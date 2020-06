Alt om iOS 14 og alle de andre nyhetene fra WWDC 2020

Apples årlige WWDC-arrangement er stort sett fokuserte på utviklere, men åpningspresentasjonen handler likevel om hva som er nytt for forbrukere. Og selv om det i utgangspunktet ikke ble vist frem noen ny maskinvare, så hadde Apple likevel en stor maskinvarenyhet, nemlig at de skal lansere Mac-er med egendesignede prosessorer i stedet for brikker fra Intel. Akkurat som iPhone, iPad og Apple Watch allerede er basert på Apples egne brikkesett, så vil altså snart nye Mac-er være det samme.

Utover det så handlet som vanlig WWDC-presentasjonen mest om programvare, og vi fikk en innføring i nye funksjoner og forbedringer i både MacOS 11 (ja, Apple har etter 19 år nå tatt steget fra MacOS 10-serien til en helt ny versjon), iPadOS 14, iOS 14, Watch OS 7 og tvOS 14.

Nedenfor finner du alle de viktigste nyvinningene oppsummert.

(Image credit: Apple)

De nye Apple-brikkene for Mac

Apple har altså annonsert at de skal lanseres Mac-er med egenutviklede prosessorer basert på ARM. Den første Mac-en med Apple-brikke skal lanseres innen utgangen av året, men det skal ta to år før hele den nye serien er i butikkene. Samtidig understreker Apple-sjef Tim Cook at selskapet fortsatt skal selge Mac-er med Intel-prosessorer i tillegg til de nye maskinene.

Apple valgte selv å sammenligne den nye satsingen med tre viktige øyeblikk i Apple-historien: overgangen til PowerPC-prosessorer, lanseringen av MacOSX og overgangen til Intel-prosessorer.

Men hvorfor bytte prosessortype? Apple sier at mye av suksessen til deres produkter har kommet på grunn av deres egne prosessorer, og nå skal de gjøre det samme med datamaskiner. Selskapet sier de fokuserer på ytelse og strømstyring, og at prosessorene inneholder en neural engine som kan brukes til maskinlæring og skalerbare arkitekturer.

(Image credit: Apple)

iOS 14: widgets, sykkelnavigering og bilde-i-bilde

Det er iOS 14 som kanskje har fått aller flest forbedringer i denne runden, og noen av de beste ser ut til å være inspirert av Android. Siste side på hjemskjermen vil nå gi deg automatisk genererte samlinger av apper. På den måten skal det bli lettere å finne appene du trenger på den rotete hjemskjermen din. I tillegg får iPhone nå endelig Widgets på hjemskjermen, noe Android som kjent har hatt i alle år, og støtte for videoavspilling i vindu skal også være på plass.

Videre skal Siri nå ikke lenger oppta hele skjermen, og hun dukker heller opp som et lite vindu nederst på skjermen. Det blir også mulig å sende lydmeldinger via stemmeassistenten.

Maps er oppdatert med navigering for sykkel, men funksjonen blir i første omgang kun tilgjengelig i enkelte større byer. Der får du informasjon om stigning og foreslåtte ruter. I tillegg får appen en egen EV-modus for elbileiere, som legger opp ruter fra ladestasjon til ladestasjon.

En annen bilrelatert funksjon er at det i enkelte biler blir mulig å bruke telefonen som et substitutt for nøkkelbrikken din. Det er BMW 5-serien som er først ute med dette, og dette ble demonstrert under presentasjonen.

En ny funksjon i Appe Store er såkalte App Clips, som oppfordrer brukerne til å laste ned den rette appen for en gitt tjeneste. Dette kan aktiveres via NFC der du for eksempel holder telefonen opp foran en ladestasjon for elsparkesykler, men den kan også aktiveres av en tekstmelding eller en QR-kode. Best av alt er det at du ikke trenger å gå gjennom den typiske registreringsprosessen for en ny tjeneste, så lenge den støtter Apple Pay og innlogging med Apple.

(Image credit: Apple)

iPadOS 14: nye menyer og Pencil-nyheter

iPadOS 14 får en del nye funksjoner som drar nytte av den store skjermen på iPad.

Blant annet blir det lagt til nye menylinjer for apper som tilbyr snarveier og andre smarte funksjoner, og disse dukker blant opp i foto-appen, kalender og musikkspilleren.

