Fitbit Charge 5-lekkasje avslører skjerm og fargevalg

For knappe tre uker siden fikk vi se det første glimtet av det som kan være Fitbit Charge 5, og nå har vi blitt servert nye datagenererte bilder som gir oss et langt bedre innblikk i den kommende armpryden – inkludert en fargeskjerm.



Bildene kommer fra den garvede kilden Evan Blass, som normalt sett pleier å være god når det gjelder kildekritikk og nøyaktighet. Det later til at vi kan forberede oss på en stor og lyssterk skjerm og en reim som kan fås i minst tre forskjellige farger.



Disse bildene er av en langt høyere kvalitet enn de vi så i forrige lekkasje, men det ser ut til at det er samme enhet som blir avbildet i alle. Det oppdaterte designet ligner en hel del på det vi fant i Fitbit Charge 4, men enkelte forandringer i estetikken er det å finne.

Ser ut til å komme i oktober

Charge 4 ble introdusert i april 2020, men det ser ut til at Fitbit kommer til å komme med oppfølgeren bare 18 måneder senere – der oktober tidligere har blitt nevnt som en sannsynlig lanseringsmåned. Oktober er for øvrig måneden som står skrevet på skjermen i disse bildene.



Gitt at bildene stammer fra markedsføringsmateriale fra Fitbit, så kan altså 23. oktober være den store dagen – men gitt at dette er en lørdag, så virker det samtidig noe usannsynlig. I tillegg til klokkeslett og dato viser skjermen brukerens inneværende puls.



Selv om disse bildene gir et visst inntrykk av noen av fargene på reimene, og viser en oppgradering i skjermen – i kjølvannet av Fitbit Luxe – er det ikke stort annet vi klarer å dra ut av bildene. Det kan dog se ut som om at reimene nok en gang kommer til å være utskiftbare. Vi regner med at mer informasjon om Fitbit Charge 5 kommer til å nå eteren i de kommende ukene.

Google og Fitbit er fortsatt i starten av forholdet

Fitbit Sense (Image credit: Orage / Ida Blix)

Det var i november 2019 at Google kjøpte Fitbit, for skarve 2,1 milliarder amerikanske dollar, men hittil har vi ikke merket stort til oppkjøpet – Fitbit-enheter har dukket opp i Google Store, men noen flere indikasjoner på forandringer har vi ikke sett.



Oppkjøpet er ikke overraskende: Nå som Apple Watch dominerer smartklokke-markedet trenger Google mer kompetanse i wearables-segmentet, for å styrke sin posisjon (se for øvrig også den nye versjonen av Wear OS.)



Når det gjelder faktiske forandringer i designet til Fitbit-klokker, eller en mer sammensveiset integrering med Google Fit, så har vi som brukere hittil fått få nyheter. Det kan kanskje forandre seg med lanseringen av Fitbit Charge 5 – selv om utseendet minner en hel del om foregående modeller, så kan det likevel hende at programvaren kan by på noen overraskelser.



I mellomtiden venter vi tålmodig på å få høre mer om Google Pixel Watch, en klokke det har gått rykter om i lengre tider, og som vi håper kommer til å passe godt sammen med Pixel-telefonene.

