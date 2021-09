«Dummy»-modell av iPhone 13 Pro gir oss den hittil beste innsikten i hvordan den nye telefonen ser ut

iPhone 13-serien er nå bare noen timer unna, det forventes at lanseringen skal finne sted under Apple-arrangementet den 14. september. Du trenger dog ikke vente helt til i morgen for å se det som etter sigende skal være det endelige designet til iPhone 13 Pro.



En video som ble lagt ut på Weibo (en kinesisk nettside) viser en modell-enhet som skal ha det endelige designet til iPhone 13 Pro. Slike enheter har samme størrelse og fasong som faktiske telefoner, men mangler innmaten. Ofte brukes slike enheter av selskaper som lager tilbehør, slik at de kan få tilgang på riktige mål i forkant av den faktiske lanseringen. Ofte – men ikke alltid – er slike enheter bygget med basis i de offisielle tegningene fra Apple.



Nå som lanseringen av iPhone 13 Pro er rett rundt hjørnet er det sannsynlig at denne modell-enheten er identisk med den faktiske telefonen, men det finnes selvsagt ingen garantier.

(Image credit: Weibo / Slash Gear)

Uansett om den er prikk lik den faktiske telefonen eller ei, så blir vi ikke presentert for så mye nytt i denne videoen, siden det allerede har vært svært mange lekkasjer knyttet til den nye iPhone 13-serien. Av interesse er det noe mindre skjermhakket i front, og plass til noe større kameralinser for trippelkamerasystemet på baksiden. Ellers ser det ut til at nye iPhone 13 Pro i stor grad ligner på iPhone 12 Pro.



Basert på det vi har hørt om telefonen så langt, så later brorparten av forandringene kontra fjoråret å ligge på innsiden, men det kan virke som at selv disse ikke er av det mest drastiske slaget. Det kan være snakk om en oppgradering til 120 Hz oppdateringsfrekvens på skjermene til iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max, samt en del forandringer i kameraene, og – som vanlig – en ny prosessor.

Slik kan iPhone 14 Pro Max se ut (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Det kan lønne seg å vente til iPhone 14

Selv om de fleste lekkasjemakere mener å vite at Apple har bestemt seg for å gå for «iPhone 13»-navnet i år, så er det lite som stanser selskapet fra å kalle telefonen «iPhone 12S», gitt at forandringene er såpass små som de ser ut til å være.



Til neste år ser det ut til at det blir andre boller, og langt større oppgraderinger i sikte. Det er selvsagt svært tidlig å spekulere i hvordan iPhone 14 blir, men vi har allerede sett uoffisiell datagenererte bilder som viser en iPhone 14 Pro Max med Face ID innebygget i skjermen, et hullkamera (med andre ord, intet skjermhakk), nær sagt ingen kamerahump på baksiden, et chassis i titan og andre forandringer i designet (som eksempelvis en ny form på knappene.)



Det er en langt friskere og mer moderne look, og ryktes å komme sammen med et vesentlig større batteri. Vi har ikke hørt stort mer når det gjelder mange av de andre spesifikasjonene, men hvis bare det ovennevnte medfører riktighet, så kan iPhone 14 bli den største oppgradering i telefonserien på mange år; mens iPhone 13 ser ut til å bli en av de mer beskjedene oppgraderingene på lenge.

Kilde: SlashGear