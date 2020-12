Google Santa Tracker følger Julenissen: sjekk hvor han er akkurat nå (oppdatert: i Australia)

Hvordan spille julespillene på mobiltelefon (Image credit: Google) Hvert år, når denne siden dukker opp på nett, lurer folk på hvordan man kan spille spillene på mobiltelefon. Det er ikke verre enn at man går inn på Santa Tracker via en nettleser på mobil, klikker på de tre linjene øverst i venstre hjørne. Der får man en oversikt over alle spillene man kan spille (merk at installasjonsknappen, som gjør at man kan legge til ting til hjem-skjermen, ikke fungerer på iPhone-modeller.)

Google følger med på hvor julenissen befinner seg, også i 2020. Nettsiden Santa Tracker sporer årets gaverute i sanntid, og i skrivende stund befinner nissen seg i Russland, godt i gang med å dele ut gaver til snille barn i alle verdenshjørner. Over 40 millioner gaver er allerede levert.



Vi bekreftet at nissen i dag tidlig forlot hjemstedet på Nordpolen rundt klokka 11:00 (nissemor steller tydeligvis i stand en sen frokost), og nå farer han rundt i sleden sin i en forrykende fart, slik at han skal få tid til å besøke alle før dagen er omme.



(Vi har forresten hørt at terskelen for å ha vært snill i år er noe lavere, gitt at 2020 har vært et såpass krevende år for de fleste – selv Herr og Fru Nisse har i år måttet tre på seg munnbindet, noe man kan observere via Santa Tracker. Det er klart at man må ta sine forholdsregler, man vil gjerne unngå smitte over nyttår, også på Nordpolen.)

Julenissens verksted er også åpen for alle, og kan tilby en hel rekke mini-spill, videoer og aktiviteter – sjekk innom denne siden med jevne mellomrom, vi kommer til å gå gjennom og meddele om alt det morsomme man kan finne på sammen med Julenissen (dette gjelder både for store og små.)

Det man må huske på å gjøre – nå som han er på vei mot huset du befinner deg i (i det siste har Julenissen vært en tur innom Russland, et stort område som tar litt tid, og nå er han på vei mot Australia) – er å gå inn på santatracker.google.com for å få en oppdatering sanntid om hvor sleden befinner seg.



Det hele fungerer både på laptoper, stasjonære og mobile enheter, og om man trykker på menyen øverst til venstre får man tilgang til alle de kule tingene man kan finne på i år. Det er forresten verdt å skru ned lyden en smule før man går inn på siden, både musikken og lydene er ganske høye.

Julenissen som leverer gaver til Taj Mahal i India i 2019 (Image credit: Google)

Akkurat nå gjør vi en grundig test av alle spillene man kan spille i Santa Tracker – et viktig arbeid, selvsagt, vi tar alle våre test-jobber på alvor.

Våre foreløpige favoritter

Quick Draw

(Image credit: Google)

«Det er utrolig! Det er så morsomt fordi de sier hva du må tegne, og så må du tegne det.»



Sitatet ovenfor er fra et barn som har testet et av spillene. Premisset er at en robot prøver å finne ut av hva man tegner. Det er faktisk ganske så gøy, selv om det ikke alltid er like enkelt for roboten å skjønne tegninger av eksempelvis «godteri».

Bi litt, hjelper dette Googles maskinlæringsprogram å bli smartere? Dette er beskrivelsen:



«Tensor er Julenissens maskinlæringsrobot, denne hjelper han med kjapt å tolke alle brevene han får fra barn over hele verden. For å hjelpe Tensor med å øve seg, tegn et bilde av hvert juleord på skjermen, og programmet forteller deg hva det ser. Desto mer du tegner, desto smartere blir Tensor, så la oss sammen hjelpe Julenissen med å bli mer effektiv enn noensinne denne julen.»

(Image credit: Google)

Snowball Storm

Dette Battle Royale-aktige spillet krever at du suser rundt i en skog, gjemmer deg bak trær og plukker opp presanger. Det er irriterende morsomt (og vanskelig), og ganske avhengighetsdannende – du trenger å bli en mester på å time klikk (eller trykk) for å klare å komme deg langt.

Memory Match

Her skal man matche symboler bak juledører, og selv om det er ganske enkelt i begynnelsen begynner klokka raskt å tikke nedover. Vi ble overrasket over hvor vanskelig det ble etterhvert, før vi fant ut at et visst mønster dukker opp hver gang.

Santa Search

Dette er en slags Hvor er Willy-variant, men denne gangen i interaktiv spillform. Her kan det gå med en time eller to hvis man først blir sittende.

Present Bounce

«Spillet er morsomt, men du trenger bare å se til at springfjærene fungerer ordentlig. Det er det.»



Testen ovenfor er kanskje ikke helt utdypende – det å prøve å spille spillet på et nettbrett var ikke helt enkelt, siden du må flytte springfjærene og transportbåndene rundt på brettet for å få tyggegummikulen til å falle ned der den skal.



Det er mye enklere å spille på en bærbar PC med mus og tastatur – det gjelder forresten alle spillene i Santa Tracker. Likevel er det hele en fornøyelig opplevelse, og man kan la småfolket slå ihjel tiden før Nissen kommer ved å bruke sin logiske sans, mens du kan konsentrere deg om ribba.

Nettstedet har vært oppe gjennom store deler av desember, slik at foreldre og lærere har kunnet la barn bli underholdt samtidig som de for eksempel lærer seg nye språk via enkle julefraser, eller lærer seg å programmere ved å lage dansende alver.