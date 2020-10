Flash fjernes fra Windows i 2020 – en æra nærmer seg slutten

Det later det til at det siste teppefall er i sikte for en av de mest problematiske programvarene noensinne etter at Microsoft annonserte at de kommer til å slutte å støtte Adobe Flash Player om ikke så lenge.



Flash, som i lange tider har vært kjent for å være et sikkerhetsproblem, kommer ikke lenger til å støttes av Microsofts nettlesere etter 31. desember 2020. Endelig skal selskapet sørge for at kundene er sikre på nett.



Flash kommer til å fjernes fra Microsofts nettlesere med den kommende 88-versjonen av Edge i januar 2021, og Internet Explorer 11 vil også ta farvel sammen med den eldre varianten av Edge (Edge Legacy).

Farvel til Flash

Annonseringen kommer i kjølvannet av at teknologigianter som (Microsoft), Apple, Google, Mozilla, Facebook og Adobe i juli 2017 erklærte at Flash gradvis ville komme til å bli faset ut.

I et blogg-innlegg sier strateg i Microsoft, Suchitrha Gopinath, at avgjørelsen om å fjerne Flash blitt satt i gang på grunn av at brukermassen krymper, og at få nå bruker Flash Player, men heller tar i bruk kraftigere og sikrere alternativer som HTML5, WebGL og WebAssembly.



Microsoft presiserer at selskapet fortsatt kommer til å tilby sikkerhetsoppdateringer til Adobe Flash Player og vil fortsette å opprettholde OS- og nettleserkompatibilitet helt til slutten av 2020.



«I det du beveger deg bort fra Adobe Flash Player oppfordrer vi deg til å fortsette å oppgradere systemet ditt med de nyeste sikkerhetsoppdateringene, nå som de fortsatt er tilgjengelige», legger Gopinath til. «Hvis du trenger ekstra hjelp, vennligst ta kontakt med Microsoft-kontoteamet.»

Hun legger også til at Adobe tilbyr en del støtteordninger for selskaper som er avhengige av Flash for at bedriftsløsninger skal fungere, og at Microsoft Edge kommer til å tillate at Adobe Flash Player lastes som en plug-in via den såkalte Internet Explorer-modus-funksjonaliteten.



Men, fra januar i 2021 er det altså slutt for Flash Player. Programvaren kommer til å deaktiveres i alle Microsofts nettlesere, og har man en nettleserversjon eldre enn KB4561600, en oppdatering som kom i juni i 2020, kommer denne til å bli blokkert. Alt nedlastbart som har med Adobe Flash Player, og som ligger på Microsofts servere og nettsider, kommer også til å fjernes.



Adobe bekreftet at støtte for en del Flash-applikasjoner kommer til å fortsette takket være en avtale som ble gjort med Samsungs Harman-gruppe, som kommer til å tilby hjelp til alle kunder som ønsker å migrere fra Flash til andre teknologier.

Kilde: The Register