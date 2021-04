Glem Nvidia GeForce RTX 3090 – du kan utvinne Bitcoin med en Game Boy fra 1989

Oppsvinget i kryptovaluta-markedet har ført til at folk som utvinner nå kniver med PC-gamere om tilgangen på de gjeveste skjermkortene, som eksempelvis Nvidia GeForce RTX 3080 – men hvis du er kreativ nok kan du utvinne Bitcoin med en Nintendo Game Boy, som vist på YouTube-kanalen Stacksmashing.



Ved å ta i bruk den ikoniske håndholdte konsollen Game Boy, lansert i 1989, en Game Boy Link-kabel og en Raspberry Pi Pico klarte Stacksmashing faktisk å begynne å utvinne kryptovaluta.

Utgangspunktet for prosjektet var et ønske om kun å bruke en helt vanlig Game Boy, men det første hinderet var at enheten måtte kunne kople seg til en Bitcoin-node og til Bitcoin-nettverket for å faktisk prosessere valutaen – og som du antageligvis allerede vet, så har ikke en batteridrevet håndholdt konsoll produsert for over 30 år siden internett-tilgang. En Raspberry Pi måtte derfor til.

Kryptovaluta anno 1989

Arbeidet og resultatene er imponerende, og det vi likte aller best er hvordan de tok i bruk Game Boy Link-kabelen, som noen av oss gamlinger brukte til å bytte Pokémon med vennene våre, til å kople maskinen til Rasberry Pi Pico-enheten.



Utrolig nok fungerte det, men du blir nok ikke millionær med det første ved å bruke en Game Boy til å utvinne Bitcoin. Stacksmashings «mining-rigg» tusler avgårde i en hash-hastighet på 0,8 h/s. Bruker man for eksempel en skreddersydd ASIC-basert maskin, så ligger man gjerne på rundt 100 billioner h/s.

Det å utvinne én enkelt Bitcoin vil altså ta en Game Boy «et par kvadrillioner år.»



Ikke verdt bryderiet, for å si det mildt. Likevel er prosjektet fascinerende, siden det går i detalj når det gjelder hva man faktisk må gjøre for å få eldgammel maskinvare til å klare å prosessere «nymotens» algoritmer.



Kildekoden involvert er åpen, og lenker til alt som blir brukt er tilgjengelig i teksten under videoen, om du har en Game Boy eller to til overs, og har lyst til å prøve selv.