«FTL: Faster Than Light» er gratis i dag på Epic Games Store

Har du noensinne hatt lyst til å lede en bande utskudd og utenomjordiske på eventyr over hele galaksen (og har allerede spilt ferdig «Mass Effect»-serien)? I dag er i så fall din dag. Takket være Epic Games Store, så kommer du til å gjøre nettopp det – uten å bruke en krone.



En av tiårets beste spill, «FTL: Faster Than Light», kan lastes ned gratis fra Epic Games Store på PC i dag. Dette er en klassiker hvor synspunktet er ovenfra-og-ned, i god gammeldags lavoppløselig piksel-grafikk, hvor man må pile hit og dit gjennom universet for å holde seg ett steg foran en kosmisk trussel. Dette gjør man ved å holde ditt helt egne personlige romskip ved like, utføre diverse spenstige oppdrag på veien og delta i store romslag med andre romskip. Spillet begynte sin ferd på PC og Mac før det hoppet over på iPad, og er et av våre absolutte favoritter fra de siste ti årene.

Her er traileren:

Beveg deg med lysets hastighet

Hvis du har lyst til å prøve deg som Han Solo eller Kaptein Kirk må du dog være kjapp på avtrekkeren – gratisnedlastingen varer kun frem til klokken 17:00 i dag.

«FTL» kommer ikke til å være den eneste muligheten man har denne uken til å få fatt i gratis spill fra Epic Games Store. På samme måte som med «Ape Out» tidligere denne uken, er «FPL» del av den såkalte 12 Days of Christmas-promoteringen, der Epic Games Store gir bort et gratis spill hver dag helt til 2019 er over. Det er bare å ta en kjapp titt en gang om dagen for å få med deg dagens fangst.



Er du ute etter noe spesifikt kan det også være en idé å sjekke ut julesalget som også pågår nå for tiden på Epic Games Store.