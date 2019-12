Facebook kjøper spillstrømmetjenesten PlayGiga

Alle husker vi vel tiden da Farmville var det nye store, og innboksen på Facebook var stappfull av varsler fra vennene dine der du ble bedt om å bidra med å høste avlinger eller dele ressursene dine.

Nå ser det ut til at Facebook vil tilbake i spillrampelyset men på en ny måte, etter at det har blitt kjent at de har kjøpt spillstrømmeselskapet PlayGiga. Det kan bidra til at Facebook får mulighet til å hevde seg i et marked som for øyeblikket domineres av Google Stadia, Nvidia GeForce Now og kommende Microsoft Project xCloud.

Facebook har foreløpig ikke avslørt hva de planlegger å bruke PlayGiga til, men finanspublikasjonen Cinco Dias mener at PlayGiga kan ha blitt kjøpt for rundt 70 millioner euro eller rundt 700 millioner kroner.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now.December 18, 2019

AAA-Facebook-spill?

PlayGiga har tidligere levert en spillstrømmetjeneste i Midtøsten og Europa, og en uttalelse i forbindelse med denne annonseringen tyder på at de skal fortsette denne satsingen. Det sies det at «vi skal fortsette vårt arbeid med skyspilling, men med et nytt oppdrag».

Facebook gjorde seg gjeldende i spillmarkedet med sitt oppkjøp av Oculus VR, men utover det så var den forrige spillsatsingen til selskapet tjenesten Instant Games i 2016. Dette var også en tjeneste som tilbød spill uten nedlasting, men den gang var utvalget begrenset til HTML5-spill. PlayGiga-oppkjøpet kan på sin side gjøre det mulig for selskapet å levere de ressurskrevende AAA-spillene gamere typisk er opptatt av.

Facebook har slitt med omdømmet sitt de siste årene – noe som også kan bli en hindring i denne sammenhengen – men en av tingene en slik satsing krever har de i hvert fall på plass, og det er brukere. Dermed er det lett å se for seg en spillstrømmeløsning som henter inn vennene dine fra Facebook, og som gjør det mulig å hoppe inn i en runde med Call of Duty, kun med ett enkelt tastetrykk.

