på gang.

«Med vår sterke spillkatalog og våre nettbaserte tjenester og våre årlige utgivelser, kan vi selv et magert år opprettholde styrken, selv om vi ikke ønsker oss noen magre år, og gjøre det enda sterkere de årene vi kommer med mange spill. Enda bedre er det naturligvis om vi kommer med noen virkelige bestselgere. Og vi har jo utgitt noen slike», sa Zelnick.

(Image credit: Rockstar Games)

Historien skal være klar

Historien til Rockstars GTA 6 later til å være skrevet ferdig, hvis man skal tro en antatt innsider.

Chris ‘Liberty93’ fra Rockstar Mag (en fransk fan-side), hevder at historien til Grand Theft Auto 6 ble skrevet ferdig før Rockstars ledende forfatter, Dan Houser, sluttet i firmaet. Dermed vil den neste utgaven av GTA fortsatt bevare «sjelen» til de typiske Rockstar-spillene.

Selv om en ferdigskrevet historie kunne antyde at lanseringen av GTA 6 er nært forestående, påpekte Chris at det ble gjort mange forandringer i historien til Red Dead Redemption 2 i løpet av utviklingen, til tross for at den var «ferdig» allerede i 2012.

«De gjorde fortsatt forandringer sent i 2017 og tidlig i 2018, og mange små detaljer ble endret», forklarte Chris.

Voice Actor fra GTS 5 ber fansen slutte å tro på «lekkasjer»

Etter en lang og stille periode, har ryktene om Grand Theft Auto 6 igjen begynt å svirre den seneste tiden. Nylig rådet det mistanker om at en kunngjøring av spillet var nært forestående, og fansen hungret etter mer informasjon.

Ned Luke, som har spilt inn stemmen til GTA 5-skikkelsen Michael de Santa, har lenge fått spørsmål om seriens neste trekk, og han har tydd til Instagram Stories (snappet opp av GameSpot) sammen med voice actor Shawn Fonteno, som har gitt stemme til Franklin Clinton, og sammen har de bedt fansen om å slutte å tro på clickbait-rykter og lekkasjer. De sa at «hvis du har hørt det fra Rockstar, vet du at det stemmer».

Videoen har forsvunnet fra Instagram, men den ble postet på Twitter:

@SWEGTA @BadgerGoodger Even the man himself said it. #GTA6 pic.twitter.com/NfgCqWSHEUApril 3, 2020

Meldinger om en tidlig utviklingsfase

Det kan tyde på at Grand Theft Auto 6 er i en tidlig utviklingsfase, om man skal stole på en ny melding fra Kotaku. Rapporten tar tak i kulturforandringen som har skjedd hos Rockstar etter granskninger av et sammenbrudd i studioet, og Kotaku tar for seg studioets fremtid. Blant annet skriver det om at ledelsen har skissert en plan for «en ny utgivelse i Grand Theft Auto-serien».

I rapporten heter det videre at denne nye utgivelsen skal være en utgivelse av «moderat størrelse» (men trolig fortsatt temmelig stor), og at den vil utvides over tid med jevnlige oppgraderinger. Man håper at denne tilnærmingen vil minste belastning og risikoen for sammenbrudd.

Det er imidlertid verdt å merke seg at rapporten legger vekt på at spillet fremdeles er på et tidlig utviklingsstadium, og at planene dermed fort kan endres i løpet av prosessens gang.

Rykter om lansering høsten 2021

Twitterbrukeren @PSErebus hevder at GTA 6 vil lanseres «høsten 2021». Selv om vi skal forholde oss avventende til dette, har @PSErebus tidligere korrekt meldt om lanseringsdatoen til The Last of Us 2. Dette ryktet faller inn i det mest optimistiske vinduet vi håper GTA 6 vil bli lansert.

(Image credit: Rockstar Games)

Nettsidegrafikk

Det er ikke så mye å gripe fatt i, men noen tilføyelser til Rockstars nettside har skapt entusiasme blant tilhengerne. Tilføyelsene (snappet opp av GamesRadar) omfatter noen nye visuelle elementer i menyene, og disse ser ikke ut til å være knyttet til noen eksisterende spill fra Rockstar.

Det første elementet er en androide som omfavner en champagneflaske med årstallet 1998 (året for grunnleggelsen av Rockstar). Det andre er en rød og blå logo med Rockstars ulike slagord på.

Som nevnt er ikke dette mye, men alle forandringer Rockstar gjør skaper mye oppstyr blant tilhengere som venter på kunngjøringen av et nytt spill. Et forvarsel til lanseringen av Red Dead Redemption 2 var en endring av logoen på Twitter. Dermed er dette relevant.

Det kan også være at Rockstar bare har oppdatert det visuelle inntrykker på nettsiden. Det er ikke sikkert dette er veldig viktig. Og vi vet jo egentlig ikke noe konkret før kunngjøringen faktisk finner sted.

På befaring i Florida

I 2019 ble det lekket av GTA 6 vil kunne finne sted i Florida, og kanskje omfatte hele delstaten. Ryktet ble gitt legitimitet av den velrennomerte Rockstar-kilden @Yan2295.

