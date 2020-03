Lekkede bilder av Google Pixel 4a viser telefonen for første gang

Det går gjetord om at Google Pixel 4a kommer til å vises frem i løpet av de kommende månedene, og den seneste lekkasjen ser ut til å vise frem kjernen i designet til den kommende telefonen.



Bilder som ble sendt SlashLeaks ser ut til å vise enheten fra forsiden og fra baksiden, takket være noen som har klart å få tak i et eksemplar en hel del tidligere enn andre.



Den største overraskelsen her kan være kamerahullet, som gir rom til et selfiekamera øverst til venstre på skjermen. Hvis bildene viser seg å vise en reell versjon av telefonen vil dette være første gang en Google Pixel-telefon har noe lignende, siden foregående telefoner har hatt kameraer i enten en stor kant eller i et skjermhakk.

Det betyr at det ikke er en tykk kant langs toppen av skjermen på Pixel 4a, men det ser likevel ut som om at telefonen har en tydelig hake langs bunnen av skjermen.

Sentrert på baksiden finner man en fingeravtrykkleser. Det ser også ut som om det er et enkelt kamera med innebygget blits øverst i venstre hjørne.



Om man skal dømme utifra bildene ser det ut som om dette vil sitte i en slags liten svart boks i hjørnet, snarere enn et separat rundt element, slik som hos Pixel 3a-serien.



Vi vet ikke hva slags materiale telefonen er laget av, men det ser ut til å være et slags børstet metall, noe vi ikke har sett i en Google Pixel-telefon tidligere.

Vi kan ikke garantere at disse bildene viser en ekte Pixel 4a, men de ser ut til å matche tidligere uoffisielle dataskapte bilder av enheten, som hadde utspring fra en annen kilde.



Disse dataskapte bildene ble ikke i seg selv lekket, men så ut til å være laget ved hjelp av informasjon fra en kilde som visste hvordan telefonen så ut.

Vi forventet opprinnelig at Pixel 4a og Pixel 4a XL skulle avsløres under Google IO 2020, men dette arrangementet har blitt kansellert grunnet uro rundt spredningen av koronaviruset SARS-CoV-2. Evenementet kan skifte form og ende opp som et online-arrangement, og om det blir enden på visa kan vi fortsatt regne med at det dukker opp 12.-14. mai, så det er antageligvis ikke så lenge til vi får tatt en ordentlig titt på denne mobilen.

