Er Kraften sterk nok hos Quantum Dream til at de klarer å håndtere Star Wars?

Er Kraften sterk hos Quantic Dream? Nye rykter vitner om at det franske studioet, som står bak spill som «Heavy Rain», «Beyond: Two Souls» og «Detroit: Become Human», kommer til å bli de neste utviklerne som skal bryne seg på Star Wars-universet.



Ta det følgende med en klype salt, siden ryktet stammer fra YouTuber-brukeren Gautoz, snarere enn en mer etablert kilde. Den franske gamingkommentatoren hevder at «[Quantum Dream] nå har avsluttet kontrakten med Sony, og kommer til å signere hos Disney.»

Det hevdes også at studioets skjerpede kontroll av de påståtte vanskelige arbeidsforholdene internt var en del av suksessen de har hatt med å sikre seg Star Wars-lisensen fra Disney.



Ryktet ble enda mer spenstig da DualShockers Tom Henderson, som tvitret et bilde fra «Detroit: Become Human» med et par passende tillegg (to lyssabler), bekreftet at de også hadde hørt lignende rykter.



Vi har ikke så mye å gå på riktig ennå, men siden Star Wars-lisensen nå ikke lenger eksklusivt ligger hos EA, og Quantic Dream ikke lenger er tilknyttet Sony, så er det på ingen måte en umulighet at ryktet medfører riktighet. Det åpner også opp for svært besnærende fremtidige spill.

Kommentar: Skissen av et Star Wars-spill av Quantum Dream

Gitt at det ovennevnte er sant, hvordan vil drømmespillet fra Quantic Dream se ut?



I alt fra «Farenheit» til det imponerende «Detroit: Become Human» har Quantic Dream hatt et stålfokus på det narrative, snarere enn det actionorienterte. Det er ikke vanskelig å se for seg at det var nettopp erfaringene innen historiefortelling som fikk Disney på gli, hvis ryktet er sant. Dette kan føre til en helt ny vri på Star Wars i spill, med mindre fokus på lyssabler og mer på mysterier, intrige og svært avansert dialog.



Studioet har alltid vært flinke til å pare en grafisk imponerende visuell stil sammen med sine filmatiske ambisjoner. Under samarbeidet med Sony ble utviklerne ofte satt til å vise frem hva PlayStation-konsollen var gode for. Et slikt visuelt detaljarbeide vil nok også fortsette å være nyttig om studioet begir seg inn i det innholdsrike Star Wars-universet.

Det er verdt å merke seg at Quantic Dream tidligere har hatt suksess med å tiltrekke seg Hollywood-stjerner i prosjektene sine. «Beyond: Two Souls», tross sine skavanker, hadde likevel to fantastiske skuespillerprestasjoner i Elliot Page og Willem Defoe, mens David Bowie spilte to karakterer i utviklernes første spill, «The Nomad Soul», og bidro også med ti nye sanger til spillmusikken. Vi kan se for oss at stjerner fra scenen og sølvlerretet kan lokkes av Quantic Dreams filmatiske historiefortelling, eller kanskje til og med at enkelte aktører som allerede er del av Star Wars-universet eventuelt kan dukke opp.



Det at Lucasfilm står i kulissene med både råd og begrensninger kan også være en fordel. De foregående titlene, som har hatt David Cage ved roret, er ofte konseptuelle mesterverk, og ligner sjelden på noe annet man finner på konsoller. Samtidig kan de bli noe overdådige, og bære preg av svært høye ambisjoner. Hvis tøylene kan strammes ved hjelp av regelverket som følger med på Star Wars-lasset, så kan resultatene potensielt bli mer konsise og mer direkte.