En annen nyhet som trekkes frem er at innkommende samtaler ikke lenger overtar hele skjermen, men i stedet dukker opp som et varsel øverst. Det kommer for øvrig også til iOS 14, og det motsatte er tilfelle for widgets og autoorganiseringen som er nevnt over.

Apple Pencil får også forbedringer, og en funksjon som kalles Scribble gjør at du kan skrive for hånd i for eksempel Safaris søkefelt. I tillegg kan figurer du tegner i notater automatisk gjøres om til rette figurer. Tegner du en håndtegnet pil, vil altså iPad gjøre den rett og ryddig.

(Image credit: Apple)

AirPods: smartere bytte mellom enheter og Spatial Audio

Ny fastvare for AirPods skal gjøre det lettere å bytte mellom Apple-enheter. Hvis du sitter og ser på noe på iPad og får en telefon på iPhone, bytter AirPods automatisk over til riktig enhet.

Spacial Audio er snart overalt, og nå kommer teknologien til AirPods Pro. Dette betyr at Apple tar i bruk prosessering til å lage virtuell surround. I tillegg bruker de sensorene i AirPods og enheten du ser på til å orientere lyden rundt deg, slik at lydbildet forblir stabilt rundt deg når du beveger deg.

Funksjonen støtter både 5.1- og 7.1-surround i tillegg til Dolby Atmos.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 6: får endelig søvnsporing

WatchOS 7 får også noen forbedringer, og blant dem finner vi sykkelnavigeringen med informasjon om stigning som også kommer til iOS 14.

Men også treningsfunksjonene blir oppdatert, og blant nye treningstyper finner vi dansing som til og med sporer ulike dansestiler som hip hop og Latin. I tillegg legges det til støtte for andre treningstyper som kjernetrening, funksjonell styrketrening og cooldown. Den tilhørende aktivitetsappen for iOS har også fått et nytt design.

Men den største nyheten er nok likevel søvnsporing, som bruker maskinlæring til å spore søvnmønsteret ditt og sende informasjon til Helse-appen på Apple Watch og videre til iPhone. Der blir du oppfordret til å lage din egen rutine for hvordan du avslutter dagen, og du kan vekkes om morgenen av enten lyd eller haptisk vibrasjon. Klokka gir deg også en egen våkne-skjerm med varsler om været og andre oppdateringer, og her ser du heldigvis også gjenværende batterilevetid.

Ikke minst får WatchOS 7 en ny helsefunksjon i form av håndvaskgjenkjenning. Apple Watch bruker rett og slett maskinlæring til å analysere lyd og bevegelse for å sjekke om du vasker hendene i de 20 sekundene som er anbefalt, og du får en hyggelig tilbakemelding med «godt gjort» når du er ferdig.

(Image credit: Apple)

MacOS: Big Sur

Den nye MacOS-oppdateringen har fått navnet Big Sur, og her er det verdt å merke seg at dette faktisk er MacOS 11 etter at Apple i hele 19 år har bygget videre på MacOSX med stadig nye versjoner. (Catalina var som kjent MacOS 10.15).

Mange av oppdateringene dreier seg om grensesnittjusteringer som skal gjøre ting mer oversiktlige, og vinduer for blant annet dybde, skygger og gjennomsiktighet som formidler hierarki mellom dem. Apple har også jobbet med å lage et enhetlig designspråk på tvers av alle enheter, og gjort en masse små justeringer av designet.

En annen stor nyhet er at macOS når har hentet Control Center fra iOS, slik at man får rask tilgang til viktige funksjoner som styring av lysstyrke, volum og WiFi. I tillegg fungerer Notification Center som på iOS 14, med widgets og varsler samlet på et sted.

Kart-appen får også nye forbedringer i Big Sur, og det legges blant annet til støtte for innendørskart og Lookaround (som tilsvarer Street View), i tillegg til de nevnte oppdateringer fra iOS 14 som sykkelnavigering og navigering til ladestasjoner.

tvOS 14: flerbrukerstøtte og ny kontrollerstøtte

Også tvOS 14 får noen forbedringer, og blant dem finner vi flerbrukerstøtte slik at flere brukere kan logge inn på samme enhet og lagring sin fremgang i spill og sine prestasjoner.

Apple TV får også støtte for Xbox Elite 2-kontrollere og Xbox Adaptive Controller.

Til slutt må vi ta med at tvOS 14 legger til støtte for bilde i bilde, slik at det for eksempel blir mulig å følge et treningsprogram mens du har nyhetene eller en TV-serie gående i et lite vindu.