Forza Horizon 4 har fått Battle Royale-modus for 72 spillere

Forza Horizon 4 har introdusert en nye 72-spillers Eliminator-modus, som i praksis er en racing-versjon av Battle Royale. Oppdateringen slippes 12. desember, og den er gratis på både PC og Xbox One.

Et racing-spill med Battle Royale? Kanskje vi ikke burde være så overrasket med tanke på populariteten til Fortnite og lignende spill, inkludert ekstra moduser for kjente spill som Call of Duty. (Ryktene går for øvrig om at nylig lansert Call of Duty: Modern Warfare også skal få en slik modus).

I Eliminator kastes 72 førere inn i verdenen, og som forventet vil spillområdet krympe gradvis. Spillere begynner i en enkel bil (En Mini Cooper) som kan oppgraderes underveis, og du kan også utfordre andre spillere i nærheten til en-mot-en-løp.

Oppgrader underveis

Alt du trenger å gjøre er å kjøre opp til en motstander. Da får dere et punkt deres skal sikte mot å komme først til, og den som taper blir eliminert. Vinneren kan deretter velde å ta over bilen til taleren, eller satse på en oppgradering i stedet.

Vi vil anta at erfaring med spillet og god oversikt over kartet vil komme godt med i Eliminator. Det er jo ikke alltid at den korteste veien er den som ser kortest ut på karten.

Når kun 10 spillere gjenstår, starter et «endgame» der alle skal prøve å nå først frem til et bestemt punkt.

Dette fremstår som et morsomt tilskudd til Forza Horizon 4, og det beste er selvfølgelig at det er gratis. Har du allerede kjøpt spillet, er det altså ingenting som hindrer deg i gi det et forsøk.

Forza føyer seg altså inn i rekken av spill som ikke er skytespill men som likevel prøver seg på et Battle Royale-format, etter at Tetris 99 (for Nintendo Switch) ble lansert i fjor og Civilization VI også har gjort noe lignende i litt mindre skala. Hva blir det neste?

Here are the best gaming monitors of 2019

Via PC GamesN