Det ble sendt et brev til en butikk i Florida, der Rockstar ba om tillatelse til å inspisere stedet, kanskje til bruk eller inspirasjon for et kommende spill. Det ble nevnt en lokajonsspeider ved navn Leah Sokolowsky i en podkast i mai 2019 (via Daily Star).

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Project Americas

En annen lekkasje om Grand Theft Auto 6 (via GamesRadar) går sine runder på nettet, men vi anbefaler å ikke bli for ivrige, ettersom disse stammer fra en Reddit-post som senere er slettet. Det skal imidlertid innrømmes at noe av det som nevnes i denne angivelige lekkasjen faktisk bekrefter tidligere rykter, men dette bekrefter likevel ikke hvordan spillet vil bli, og vi vet egentlig ikke hva som venter oss i Grand Theft Auto 6 før Rockstar selv kommer med en kunngjøring.

Uansett er det likevel moro å la fantasien få et visst spillerom når det gjelder fremtiden til Grand Theft Auto-serien. Ifølge lekkeren bak Reddit-posten har spillet, kjent som Project Americas, vært i produksjon siden 2015, men ble lagt på is mens Rockstar konsentrerte seg om Red Dead Redemption 2. GTA 6 kan bli svært omfattende, og foregår over flere tiår (1970- og -80-tallet) og lokasjoner (der én av dem er Vice City, en annen Liberty City, og enda en er en fiktiv by basert på Rio de Janeiro).

I spillet skal man i så fall ha å gjøre med én hovedperson ved navn Ricardo, og spille seg gjennom hans historie som en oppadstigende narkobaron, tungt inspirert av Netflix-serien Narcos. Historien vil bli fortalt gjennom ulike kapitler, der det legges vekt på vekslingen i de ulike tidsperiodenes visuelle uttrykk mens fortellingen skrider frem. Mens det ikke angis noe estimert lanseringstidspunkt, oppgir posten at spillet kun er planlagt for neste generasjons enheter.

Selv om det er sannsynlig at ikke alt i denne meldingen stemmer (og selv vedkommende som postet dette oppgir at spillet var i en før-alfa-fase, slik at ting trolig vil endres), betyr det ikke at alle elementene er usannsynlige. Og en lansering for neste generasjon er i høyeste grad sannsynlig. Men før du blir altfor engasjert, må det sies at innholdet i posten allerede er blitt avvist av Kotakus Jason Schreier.

A good rule of thumb is that if a video game leak is a giant list of incredible-sounding bullet points, it's fake https://t.co/lWHFRv9xZk pic.twitter.com/o9SZWcQPuJ2 July 2019

Enda et lekket rykte?

Dette er noe som må tas med en stor klype salt, men ifølge en ny lekkasje vil Grand Theft Auto 6 vende tilbake til mange av spillernes tidlige favorittsteder, hente inspirasjon fra Red Dead Redemption 2, og ikke lages for den nåværende generasjonens konsoller. Og dette ifølge en anonym post på Pastebin, som siden er blitt slettet (via Comic Book).

Ifølge denne posten vil GTA 6 la spillerne reise mellom ulike storbyer, blant andre Liberty City og Vice City. Vedkommende som sto bak posten hevder dessuten at du starter som en ubetydelig narkohandler før du blir med i en beryktet gjeng og får spise kirsebær med de store.

Dessuten hevder samme kilde at Rockstar avventer hvordan den nye generasjonens konsoller (PS5 og Xbox Two) selger, ettersom GTA 6 ikke vil kunne utvikles for PlayStation 4 eller Xbox One på grunn av minnebregrensningene. Den anonyme kilden hevder også at GTA 6 i tillegg til storbyene vil du kunne bevege deg langs langstrakte motorveier og i et landskap som minner om Blaine County.

Til slutt hevder denne posten at selv om spillet er satt til en avgrenset tidsperiode, kan det forekomme flashbacks mellom oppdragene og dialoger med fremmede som i Red Dead Redemption 2 i «greet/antagonise»-formatet.

Selv om det lekkes massevis av rykter om lokasjoner i spillet, har den anonyme Pastebin-meldingen fått støtte av en anmeldelse på Glassdoor av en spilltester for Rockstar Games QA, en melding som senere er blitt slettet (via Dexerto). I tillegg til å utlevere Rockstar, inneholder posten en kryptisk melding der første bokstav i hver setning til sammen blir «GTA6LSVCLC». Dette kan peke på de potensielle lokasjonene i Grand Theft Auto 6: Los Santos, Vice City og Liberty City.

Lurer du på hvordan disse stedene ville sett ut sammen på et faktisk kart? Den grafiske designeren RealityDesign postet et konseptbilde på GTA Forums, som viser hvordan dette kartet potensielt kunne ha sett ut. Sjekk det ut nedenfor.

Stillingsannonser

På dette stadiet griper vi nok bare etter halmstrå, men Rockstar har søkt etter tonnevis av programmerere. Vi håper de forbereder seg på å få fart på utviklingen, men det er kanskje bare ønsketenkning.

