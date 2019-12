Fujifilm X100V kan bli lansert i februar

Fujifilms X100-serie av kompaktkameraer har nærmest blitt for en kultklassiker å regne for gatefotografer, men nå har det ikke kommet en ny modell i serien siden tidlig i 2017. Nå kan derimot den langeventetiden snart være over – i hvert fall om vi skal tro nye lekkasjer som peker mot at Fujifilm X100V skal slippes tidlig i 2020.

Det er vanligvis pålitelige Fuji Rumors som melder at den nye modellen ifølge deres kilder skal slippes i februar 2020. Nettstedet melder samtidig også at prisen skal bli på rundt 1500 dollar, og hvis dette stemmer så er den økning på 200 dollar sammenlignet med forgjengeren.

Fujifilm X100F koster rundt 14.000 i Norge, og basert på den oppgitte amerikanske prisen kan vi altså forvente en økning på opp mot 2000 kroner for Fujifilm X100V her hjemme.

Så gjenstår det å se om tilhengerne av disse premium-kompaktkameraene som blander et fantastisk retrodesign med en unik hybrid-søker, fortsatt er villige til å betale for det som eventuelt kommer av nyvinninger.

Retrodesign og oppgraderte spesifikasjoner?

Foreløpig har vi ikke hørt så mange detaljer om Fujifilm X100V, men tidligere rykter har pekt mot at det kan få et nytt objektiv.

Serien har hittil beholdt det samme objektivet siden Fujifilm X100, og en ny en er på sin plass om X100V samtidig får den samme 26,1 MP CMOS-bildesensoren som sitter i Fujifilm X-Pro3 og X-T3. Det nye objektivet vil sannsynligvis beholde den klassiske brennvidden på 23 mm som har gjort disse kameraene så populære til gatefotografering, og vi ser også for oss at det kan få andre oppdateringer som for eksempel en ny autofokusmotor.

Andre etterlengtede oppgraderinger er bedre værbestandighet, USB-C-lading, og det glimrende autofokussytemet som sitter i Fujifilm X-T3. Mer radikale forbedringer som en utflippbar skjerm er mindre sannsynlig, i og med at Fujifilm har holdt seg til mindre oppgraderinger fra modell til modell helt siden X100 ble lansert i 2011. Vi skal bringe alt av nyheter som dukker opp i tiden fremover, så fort vi hører dem.