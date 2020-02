Disney+: Her er alt du må vite

Strømmetjenesten Disney Plus, eller Disney+, som underholdningsgiganten selv foretrekker, er den største nye konkurrenten til de etablerte strømmetjenestene på mange år. Men i et marked som er befolket med solide valg som Netflix, Amazon Prime, HBO og det litt svakere alternativet Apple TV Plus, kan man lure på hva Disney har å by på som de andre tjenestene ikke allerede har.

Utrolig mye, viser det seg.

Disney + er nemlig dit du må gå for å se filmer, TV-serier og tegnefilmer fra Disney, Pixar, Star Wars og Marvel. Her kommer det massevis av eksisterende filmer og TV-serier, sammen med en haug med nytt innhold. Etter at Disney gjennomførte sitt oppkjøp av Fox, gir de også tilgang til 30 sesonger med The Simpsons, og etter hvert klassiske serier som Malcolm i midten.

Netflix vs Disney Plus: hvilken tjeneste burde du velge?

Nederland var det første testmarkedet for Disney+ i Europa, før første del av den globale lanseringen begynte 12. november 2019, blant annet med USA og Canada. I Europa hektes en rekke land på 24. mars 2020, nemlig Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Østerrike og Sveits, før turen altså kommer til Norden og Norge sommeren 2020. Vi har sett på hva Disney+ tilbyr så langt, og her kan du lese vårt førsteinntrykk av tjenesten, med dens grensesnitt og brukeropplevelse.

Disney har dessuten lansert en hele tre timer lang trailer for å gi oss en sniktitt på det store utvalget av filmer som vil komme på Disney+. Den er kalt «Basically Everything Coming to Disney+ in the US», og inkluderer ikke alle filmene som kommer, men gir likevel et solid innblikk i hvor mye moro du kan få fra sommeren av.

Teknisk sett vil disse filmene være evig tilgjengelige. I følge CEO Bob Iger skal en film du laster ned fra Disney + kunne ses lenge etterpå, selv om selve tjenesten skulle kutte den ut.

Les videre for å få vite mer om hva tjenesten vil tilby.

Disney Plus FAQ: kjappe svar på noen spørsmål

Hva er Disney+? En nettbasert strømmetjeneste for Disney-eide filmer og TV-serier. Akkurat som Netflix, bare med Disney.

En nettbasert strømmetjeneste for Disney-eide filmer og TV-serier. Akkurat som Netflix, bare med Disney. Når blir Disney+ lansert? I Norge lanseres tjenesten sommeren 2020.

I Norge lanseres tjenesten sommeren 2020. Hva vil Disney+ koste? Tjenesten koster $6,99 per måned i USA. Prisen i Norge er ikke satt, men den ventes å bli vesentlig lavere enn konkurrentenes priser.

Hvor kan jeg finne den? Disney+ vil bli lansert for iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, Amazons Fire Stick, nettlesere og Android TV.

Disney+ vil bli lansert for iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, Amazons Fire Stick, nettlesere og Android TV. Vil Disney+ slå ut Netflix? Trolig vil det være plass til begge tjenestene, ettersom innholdet er så forskjellig. Hvis du må velge en av dem, har vi sammenlignet Disney Plus vs Netflix for å få en formening om hvem som kommer til å vinne denne duellen.

Trolig vil det være plass til begge tjenestene, ettersom innholdet er så forskjellig. Hvis du må velge en av dem, har vi sammenlignet Disney Plus vs Netflix for å få en formening om hvem som kommer til å vinne denne duellen. Hvilke kanaler har Disney+? Disney+ er en OTT-tjeneste som tilbyr seerne innhold direkte over nettet, og har dermed ingen kanaler i tradisjonell forstand. Den vil likevel organiseres omkring de fem kjernene Disney, Pixar, Star Wars, Marvel og National Geographic. Her kommer det også innhold fra Fox, som The Simpsons.

