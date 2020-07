Fremtidige iPhone-modeller kan tukte Samsung og Huawei med egne periskoplinser

Huawei og Samsung har dominert telefoto i telefoner med periskoplinser, kapable til å klare 3x og til og med 5x optisk zoom, men det er slett ikke sikkert Apple henger langt etter: iPhones kan få sine egne periskoplinser …men kanskje ikke før 2022.



Med andre ord, det er ingen vits i å forvente at iPhone 12 får periskopglass – telefotosystemet som kombinerer linser langsmed lengderetningen til telefonen, og bruker et speil til å vinkle lyset inn på baksiden. Men, den neste iPhone-modellen kommer likevel til å få en fotografi-oppgradering i form av autofokus-forbedringer ifølge en artikkel fra Kuo, gjengitt av 9to5Mac.

Apple har satt i arbeid flere objektivprodusenter for å kunne diversifisere produktlinjen, hevder Kuo: iPhone 12s autofokus kommer til å bruke en ny ball-basert VCM fra den koreanske produsenten Semco, som også lager periskoplinsene til bruk i iPhones i 2022. Selskapet kommer til å lage 6P (objektiver med seks elementer) og 7P eller 6P/6-linsesystemer til Apple-enheter i 2021, ifølge AppleInsider.



Den kinesiske objektivprodusenten Sunny Optical blir også med på ballet, og skal stille til rådighet deler til neste års iPhone, ifølge Kuos artikkel, og det forventes at selskapet skal bidra med 5P-glass for iPads samt spesifikke Mac-objektiver.

Apple somler med periskopet, men gjør det noe?

Apple har aldri hatt det spesielt travelt med å ta i bruk den seneste teknologien, og det samme kommer til å være tilfellet nå når flere flaggskip-modeller tar i bruk periskoplinser. Huawei P30 Pro fra 2019 var den første vanlige forbrukermodellen som tok i bruk en slik type objektiv, og klarte likevel, som førstemann, imponerende 5x optisk zoom.



Etterfølgeren, Huawei P40 Pro fra 2020 har også lignende glass – men den enda mer luksuriøse Huawei P40 Pro Plus har gått over til en periskoplinse som klarer 10x optisk zoom. Samsung følger på med Galaxy S20 Ultra (i 2020) som klarer 5x optisk zoom via periskop, og det ryktes at den kommende Samsung Galaxy Note 20 Plus også får lignende objektiv.

Innen 2022 kan periskoplinser være vanlig på rimeligere telefoner, hvilket har vært tilfellet med de fleste andre innovasjoner innen smarttelefoni. Men, det er likevel ikke slik at funksjonaliteten Apple har tatt seg god tid med å implementere (fra ultravidvinkelobjektiver, først sett i iPhone 11, via trådløs lading, til eSIM) har blitt dårlig mottatt: iOS-brukere er bare glade til for at de kan ta i bruk funksjonalitet som har vært tilgjengelig på Android i årevis.

Kilde: SkyNews