«Doom Eternal» kan kjøre i 1000 FPS med den rette maskinvaren

id Software slår på stortromma med «Doom Eternal». Det blir makeløst visuelt kjørende i 4K, og etter sigende vil man også kunne kjøre spillet i 1000 FPS, om man vil – hvis man har maskinvaren som trengs, selvsagt.



I en video nylig publisert av IGN forklarer id Softwares hovedprogrammerer for spillmotorer, Billy Kahn, at store fremskritt ved id Tech 7-motoren har muliggjort «Doom Eternal»s «større eksplosjoner» og «livlige partikkel-effekter», samt det ekstremt høye antallet bilder i sekundet.



Ifølge Kahn vil man med «Doom Eternal» kunne «[...] hvis man har riktige maskinvaren, nå 1000 bilder i sekundet.»

Hurtiggående grafikk

Han fortsetter: «Det er egentlig ingen øvre grense», og legger til «jeg har prøvd maskinvare her lokalt som vi har bygget bare til testing, og med det har vi hatt scener som har kjørt i 400 bilder i sekundet.»



Det er et stort hopp opp fra de 250 bildene i sekundet Kahn sier at de klarte å nå med utviklerens id Tech 6-motor som ble brukt i utviklingen av «Doom» (2016).



Fordelen med å kunne skalere opp på denne måten er at dette ikke bare gjør at «Doom Eternal» tar seg bra ut nå, men at spillet er fremtidssikret i årevis fremover, hvilket gjør at spillere kan ta med seg spillet videre gjennom flere maskinvareoppgraderinger.



«Det vil skalere med maskinvaren du har», sier Kahn, «helt fra veldig gammel maskinvare opp til det aller nyeste, som ikke engang nødvendigvis er på markedet enda.»

Dette er gode nyheter for alle som spiller på PC, siden det betyr at man bør se en markant ytelsesforbedring når man oppgraderer maskinvaren. Det er også gode nyheter for konsolleiere også. id Software har tidligere sagt i et intervju med Metro at det er «logisk» å prøve å prøve å komme seg på de nyeste generasjonene konsoller, altså Xbox Series X og PS5.



Kahn nevner innledningsvis i videoen alle forbedringene de har fått til på Xbox One X og PS4 Pro med id Tech 7, men legger også til: «id Tech 7 kommer til å kjøre veldig bra på nestegenerasjonsplattformene», og hinter om at de har «veldig kule planer» for fremtiden, tilsynelatende uten å tørre å si noe mer konkret.



«Doom Eternal» kommer til å bli utgitt på konsoller og på PC den 20. mars, så det er ikke mye ventetid igjen. I vår sniktitt på spillet satt vi igjen med et inntrykk av «pur energi», og var imponerte over «frenetisk action». Ikke overraskende er dette derfor en av spillene vi gleder oss aller mest til i 2020.