Vår første titt på Disney Plus-grensesnittet (Image credit: Disney)

Disney satser på å gjøre Disney+ tilgjengelig i «alle store markeder i løpet av de to første årene». Dermed vil de fleste land få tilgang over tid.

(Image credit: Marvel Studios)

Prisen for Disney+

Prisen for Disney+ i USA er $6,99 i måneden. Prisene er offentliggjort for flere land, men det er ennå uvisst hva et abonnement på tjenesten vil koste i Norge. Med utgangspunkt i prisen i USA har vi laget en prisguide for Disney+, der vi også sammenligner prisen med kostnadene for konkurrerende tjenester.

Det ser altså ut til at Disney har holdt sitt løfte om å legge seg lavere enn Netflix. Enn så lenge.

«På vegne av Disney kan jeg si at planen er å legge prisen vesentlig lavere enn nivået til Netflix. Dette skyldes blant annet at vår tjeneste har et langt mindre omfang», sier Robert Iger, Disneys styreleder og CEO. «Vi får mye kvalitet(sinnhold), på grunn av merkene som inngår i tjenesten. Men i utgangspunktet blir volumet mindre, og det gjenspeiles i prisen.»

Iger anslo også at prisen gradvis kan øke over tid, i takt med at tjenesten vokser i omfang, noe som ikke vil komme som noen stor overraskelse. Det er akkurat det samme som skjedde med Netflix, ettersom deres investeringer i egenprodusert innhold har økt de senere årene.

I etterkant av dette har Disney kjørt et kraftig salgsfremstøt med markedsføring av en abonnementstjeneste som helt klart kan konkurrere med Netflix på pris, samtidig som den opplevde verdien vil bli like stor.

I Storbritannia har Disney allerede en strømmetjeneste, nemlig DisneyLife. Denne tjenesten har et langt mindre omfang enn nye Disney+, og med tiden vil den gamle tjenesten slås sammen med den nye.

Nye episoder av The Clone Wars kommer på Disney Plus. (Image credit: LucasFilm)

Disney Plus-appen: hvilke enheter og plattformer støtter den?

Hvor vil du kunne finne Disney+-appen? Den vil finnes på omtrent alle de store plattformene. Disney har offentliggjort hvilke plattformer som vil støtte Disney+ ved lansering, blant annet Apple TV, Rokus strømmeenheter, Google Chromecast, iOS og Android, PS4 og Xbox One – i tillegg til plattformen Android TV, som støtter Nvidia Shield TV, Sony TV-er og Hisense TV-er.

Ved lanseringen vil dessuten Amazons strømmepinne Fire TV støttes, og apper for LG- og Samsung-TV-er skal også bli tilgjengelig.

Vi har også hørt rykter om at Disney+ skal bli tilgjengelig for Nintendo Switch, og dette vil nok skje etter hvert, selv om flere strømmetjenester har slitt med å få fotfeste på Nintendo Switch-konsollen.

(Image credit: Disney)

Vil Disney+ strømme i 4K HDR?

Men hva slags videokvalitet kan vi vente oss av Disney+? Disney+ skal strømme til opptil fire enheter samtidig, i 4K-oppløsning og HDR, uten at det koster noe ekstra, med opptil syv brukerprofiler på plattformen. Naturligvis er ikke alt innholdet tilgjengelig i 4K og HDR, og naturligvis trenger du en 4K-TV for å kunne nyte til fulle innhold med denne oppløsningen.

Til sammenligning krever Netflix at du velger premium-pakken for å kunne se innhold i 4K og HDR. Dette gjør alt-i-ett-prisen fra Disney enda mer forlokkende.

Og noe som er enda bedre, i følge Dolby, er at tjenesten både vil støtte Dolby Vision og Dolby Atmos, noe som vil gjøre Disney+ utrolig velegnet for filmentusiaster.

