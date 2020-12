Enorm Samsung Galaxy S21 og S21 Plus-lekkasje levner liten tvil om spesifikasjonene

Husker du den store Samsung Galaxy S21 Ultra-lekkasjen for noen uker siden? Nå har noe lignende skjedd med Samsung Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus – nær sagt alle detaljer om de nye modellene har nå nådd eteren.



Informasjonen vi presenterer nedenfor stammer fra en kilde som har snakket med den tyske teknologi-nettsiden WinFuture. Det er dog ikke bare ren informasjon som ble servert, en rekke bilder av de nye modellene var også inkludert (se nedenfor.)



Noen av detaljene som presenteres har også vært gjenstand for lekkasjer fra andre kilder, men det betyr simpelthen at sannhetsgehalten i informasjonen i økende grad sannsynliggjøres. Lekkasjen ymter også om at Samsung kommer til å avsløre de nye telefonene den 14. januar, men dette har per nå ikke blitt bekreftet av Samsung.

Som ventet følger de nye telefonene trenden fra foregående år, så hvis du kjøper Galaxy S21 eller Galaxy S21 Plus i USA, vil du ende opp med en Qualcomm Snapdragon 888-prosessor; mens om man kjøper telefonene i resten av verden vil innmaten bestå av en Exynos 2100.

Med på kjøpet i begge telefonene får man 8 GB RAM, og man kan velge mellom 128 GB og 256 GB lagring. Dette er noe overraskende, men lekkasjen mener også å kunne fastslå at telefonene ikke har støtte for microSD.

Samsung Galaxy S21 (left) and Samsung Galaxy S21 Plus (Image credit: Samsung, WinFuture)

Android 11 vil være forhåndsinstallert på begge modellene – men det er altså snakk om selskapets egen One UI 3.1-programvare – og alle enhetene vil ha flate skjermer, så tiden for kurvede skjermkanter er offisielt over.



Kamerasystemene kommer til å være de samme på begge telefonene. Det er snakk om en hovedsensor på 12 MP, f/1,8 samt en et ultravidvinkelkamera på 12 MP, f/2,2 med 120 graders synsvinkel og et telefotokamera på 64 MP med 3x såkalt hybridisert optisk zoom.



På fremsiden av begge telefonene sitter et selfiekamera på 10 MP. Begge telefonene vil, ikke overraskende, støtte 5G, og per nå har vi ikke sett noe til 4G-varianter av noen av modellene, så vi regner med at dette er de nye standardmodellene.

Samsung Galaxy S21-spesifikasjoner

Samsung Galaxy S21 kommer med en AMOLED-skjerm i FullHD+ på 6,2 tommer og med 120 Hz oppdateringsfrekvens. Øverst i midten av skjermen vil det være skjært ut et lite hull til selfiekameraet, gitt at lekkasjen har truffet blink med alle detaljene.



Telefonen skal inneha et batteri på 4000 mAh, og fargevalgene vil være grå, hvit, rosa og lilla. Målene forventes å være 151,7 mm x 71,2 mm x 7,9 mm, og vekten skal være 171 gram.



I Europa skal den billigste modellen gå for €849 (omlag 8950 kroner), mens 256 GB-varianten skal koste €899 (omlag 9500 kroner). Dette er omtrent en femhundrelapp billigere enn startprisen på 4G-versjonen av Samsung Galaxy S20, så det kan se ut til at prisene for grunnmodellene kan synke i 2021 sammenlignet med 2020.

Hva med S21 Plus?

Hvis du er ute etter den noe større modellen, så er det snakk om en skjerm på 6,7 tommer i FullHD+, også denne med samme selfiekamera og 120 Hz oppdateringsfrekvens.



Batteriet skal også ha mer kapasitet, 4800 mAh, antageligvis for å kompensere for den noe større skjermen. Ifølge denne lekkasjen vil målene på Plus-varianten være 161,4 mm x 75,6 mm x 7,8 mm, og vekten vil være 202 gram.



Denne skal være tilgjengelig i sølv, svart og lilla, men fargevalgene kan avhenge av hvor man bor. Galaxy S21 Plus kan etter sigende fås for €1049 (omlag 11 000 kroner), mens 256 GB-varianten skal gå for €1099 (omlag 11 600.)

Vi har ikke råket over de helt nøyaktige prisene for Norge ennå, men vi håper at mer informasjon om både pris og tilgjengelighet vil finne sin vei til eteren i løpet av ukene som kommer.



Alt det ovennevnte er lekket informasjon, så det er verdt å ta det hele med ei god klype salt. Samtidig er mye av dette informasjon som matcher med det vi har hørt tidligere, så vi anslår at sannsynligheten er stor for at dette stemmer.



Det er også flerfoldige rykter som snakker om 14. januar som lanseringsdato, og det er ikke lenge til, så vi regner med at mer informasjon allerede er på vei nå i dagene frem mot den offisielle lanseringen av Samsung Galaxy S21.

Kilde: GSMArena