The Know-meldingen om Vice City

Det sterkeste ryktet om Grand Theft Auto 6 stammer fra YouTube-kanalen The Know. Her ble det oppgitt at en innsider har fortalt at GTA 6 kommer ut i 2021-2022, og at spillet utvikles under kodenavnet Project Americas.

Årsaken til dette kodenavnet har nok å gjøre med at spillerne skal kunne fly mellom USA og Sør-Amerika i spillet, selv om det meste av handlingen vil utspilles i førstnevnte område. Dette kommer i kombinasjon med antagelsen om at spillet i hovedsak vil foregå i Vice City (Rockstar-versjonen av Miami), og antyder at det vil konsentrere seg om narkohandel, og trekke på populariteten til serier og filmer som Narcos og Tom Cruises Made in America. Særlig hvis Rockstar skulle velge de antydede 80-tallsrammene.

Når dette ikke er blitt kommentert av Rockstar, er ikke disse ryktene noe mer enn … rykter. Men de kommer med et interessant forslag som vil ta tak i fansens begeistring for seriens Vice City.

Grand Theft Auto (Bilde: Rockstar Games) (Image credit: Rockstar Games)

GTA 6 kommer definitivt, og ideene er der

Det vi vet om GTA 6 er at ideene er blitt slynget omkring for å kunne utvikles selv om man bare er på et tidlig stadium. Rockstar-sjef Leslie Benzies nevnte spillet allerede i et intervju i 2013 med Develop Magazine.

«Vi vet ikke hvordan GTA 6 vil bli, men vi har noen ideer», sa Benzies i intervjuet.

OK, det er ikke allverden, men det er absolutt en flik av pålitelig informasjon direkte fra kilden.

Grand Theft Auto (Bilde: Rockstar Games)

Benzies snakket videre om hva slags ideer som får det til å renne over av kreativitet hos Rockstar.

«Vi har ideer for omtrent 45 år», la han til. «Vi skal plukke ut de rette».

«Alt begynner med en idé. Hvor det skal foregå er det første spørsmålet. Dette bestemmer deretter oppdragene. Du gjør ting annerledes i Los Angeles enn i New York og Miami».

«Kartet og historien utarbeides sammen, og historien danner den videre flyten, slik at oppdragene kan flettes inn».

Vi er veldig glade for at Rockstar har så mange ideer om hva de kan tenke seg å gjøre med GTA 6. Vi håper bare at vi klarer å få et organisert system ut av det, slik at spillet vil oppleves som nytt og friskt.

GTA 6-kartet: hvor vil GTA 6 foregå?

Grand Theft Auto (Bilde: Rockstar Games)

Selv om det ikke har versert noen konkrete meldinger ennå, peker alle smulene og sladderet på nettet mot at kartet i GTA 6 skal bli svært omfattende.

Og da mener vi ikke omfattende som en storby, men potensielt like omfattende som hele USA.

Noen rykter peker mot at GTA 6 vil kunne strekke seg over hele USA, med et teleporteringssystem som kutter ned reisetiden mellom byene.

Det verserer også noen utrolig spennende rykter om at Rockstar Games kan ha et 70-tallstema i ermet, så da er det bare å finne frem slengbukser og discokuler.

Grand Theft Auto (Bilde: Rockstar Games)

Men det er også et annet rykte som vokser i styrke, noe som kan føre GTA 6 litt nærmere Rockstar Games' britiske hjem – nemlig lokasjonen London.

Meldingen starter faktisk med en kommentar fra Rockstar Games' medstifter Dan Houser:

«For øyeblikket føles det som om GTAs DNA på en måte ligger i samtiden, i Amerika, i den engelske språksfæren, fordi det er der det har vært … men det begrenser det ikke nødvendigvis til disse områdene når det gjelder potensielle GTA-lokasjoner – det er bare det vi har gjort så langt.»

Kilder hos Rockstar Games antyder at London er den eneste lokasjonen utenfor USA det hviskes om som en potensiel GTA-ramme.

Skulle vi vedde, ville vi ha satset på at Vice City er aktuell, noe som passer godt med ryktene ovenfor. En nylig melding fra The Know antyder at det å vende tilbake til Vice City på 80-tallet allerede er på trappene, og at spillerne skal utforske utviklingen i narkohandelen på dette tidspunktet gjennom ulike oppdrag. I henhold til ryktene vil spillerne bevege seg mellom Vice City og Sør-Amerika, noe som vil skape et svært interessant og helt nytt kart.

GTA 3-trilogien foregikk på tre steder: Liberty City, Vice City og San Andreas. Dette gjenspeilet det første Grand Theft Auto-spillet, som utspilte seg på de samme tre stedene.

De nyere Grand Theft Auto-spillene – GTA 4 og GTA 5 – har så langt foregått i Liberty City og San Andreas, noe som innebærer at Vice City er den eneste av de tre byene det gjenstår å hente frem igjen i nyere spill.

Da spørs det bare om Rockstar kan tenke seg å komplettere listen.