(Image credit: Walt Disney Studios)

Disney+: Marvels TV-serier og filmer

Nå er det gøy å leve, Marvel-fans! Sammen med et svært omfattende utvalg av filmer fra Marvel-universet på Disney+, kan du glede deg til Marvels TV-serier og spinoff-materiale med de kuleste superheltene. Det er meldt at disse seriene vil ha budsjetter på 25 millioner dollar per episode.

Den første av disse Marvel-seriene blir Falcon and The Winter Soldier (med Anthony Mackie og Sebastian Stan i hovedrollene), som skal komme høsten 2020. Serien blir på seks episoder, og byr på et gjensyn med Helmut Zemo (Daniel Bruhl) fra Civil War.

Tom Hiddlestons mange tilhengere vil bli glade for å høre at den etterfølgende Marvel-serien vil bli Loki, en miniserie på seks episoder om den sleipe guden Loke. Vi vet også fra tegneseriemessen i San Diego at serien tar opp tråden fra Lokis plutselige flukt i Avengers: Endgame, via Tesseract. Vi er ikke i tvil om at han kommer til å stelle i stand mye trøbbel.

I 2021 vil vi også få se WandaVision, en spinoff der vi følger Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) og Vision (Paul Bettany), noe som knytter an til begivenhetene i Doctor Strange-oppfølgeren, og Hawkeye, en serie der Jeremy Renner bekler hovedrollen, og vi møter Kate Bishop, en ny iterasjon av Hawkeye.

Det er tid for Hawkeye! (Image credit: Marvel)

Marvels TV-sjef Jeph Loeb nevnte at det også vil bli flere «helter fra gata» å se på Disney+-tjenesten. Marvels TV-satsning kan bygge videre på skikkelser som Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist og The Defenders – alle skikkelser som ble droppet av Netflix (via Deadline). Siden den gang er det blitt kjent at Loeb slutter i jobben (via THR), og at Kevin Feige nå leder TV-avdelingen som tidligere var løsrevet fra resten av Marvel Studios.

Noe som er spennende er at det også kommer en TV-serie som lager sin egen vri på Marvel-universet. Den kalles Marvel's What If...? I denne animerte serien utspilles handlingene litt annerledes for våre superhelter og skurker. Hvordan ville Agent Peggy Carter ha klart seg om hun, og ikke Steve Rogers, hadde tatt supersoldatserumet? Mange Marvel-karakterer vil dukke opp på nytt i denne serein, noe som gjør den til noe langt mer enn en artig kuriositet.

Ved Disneys D23 Expo i august 2019 kunngjorde Marvels nåværende CCO, Kevin Feige, tre nye serier: She-Hulk, Moon Knight og Ms. Marvel. Disse vil også bli vist for første gang på Disneys tjeneste, og de vil ekspandere Marvel-universet ytterligere med helt nye skikkelser. Og mens vi venter på disse, er det mange Marvel-spinoffs som vi ønsker oss å se på hjemmeskjermen.

Når det gjelder eldre filmer fra Marvel-universet, kan vi regne med at disse trekkes ut fra Netflix så snart kontraktene løper ut, før de flyttes over til Disney+. I en telefonkonferanse med investorene uttalte Disneys CEO Bob Iger at Captain Marvel fra 2019 vil skulle bli den første Marvel-filmen som finnes eksklusivt på Disneys tjeneste. Avengers Endgame ble også med fra starten.

(Image credit: Lucasfilm)

Disney+: Star Wars-filmer og -serier

Du husker kanskje at Disney kjøpte opp Star Wars i 2012? Dermed har de rettighetene til hele filmkatalogen, i tillegg til at de kan lage nytt innhold som bygger på dette universet. Du kan vente deg massevis av Star Wars-serier og -filmer på Disney+ som et resultat av dette. Alle filmene fra Episodes I-VII vil bli tilgjengelige fra dag 1, raskt etterfulgt av senere filmer og spinoffs.

