«Diablo 2: Resurrected» takler ikke skjermer med et sideforhold på 21:9 – dette er årsaken

Portene til helvete er i ferd med å gjenåpnes i det «Diablo 2: Resurrected», en ny versjon av klassikeren fra år 2000, meget snart er klar for lansering på PC i en svært grafisk imponerende drakt. Nytt denne gangen er at spillet også vil være tilgjengelig på konsoller, men det er minst én moderne tilretteleggelse som ikke vil være å finne i det nye varianten.

Activision Blizzard-rettssaken Utgiveren Activision Blizzard, selskapet bak spillet denne artikkelen handler om, er per i dag involvert i en pågående rettssak knyttet til rapporter om en ukultur på arbeidsplassen som innebærer blant annet seksuell trakassering, mishandling og diskriminering. Les vår oversiktsartikkel som tar for seg Activision Blizzard-hendelsene for flere detaljer (skrevet av våre britiske kolleger.)

Mange som spiller på PC drar nytte av såkalte ultrawide-skjermer, med paneler som gjerne strekker seg helt til et sideforhold på 21:9, men et såpass bredt bilde får man ikke muligheten til å bruke i «Diablo 2: Resurrected». Hvorfor, spør du? Den gamle spillmotoren takler det rett og slett ikke.



Dette ble avslørt i et foruminnlegg på Blizzard sitt forum, der det stadfestes at «Modifiseringen av støtte for ultrawide-skjermer er noe [Blizzard] så ble diskutert heftig på tvers av våre kanaler i kjølvannet av betatesten.»



«I den tekniske alfaversjonen kunne spillere med ultrawide-maskinvare bruke hele 21:9-skjermene under testen. Dog, under den testen identifiserte vi begrensninger som påvirket disse spillerne og andre.»



«For eksempel klarte ikke AI-en å oppdage spilleren og dermed utløse angrep. I tillegg kunne spillere med 21:9-skjermer trekke til seg mange flere monstre inn i kamp, i en utstrekning som lå langt utover originalspillets intensjoner. I et scenario der spillere (som for eksempel spilte en karakterklasse som bruker distansevåpen) angrep monstre, så kunne spillere med 21:9-skjermer treffe fiender med den ekstra skjermplassen, men monstrene ville ikke komme mot dem eller reagere, men kunne likevel beseires. Til syvende og sist registrerer ikke AI-en at de blir truffet på den ekstra distansen 21:9-skjermer gir. Det er ikke slik det skal være, særlig hvis du spiller spillet sammen med en 16:9-bruker.»



Et kompromiss har blitt inngått, der 19:9-oppløsninger kan brukes – hvilket vil si at personer med 21:9-skjermer likevel må finne seg i å ha svarte kanter på sidene av skjermene sine.

På jakt etter juksemakere

Gaming Weeks Nå handler alt om spill hos oss i TechRadar! I tiden fremover kommer vi til å serverer deg drøssevis av artikler om gaming i alle dets former, på alle plattformer du kan tenke deg, inkludert PC, PlayStation, Xbox og Nintendo. Vi ønsker også at du skal kunne nyte alle dine spill på den absolutt beste og billigste maskinvaren på markedet. Derfor har vi samlet en rekke knalltilbud til deg i en helt egen artikkel – ta turen innom og sjekk om du finner noe som frister!

En annen funksjonalitet som mangler er støtte for TCP/IP, som tidligere tillot spillere å kople seg sammen via egenkomponerte servere, i motsetning til å bruke Blizzards egne. Denne muligheten eksisterte i originalen, men er altså ikke til stede i «Diablo 2: Resurrected». Blizzard har klargjort hvorfor denne avgjørelsen ble tatt.



«I kjølvannet av den tekniske alfatesten lærte vi at denne funksjonaliteten åpnet for store sikkerhetsrelaterte problemer i spillet vårt,» fortsatte innlegget.



«Vi er klar over at å fjerne denne funksjonaliteten lager store vanskeligheter for flinke flerspiller-moddere i spillsamfunnet vårt. Likevel er vår prioritet å holde spillets økosystem så sikkert som mulig for alle våre spillere.»



Det er ikke dermed sagt at alle former for modifisering av flerspillerdelen har forsvunnet, eller at eksisterende modfikasjoner til originalversjonen forsvinner.



«På tross av denne forandringen vil det fortsatt være mulig å lage modifiseringer til spillet. Spillere vil kunne modifisere spesifikke filer som inkluderer justering på ferdigheter, utstyr og mer. Likevel, ha i mente at den klassiske 'Diablo II'-klienten fortsatt vil eksistere, og at denne ikke forsvinner. Flerspiller-modifikasjoner vil fortsatt kunne eksistere og vokse på den plattformen ved hjelp av samfunnet som eksisterer der.»



Lanseringen er nå bare noen timer unna, og «Diablo 2: Resurrected» er uten tvil en viktig tittel for Blizzard Activision. Dette er selskapets første store spill siden påstandene om at en vidtfavnende mengde tilfeller uakseptabel oppførsel ble offentliggjort av nåværende og tidligere ansatte, hvilket har ført til en pågående rettssak. Dette er et spill som presenteres som et mellommåltid midt i (den lange) ventetiden på «Diablo 4», og hvor godt spillet gjør det kommer til å gi selskapet en del interessante data vedrørende hvordan offentligheten (og kundene) har reagert på rettergangen som nå er underveis.