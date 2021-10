Gmail-brukere kommer til å elske en ny detalj i grensesnittet

Det blir enklere å finne frem til e-poster og annen informasjon du leter etter i nettutgaven av Gmail fremover, siden Google nå er i ferd med å implementere en ny oppdatering i e-postklienten.



Hvis dette høres kjent ut, så kan det være at du allerede har fått med deg nyheten om at søkegiganten har tatt et tilsvarende grep i Gmail-klienten på Android, som på lignende vis gjør det enklere å finne informasjon og e-poster ved hjelp av et knippe nye søkefiltre.

I et nytt innlegg på Google Workspace-bloggen forklarer Google at de nå introduserer såkalte forbedrede søke-chips (filter-knapper man kan aktivere én eller flere av) i nettutgaven av Gmail, som skal tilby mer innholdsrike nedtrekkslister, med flere valgmuligheter, hvilket gjør at brukerne av eposttjenesten kan aktivere mer nøyaktige filtre.

Raffinerte e-postsøk

Som en del av den nye oppdateringen får Gmail-brukere tilgang til disse forbedrede filtervalgene i form av knapper under tjenestens søkefelt. Filter-eksemplene brukt i blogginnlegget inkluderer avsender, tidspunkt, hvorvidt e-posten har vedlegg, mottaker og hvorvidt e-posten er lest.



Etter at man foretar et søk vil brukere kunne filtrere søkeresultatene, slik at det blir færre e-poster å vade gjennom, i letingen etter den rette.



Hvis man for eksempel trykker på avsender-knappen, kan man raskt og enkelt skrive inn et navn, for så å velge én av et knippe foreslåtte avsendere eller søke etter e-poster fra flere avsendere. Man får også tilgang til en fane ved siden av filterknappene som lar en lete etter samme informasjon i Google Chat.



Forbedrede filterknapper er tilgjengelig nå, for alle brukere av Gmail, og ved å bruke de skal man ikke se bort i fra at man kommer til å spare en hel del tid, siden saumfaring av en endeløs innboks antakeligvis er et problem de fleste av oss er kjent med.