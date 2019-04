Fredag er Green Friday – vårens svar på Black Friday

Black Friday er som kjent årets største handledag (og uke), men handelsstanden sier seg tydeligvis ikke fornøyd med det for fredag går vårens svar på Black Friday – nemlig Green Friday – av stabelen.

I motsetning til hva navnet skulle tilsi, så er dette altså ikke et tiltak som skal oppfordre deg til å begrense forbruket ditt eller kjøpe mindre. I stedet er det ganske enkelt et nytt salgskalas, og selv om Green Friday i hvert fall foreløpig ikke er på langt nær et like stort fenomen, så er det en del nettbutikker som kjører tilbud både selve fredagen og gjennom helgen.

Da vil det bli gode muligheter for å finne gode tilbud på populære produkter, og Prisjakt.no melder i dag i en pressemelding at den gjennomsnittlige prisnedgangen på de 12.000 mest populære produktene i deres database var på 17 prosent på samme dag i fjor. Samtidig er det også verdt å merke seg at 13 prosent av de samme produktene gikk opp i pris denne dagen.

Produktkategoriene med største avslag under Green Friday i fjor: TV – 19% Hodetelefoner – 18% Mobiltelefoner – 16% Laptop – 15% Spillkonsoller – 14% Nettbrett – 14% (Kilde: Prisjakt.no)

Hold altså gjerne utkikk for gode tilbud, men være samtidig nøye med å sjekke førpris skikkelig så du ikke lar deg lure. Til høyre ser du også hvilke produktkategorier som ifølge Prisjakt, fikk de største rabattene under Green Friday i fjor.

Foreløpig er det kun Komplett.no og CDON.no blant de store norske nettbutikkene, som har annonsert at de kommer til å ha Green Friday-tilbud, og begge disse lover at de skal slippe tilbudene sine kl. 00 natt til fredag. Komplett melder at deres salg varer til 29. april, mens CDON skal holde det gående helt til 3. mai.

Vi oppdaterer denne saken etter hvert som nye nettbutikker kommer til, og vi kommer også til å publisere de beste tilbudene vi finner etter hvert som de dukker opp.