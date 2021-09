GeForce RTX 3060-kortet ditt inneholder kanskje «defekt» RTX 3070 Ti-brikke

Hvis du er en av de heldige som har fått kloa i et av de ettertraktede Nvidia GeForce RTX 3060-skjermkortene, så anbefaler vi på ingen måte at du tar av kjølingen og sjekker selv (da ryker garantien), men under topplokket vil du finne noe du kanskje ikke hadde forventet.



TechPowerUp oppdaget at defekte kjerner fra et langt kraftigere kort (kjent som GA104, en kjerne som brukes i RTX 3060 Ti, RTX 3070 og RTX 3080 Ti) blir brukt i RTX 3060-kort. De opprinnelige GeForce RTX 3060-versjonene bruker en kjerne ved navn GA106, men det er lite trolig at de «nye» RTX 3060, med de kraftigere grafikkprosessorene vil få egne navn.

Recycled GA104s used in unannounced RTX 3060shttps://t.co/ma9XHreCc3 new dev ID 2487September 17, 2021 See more

Sirkeløkonomi i praksis

Det høres kanskje ikke helt heldig ut med «defekte» kjerner, men det er ingen grunn til bekymring. Som Tom's Hardware skriver, så vil du finne at disse kortene yter som forventet, gitt at det står RTX 3060 på utsiden, hvilket er årsaken til at kjernene blir gjenbrukt i lillebror RTX, snarere enn å kastes. Gitt at vi fortsatt befinner oss i en global silisiummangel er det alfa og omega å beholde så mange fungerende halvlederprodukter som mulig. Dette er ikke tiden for bruk og kast (eller snarere produser og kast.)



Gjenbruken av kjerner er ikke et nytt fenomen hos Nvidia, og selskapet kommer garantert ikke til å slutte med praksisen med det første. Produksjon av silisiumbrikker innebærer svinn, på lik linje med all annen industri, og gjenbruk av brikker er en praksis som både har lang fartstid og er fornuftig.



Problemene industrien har innen produksjon og etterspørsel kommer ikke til å kunne løses over natten, og siden RTX 3060 er det rimeligste kortet i 3000-serien (de Ampere-baserte Nvidia-kortene), vil gjenbruk føre til forbedrede lagerbeholdninger av et av de beste skjermkortene på markedet, og selvsagt at man unngår svinn.

Kommentar: Ikke udelt negativt med annen brikke

Selv om en håndfull RTX 3060-kort titt og ofte dukker opp i norske nettbutikker er det ikke slik at lagrene bugner over. Prisene varierer også svært mye (ofte fra dag til dag), og det er nær sagt umulig å få tak i en 3060-variant til anbefalt utsalgspris (dette gjelder også alle de andre kortene i 3000-serien.) Selv om gjenbruken av brikker ikke kommer til å løse alle problemer, særlig siden de fleste kilder innen industrien mener å vite at den globale mangelen kommer til å vare langt inn i 2022, er det godt å vite at alle kluter settes til.



Noen vil kanskje synes at det er litt på kanten å selge disse skjermkortene uten å merke de med et annet modellnummer, slik at man kan se forskjell på kort som har de faktiske 3060-brikkene, og de som har defekte 3070-brikker, men gitt at ytelsesforskjellen skal være neglisjerbar, så kommer du uansett ikke til å merke forskjellen – gitt at du ikke tar av kjøleløsningen og titter på selve maskinvaren.



Faktisk, hvis dagens situasjon speiler historiske hendelser, så kan det faktisk være at du får bedre maskinvare med på kjøpet. En lignende utbytting av kjernen fant sted ved lanseringen av EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming, da dette kortet tok i bruk den større TU104-kjernen, kontra den opprinnelige TU106. Går vi ennå lenger tilbake i tid, så var det svært populært å gjøre en såkalt «soft-mod» (en programvarebasert oppgradering) fra ATI Radeon 9500 Pro til det langt dyrere ATI Radeon 9700. Ofte ligger GPU-ene skjermkortprodusentene lager såpass nære hverandre i arkitektur at skader på brikken innebærer at enkelte deler slås av på drivernivå, for å unngå stabilitetsproblemer. Liker man å leve farlig, så kan disse delene ofte slås på igjen.



Selv om ytelsestester av RTX 3060-kortene med 3070-prosessor ikke avslørte noen forskjeller i spill, så viste det seg at de nye kortene med den «oppgraderte» brikken gjorde det bedre i programmer som Blender, så det er ikke usannsynlig at du kan få det lille ekstra med en større, «defekt», kjerne. Nøyaktig hvor mye ytelse det er snakk om vet vi ikke før litt mer omfattende tester blir gjort tilgjengelig.