GoPro Hero 10 Black vs. Hero 9 Black: De 7 største forskjellene mellom gammelt og nytt

GoPro Hero 10 Black er actionkamerakongens nye flaggskip – og nå som navnet har blitt tosifret skulle man kanskje forvente en enorm oppgradering.

Som våre britiske kolleger fant ut i sin test av GoPro Hero 10 Black, så er ikke det nødvendigvis tilfellet. Denne generasjonen har ingen store forandringer i design, til forskjell fra GoPro Hero 9 Black – hvilket mange antakeligvis er glad for, siden tilbehør og Media Mod-tillegget (for ikke å snakke om batteriene) nå ikke plutselig blir ubrukelige.



GoPro Hero 10 Black er mer en oppdatering på det jevne, med små forbedringer i mange ledd, noe vi setter pris på. GP2-prosessoren, for eksempel, gjør dette actionkameraet langt mer responsivt og artigere i bruk.



Den nye hjernen gjør også at man kan ta opp i høyere bilderate (mer om det senere), man får mer avansert bildeprosessering, stabiliseringen er bedre og det blir enklere å bruke kameraet til strømming. Likevel bør nok eiere av GoPro Hero 9 Black kun vurdere å oppgradere hvis de er ute etter et mer responsivt kamera.



Her bør man heller ikke forvente et drastisk skifte i bildekvalitet, selv om oppgraderinger i dekselet foran objektivet (i belegget) og forbedrede algoritmer stort sett gir deg bedre bilder å jobbe med. Dette er alle de andre forskjellene mellom Hero 10 Black og Hero 9 Black.

1. Ny prosessor, for første gang på fem år

GoPro Hero 10 Black har fått ny prosessor. Dette er første gang selskapet oppgraderer prosessoren i sine actionkameraer siden Hero 6 Black (lansert i 2017). Den nye prosessoren heter GP2.

Denne brikken er kimen til de fleste forandringene (i positiv forstand) vi kommer til å snakke om i denne artikkelen. Samtidig gir den oss én stor forbedring som vi har ønsket oss i årevis.

(Image credit: GoPro / Future)

GoPro Hero 10 Black føles langt raskere ut enn forgjengerne. GoPro lover at kameraet skal «starte raskere, har et mer responsivt berøringsbrukergrensesnitt og raskere opptak.» Dette høres kanskje ikke så spennende ut, men vi mener dette har vært den mest opplagte svakheten GoPro-kameraene har hatt.

GoPro-kameraene er noen av de dyreste actionkameraene, ment for hvermannsen, på markedet, men det har alltid vært ganske knotete å sveipe rundt i brukergrensesnittet. GoPro GP2 har gjort denne interaksjonen langt bedre, og også introdusert en ny overføringsmodus (kablet.)

2. Bedre opptak i dunkel belysning

De aller fleste actionkameraer sliter med dårlige bilder i dunkel belysning. Det samme gjelder GoPro-kameraer, og vi synes ikke GoPro Hero 10 Black har gjort noen kvantesprang på dette området.

Det nye kameraet gjør bedre opptak i tilfeller med begrenset tilgang på lys, men det er takket være bedre prosessering, snarere enn en større sensor eller et vesentlig bedre objektiv.

(Image credit: GoPro / Future)

GP2-prosessoren som sitter i GoPro Hero 10 Black introduserer noe GoPro kaller «3D noise reduction». Bare så det er helt klart, dette er ikke et 3D-kamera, så det er mulig den ekstra dimensjonen er tid, snarere enn dybde – med andre ord at prosessoren i større grad benytter seg av større sekvenser bilder for å forbedre den endelige videoen.

GoPro sier at dette fungerer best i noe dunkel belysning, ikke i tilfeller der det er veldig mørkt – det kan være snakk om solnedganger, tusmørke, eller om man gjør opptak i en mørk skog. Det siste tilfellet kan være alfa og omega for mange, gitt at turgåere, løpere og syklister ofte bruker GoPro-kameraene i skoger.

GoPro-kameraer er allerede langt bedre enn nær sagt alle konkurrenter i skogen, i alle fall etter vår erfaring, så dette kan gi et viktig fortrinn i bildekvalitet kontra kameraer fra Insta360 og DJI.

3. Hypersmooth 4.0

Folk som har vært tilhengere av GoPro lenge blir nok ikke overrasket av denne oppgraderingen. I hver nye generasjon Hero er det alltid en form for forbedring av GoPros fantastiske stabiliseringsteknologi.

GoPro Hero 10 Black introduserer Hypersmooth 4.0. Dette gjør at man får en forbedret horisontal utjevning (fra 27 grader til 45 grader.)

(Image credit: GoPro / Future)

Horisontal jevning gjør at opptaket ditt blir beint, selv om den faktiske vinkelen på kameraet forandrer seg frem og tilbake. Nå som man får 18 grader til å leke seg med, kan man gjøre mer aggressive bevegelser med kameraet, uten at man bryter illusjonen av at man bruker et fullstendig stabilt kamera. Dette kan være svært nyttig om man for eksempel driver med offroad-sykling eller snowboard.

Stabiliseringen gjøres i den innebyggede programvaren, så vil kun fungere når man beskjærer bildet. Man får med andre ord ikke tatt i bruk funksjonen hvis man bruker modusen som gir deg det videste bildet. GoPro klarer brasene uten at bildet man ender opp med blir forvrengt, hvilket er ganske så imponerende. GoPro Hero 9 Black og 10 Black har begge objektiver som klarer å favne 132 grader bredt.

