Game Boy på nett? Det viser seg at du kan spille onlinespill med konsollen fra 1989

Nintendos Game Boy-konsoll fra 1989 fortsetter å imponere. Nå har ingeniører klart å hacke seg inn på den håndholdte enheten, og fått den til å spille Tetris mot en annen spiller – via internett.



De oppfinnsomme maskinvareentusiastene, som har en kanal ved navn stacksmashing på YouTube, forklarer at de brukte den innebyggede lokale flerspillerstøtten, der man bruker en proprietær kabel mellom to enheter, og lurte den gamle konsollen, som trodde at den spilte med en annen Game Boy bare noen centimetre unna, til å spille «Tetris» over internett.

Det hele var ikke bare enkelt å gjennomføre for ingeniørene. De brukte en Raspberry Pi-adapter som sendte dataene fra sammenkoplingskabelen til en skreddersydd PC-klient, som igjen sendte dataene til en server, som så videresendte data til en annen Game Boy (med samme regla, bare bakvendt i andre enden.)



Protokollen sammenkoplingskabelen bruker er proprietær og skreddersydd til formålet, og den fungerer ikke likt på tvers av spill. Som TechCrunch nevner i sin artikkel, så må man tilpasse protokollen hver gang man skal få et spesifikt spill til å kommunisere med serveren på samme måte som «Tetris»-eksemplet. Litt av poenget er at stacksmashing med dette prosjektet beviser at det er gjennomførbart, så nå vet man at man, i teorien, kan spille et hvilket som helst Game Boy-spill – som tar i bruk sammenkoplingskabelen når man skal spille flere sammen lokalt – på nett.

Det har til og med dukket opp en Discord-kanal for retrogamere og andre interessenter, og skreddersydde PCB-er er planlagt for å gjøre overgangen mellom sammenkoplingskabelen og Raspberry Pi-enheten bedre (snarere enn å måtte skjære opp kabelen og kople til kretskortet manuelt.) Stacksmashings kildekode er åpen, så hvis du er av typen som har lyst til å prøve å få «Dr. Mario» til å fungere over internett, så er det fritt frem.

Gammel teknologi holder koken

Stacksmashing var i nyhetene tidligere i år da de klarte å modifisere en Game Boy slik at den kunne utvinne Bitcoin, og det er mange andre grupper som sysler med lignende prosjekter, for eksempel den durkdrevne maskinvareeksperten som klarte å få en modifisert SNES-konsoll til å produsere ray tracing-basert grafikk (ray tracing er forresten en eldgammel idé, med røtter helt tilbake til 1600-tallet.)



Selv om de aller fleste har et forhold til gammel elektronikk som gjerne innebærer gamle grå bokser i diverse skuffer, skap, kjellere og loft, så er ofte dette fullt fungerende maskiner med innmat som kan gjøre mer enn man skulle tro. Det eksisterer en hel generasjon programmerere som sitter hjemme og snekrer sammen nye, spennende og særdeles originale spill som kan kjøres på Game Boy, mer enn tre tiår etter at konsollen først tok markedet med storm.

Det er kanskje ikke snakk om allverdens ytelse (ingen påstår at man kan spille «Resident Evil Village» på en SNES med ray tracing), men elektroniske kretser med prosessorer er svært allsidige, og det er ingenting i veien for å finne helt nye oppgaver for brikkene å løse – oppgaver som ligger langt unna noe de opprinnelige skaperne av maskinvaren hadde i tankene.