I november 2019 ble en ny serie lansert på Disney+ (denne kommer også i Norge), nemlig The Mandalorian, en serie skapt av Jon Favreau, som har regissert Iron Man og The Jungle Book. Her følger vi en Boba Fett-lignende skikkelse som viderefører arven etter dusørjegeren. Trailerne røper at dette dreier seg om en fullverdig Star Wars-satsing. Det ryktes at denne serien har et budsjett på 15 millioner dollar per episode.

Dette er heler ikke det eneste helt nye Star Wars-innholdet som skal komme på Disney+. Rogue Ones Cassian Andor (som spilles av Diego Luna) får dessuten sin egen prequel-serie, der vi blir kjent med hans liv før begivenhetene i filmen fra 2016. Og selv om Disneys egen CEO mener det lages for mange Star Wars-filmer, ser ikke tempoet ut til å avta.

Det er også bekreftet at det kommer en egen Obi-Wan Kenobi-serie, der Ewan McGregor gjenopptar sin rolle fra prequel-filmene, i tillegg til en syvende sesong av animasjonsserien Star Wars: The Clone Wars. Du finner ut nøyaktig hvilke filmer og serier som vil bli tilgjengelig på tjenesten i vår Disney Plus Star Wars-guide.

Disney+: The Simpsons og innhold fra Fox

Disneys oppkjøp av Fox var ikke småtteri. Og for Disney+ betyr dette enormt mye.

Fox eier rettighetene til store mengder klassiske fjernsynsproduksjoner, blant annet The Simpsons, der alle episodene fra seriens 30-årige historie vil bli tilgjengelige på strømmetjenesten Disney+.

Fox kontrollerte tidligere X-Men-seriene, noe som la store begrensninger på Marvel-universet (blant annet at ordet «mutant» aldri skulle forekomme). Sammenslåingen innebærer nå at disse skikkelsene kan dukke opp i Marvel-universet, sammen med Fantastic Four. Disse vil nok ikke dukke opp i seriene, men heller spares til filmene. En dag vil nok alle disse figurene bli å se i Marvel-universets filmer på Disney+.

Disney+ vil også få et utvalg av animerte tegnefilmklassikere fra 90-tallet, som X-Men, Fantastic Four og Spider-Man. Den største Fox-filmen som blir tilgjengelig fra starten av er James Camerons Avatar. Vi får også se Fox-klassikere som The Princess Bride og The Sound of Music. Du kan også vente deg nye runder med Hjemme alene, noe det helt opplagt er etterspørsel etter.

Disneys gjenskapte Mulan (2020) vil også bli tilgjengelig på Disney+. (Image credit: Disney)

Flere filmer, serier og andre eksklusive saker fra Disney+

Marvel og Star Wars er nok de store høydepunktene, men originalinnholdet fra Disney+ strekker seg langt bortenfor historier om superhelter og verdensrommet. Det arbeides med en lang rekke nye filmer og serier, blant annet et nytt Monsterbedriften-prosjekt, nemlig serien Monsters at Work, som kommer i løpet av 2020, og en ny liksomdokumentar som bygger på serien High School Musical, ved navn High School Musical: The Musical: The Series. Du vil også finne den nye julefilmen Noelle, med Anna Kendrick og Bill Hader i hovedrollene.

For dem som liker Disney-klassikerne, kommer det en ny versjon av Lady Og Landstrykeren, og dessuten en ny utgave av Mulan, som både vil komme på kino og på strømmetjenesten. Deadline antyder også at prosjekter som bygger på Don Quixote, Sverdet i steinen og 3 menn får en baby er på vei, sammen med helt nye prosjekter som The Paper Magician, Togo og Timmy Failure. Et game show ved navn The Big Fib skal også bli tilgjengelig.

Og hvis du er mer interessert i de mange tiårene med klassiske tegnefilmer fra Disney, har selskapet forsikret oss om at de skal legge ut hver eneste filmrull de oppbevarer i safen. Dette kan også omfatte noen av de vanskelig tilgjengelige Mikke Mus-filmene fra den aller første tiden.

