Få 16 % avslag på Adobe Creative Cloud-fotoplanen med dette Black Friday-tilbudet

Adobe starter Black Friday-tilbudene tidlig i år, og har nå annonsert et avslag på Creative Cloud-fotoplanen på 16 %. Dette er et abonnement som normalt koster 117,50 kroner i måneden – nå går det for 98,75 kroner.



På tross av økende konkurranse i de senere år er fotoplanen til Adobe fortsatt gullstandarden for alle som er ute etter en måte å redigere og organisere sine bilder. Pakken inkluderer PhotoShop, Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Spark, Portfolio, Adobe Fonts og 20 GB med lagringsplass i skyen.



Avslaget på 16 % gjør at den månedlige prisen på fotoplanen går ned fra 117,50 til 98,75 kroner, noe som er svært rimelig, og en pris man gjerne kun ser under store salg som Black Friday.



Du må være kjapp på labben for å få med deg tilbudet, det varer bare til 15. november.

Adobe CC-fotoplanen 117,50,- 98,75,- i måneden

Få ubegrenset tilgang til Adobe Photoshop og Lightroom, samt 20 GB med skylagring, slik at du kan få orden på fotoredigeringen og bildearkivet ditt. Bedre pris enn dette får du nok ikke i 2020. Tilbudet varer til midnatt, den 15. november





Vi tipper at Adobe kommer til å fortsette å tilby flere prisavslag, og særlig kanskje på Creative Cloud alle applikasjoner-pakken nærmere Black Friday den 27. november, men om du er fotograf, eller kun interessert i bilderedigering og har lyst til å skaffe deg PhotoShop og Lightroom for en billig penge, så er dette tilbudet for deg.



De to programmene er en perfekt kombinasjon, siden Photoshop er den ideelle applikasjonen for avansert redigering med flere lag, og komplisert retusjering, mens Lightroom tilbyr «fremkalling» og mer subtil tilrettelegging av bilder – og kanskje viktigst av alt, en måte å organisere alle bildene dine på.

Akkurat nå passer det ekstra godt å begynne å ta i bruk Adobe-produkter, siden applikasjonene man får i pakken nettopp har fått en stor oppdatering som introduserer kraftige AI-verktøy som nevrale filtere, og når det gjelder Lightroom, fargekorrigeringshjul som kan hjelpe deg med å lage filmatiske uttrykk.



Tilbudet slutter ved midnatt, den 15. november, og vi har aldri opplevd at Adobe har utvidet slike frister, så det er verdt å vurdere et tidlig kjøp.