4. Forbedret linse

GoPro Hero 10 Black har fått noen forbedringer i linsen, men det er ikke snakk om forandringer i selve objektivet, men snarere det gjennomsiktige dekslet som dekker glasselementene. Det er tre aspekter å ta tak i her.



GoPro har forbedret materialet (glasset) som brukes, slik at det det skal være bedre rustet i møte med harde tak, og dermed være mer ripebestandig. Det er fortsatt mulig å demontere denne delen av kameraet, men nå skal det altså være mindre grunn til å bytte ut glasset. Med på kjøpet får man også et hydrofobt belegg, hvilket gjør at vann forsvinner fra linsa i enda større grad enn før – gode nyheter for alle som bruker kameraet i forbindelse med vannsporter, med andre ord.

(Image credit: GoPro / Future)

«Redusert ghosting» er kanskje den mest interessante forandringen, kanskje mest fordi det gjerne kan være en kime til misforståelser. Den første formen for ghosting man kanskje tenker på er knyttet til HDR-fotografier, der forandringer i det man tar bilde av, mellom eksponeringer, gjør at HDR-bilder (eller videobilder) gjør at man får den spøkelsesaktige effekten. Det er dog ikke dette GoPro snakker om, siden glasset foran linsen ikke kan gjøre stort i dette henseendet.



Det kan heller ikke referere til en lignende effekt man kan oppleve når materiale skutt i høy bilderate konverteres til, for eksempel, 30 FPS. Igjen, denne delen av linsen kan ikke gjøre forbedringer i slike tilfeller. Det GoPro snakker om er et belegg på linsen som forbedrer kontrasten i bildene i situasjoner der det er stor forskjell mellom lyseste og mørkeste element i en scene. I slike tilfeller kan de lyse elementene «blø» inn i de mørke.

5. 60 FPS-opptak ved 5,3K, høyere oppløsning på stillbildene

GP2-prosessoren som sitter i GoPro Hero 10 Black låser også opp en mer høyoppløselig modus. Man får ikke 8K i det nye kameraet, men snarere en 5,3K-modus som i GoPro Hero 9 Black var begrenset til 30 FPS. Med GoPro Hero 10 Black kan man gjøre opptak i samme oppløsning ved 60 FPS.



Dette er ganske kjekt, siden man ikke lenger trenger å velge mellom høyere antall bilder i sekundet og en oppløsning over 4K.



Det ligger dog et «men» og lurer her. Vil man ha den beste Hypersmooth 4.0-ytelsen bør man holde seg til 5,3K ved 30 FPS, eller 4K ved 50 FPS. I praksis er derfor ikke denne oppgraderingen det helt store, men det kan være nyttig hvis du ikke konstant trenger den gjeveste formen for stabilisering.



GoPro Hero 10 Black kan også ta bedre stillbilder enn før. Nå kan man skyte bildene sine i den faktiske sensoroppløsningen, på 23 MP, snarere enn de 20 megapikslene man fikk i Hero 9 Black. Begge kameraer har samme sensor, så dette er en velkommen oppgradering.

6. Skjermene fungerer bedre som søkere

GoPro har skiftet ut både frontskjermen og bakskjermen i GoPro Hero 10 Black, og det er en del detaljer vi føler vi må gå gjennom her.



Frontskjermen er av typen LCD og er på 1,4 tommer (i likhet med Hero 9 Black), men nå skal den være i stand til å vise «jevnere live preview». Det betyr sannsynligvis at skjermen i seg selv ikke er forbedret, men at GoPro Hero 10 Black klarer å drive andreskjermen i en høyere bilderate når man bruker store oppløsninger som 5K. Dette antar vi er takket være den nye GP2-prosessoren.

(Image credit: GoPro / Future)

Samtidig er hovedskjermen (bak) fortsatt på 2,27 tommer, og fortsatt av typen LCD, men nå skal altså berøringsfunksjonaliteten være forbedret. Hva betyr det i praksis?



Hvis sampleraten, som bestemmer hvor ofte det kapasitans-baserte laget oppfatter forandringer i berøringsskjermen, har blitt økt, så kan det også hende at vi har å gjøre med en skjerm som også har høyere generell oppdateringsfrekvens.



Vårt stalltips er at det ikke rent faktisk er noen store forandringer i maskinvaren her. I juni 2021 lanserte GoPro en oppdatering til Hero 9 Black som gav kameraet langt bedre ytelse i berøringsskjermen. GoPro Hero 10 Black viderefører antakeligvis disse forandringene, noe som kan være noe så enkelt som nye berøringsskjermdrivere, og forbedrer antakeligvis ytelsen noe ved hjelp av den nye GP2-prosessoren.

7. Det er 5 gram lettere og fungerer bedre som webkamera

GoPro Hero 10 Black ligner ganske så mye på Hero 9 Black, men det veier faktisk fem gram mindre, nåla stopper altså på 153 gram, snarere enn 158.



Dette er noe vi antakeligvis aldri hadde oppdaget, hvis vi ikke hadde saumfart spesifikasjonsdokumentene.

(Image credit: GoPro / Future)

I årets modell har måten man bruker GoPro-kameraet til strømming, eller som webkamera over USB-C, forandret seg en del. Dette var en funksjonalitet som var tilgjengelig i GoPro Labs-betabiblioteket før det fikk en faktisk lansering i Hero 9 Black. Du kan nå bruke Hero 10 Black som et webkamera/strømmekamera med Hypersmooth 4.0 slått på.



Oppløsningen er dog fortsatt 1080p, ikke 4K.