Yngre barn får mye moro, med programmer fra Disney Channel, Disney Junior og Disney XD.

Disney+ vil også bli stedet der du finner dokumentarene fra Disney Nature, blant annet Dolphin Reef – fortalt av skuespilleren Natalie Portman. Disney Nature arbeider både med naturfilm og animasjon, og herfra kommer blant annet animasjonsfilmen Penguins på Disney+. En dokumentarserie kalt The World According to Jeff Goldblum blir også tilgjengelig fra begynnelsen av, og den er akkurat slik du tror den er når du har lest tittelen.

Alle originalseriene fra Disney+ vil legges ut på ukentlig basis, til forskjell fra tjenester som Netflix og Amazon, som ofte legger ut alle episodene i en hel sesong på én gang.

(Image credit: Disney Plus)

Vil Disney+ ha klassiske Disney-filmer?

Å ja da! Det er bekreftet at alle Disney-filmer som noen sinne er skapt skal kunne finnes på tjenesten, så alt fra Snøhvit til Frost 2 skal du kunne se på Disney+ kort etter lanseringen.

Hva vil mangle på Disney+?

Disneys strømmetjeneste vil så vidt vi vet ikke få innhold fra utenfor Disneys økosystem. Årsaken til at det er så mye innhold på for eksempel Netflix er at de har avtaler med mange ulike produksjonsselskaper. Disney+ har et mer konsentrert tilbud.

Men Disney har naturligvis også en stor produksjon å øse av, særlig når de også trinnvis kan legge ut filmer og serier fra Fox. Det er også verdt å merke seg at det ikke vil bli noe erotisk innhold. De mer voksenrettede filmene fra Fox vil nok heller havne på Hulu, ifølge en melding fra Deadline.

Selv om Disney nå eier Fox, betyr det ikke at du vil kunne oppleve banningen fra Deadpool på Disney+. Det snakkes imidlertid om en litt mer barnevennlig utgave av Deadpool 2s X-Force til plattformen (via ComicBook).

Beklager, Deadpool, men du er ikke barnslig nok for Disney+. (Image credit: Fox)

Det ser heller ikke ut til at orginalseriene fra Marvel vil flyttes over fra Netflix til Disney+, så langt vi vet. Det betyr at man ikke vil få se skikkelser som Daredevil, Luke Cage og Jessica Jones på Disney+ i deres nåværende format. De er uansett uaktuelle, men Netflix kutter dem nok ikke ut med det første. Det kan hende de kommer tilbake med tiden, men det er kanskje like greit å la karakterene fra den tidsepoken ligge.

Noe du imidlertid kan se på Disney+, er den forferdelige Inhumans-serien fra 2017. Den er med fra starten av.

Burde jeg abonnere på Disney+?

Dette vil vi kunne gi et langt bedre svar på til sommeren, når de norske prisene foreligger. Men prisene og innholdet internasjonalt virker lovende. Men mye av det mest spennende innholdet kommer først en stund etter at tjenesten etableres i Norge, så du vil kanskje la deg friste etterhvert? Det er en utfordring for Disney at Netflix kjører ut nye, egenproduserte serier nærmest ukentlig.

Men Disney har likevel et utrolig hvelv å hente materiale fra, og her finner du flere av historiens største filmsuksesser, og det er et heftig salgsargument i seg selv. I tillegg kommer alle deres nye produksjoner. Tjenesten trenger ikke å erstatte Netflix. De kan utmerket godt trives i hverandres selskap, og utgjøre ulike deler av din strømmehverdag.

Disneys strømmetjeneste blir ikke like omfangsrik som de største konkurrentene, men tilhengere av Disney, Star Wars og Marvel kan få vanskeligheter med å motstå fristelsen når det er så mye nytt og spennende på gang. Og fans av Jeff Goldblum får absolutt sitt.

Første versjon skrevet av Andrew Hayward.