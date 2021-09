Du kan installere watchOS 8 på din Apple Watch om bare noen få dager

Apple annonserte i kveld både iPhone 13, iPad (2021), iPad mini (2021) og Apple Watch 7, og bekreftet i samme slengen at watchOS 8 kommer den 20. september.



Ikke nok med det, men du vil også kunne oppdatere til iOS 15, iPadOS 15 og tvOS 15 samme dag, så selv om du ikke har planlagt en forhåndsbestilling av ny Apple-maskinvare, så kan du likevel kose deg med ny programvare om ikke så lenge.



Selv om nye Apple Watch har et helt nytt design, vil watchOS 8 være en mer stillferdig oppdatering, en ny versjon som bygger på eksisterende funksjonalitet, men som også vil komme med noe nytt.

Selv om vi ikke får så mange nye funksjoner i år, får vi likevel et mer raffinert OS, samtidig som vi kan ta i bruk flere nye urskiver, holde orden på treningen når vi sykler. Vi får også en ny portrettmodus, og en ny Mindful-app, som erstatter den gamle Pust-appen.



For å forsikre deg om at enheten din er klar for en ny oppdatering, sjekk at du har koplet Apple Watch-modellen din til iPhonen din ved å gå inn på Innstillinger -> Bluetooth, og at telefonen din har iOS 15 installert.



I det øyeblikket watchOS 9 blir tilgjengeliggjort kan du gå til Watch-appen og sjekke etter programvareoppdateringer, hvis du ikke er for tidlig ute bør smartklokken din begynne installasjonen av den nye versjonen.