Det ryktes at «GTA 6» skal foregå i Rio de Janeiro

Det begynner å ta seg opp med «GTA 6»-rykter. Denne gangen har vi blitt servert en rekke lekkasjer som etter sigende avslører enkelte seksjoner av området det sjette Grand Theft Auto-spillet skal foregå på.



Lekkasjene, som formodentlig viser deler av GTA-kartet, har kommet jevnt og trutt en god stund nå, faktisk helt siden starten av 2020. Den seneste i rekken ble lagt ut på nett tidligere denne uken. Så langt har det vært fire lekkasjer totalt, og hver lekkasje ser ut til å vise forskjellige seksjoner av det helhetlige kartet.



I kjølvannet av den seneste lekkasjen har fans av «GTA 6» på Reddit spekulert i hvorvidt spillet, i alle fall delvis, vil foregå i Rio de Janeiro. Personen som startet spekulasjonstråden på forumet viser til det tredje bildet i rekken lekkasjer, og sammenlignet dette med et faktisk kart av Rio.

Det er ingen tvil om at det er en del gjetting involvert når fansen nå desperat er på jakt etter informasjon, men teorien sammenfaller likevel med tidligere rykter om at «GTA 6», i alle fall delvis, skal foregå i Sør-Amerika.

En hel saltgruve må til

(Image credit: Rockstar Games)

Gitt mengden «GTA 6»-rykter som flyter rundt i eteren akkurat nå, og det faktum at disse påståtte kartlekkasjene først dukket opp på 4Chan, er det verdt å ta hele greia med en god klype salt.



Så langt har «GTA 6»-ryktene vitnet om at settingen kan inkludere alt fra steder som Virginia til byer som London. De mest standhaftige ryktene ymter om at «GTA 6» utvikles under kodenavnet «Project Americas», og at det hele vil foregå både i USA og Sør-Amerika, hvilket etter sigende skal inkludere virtuelle steder som skal være inspirert av virkelige steder.

Selv om dette høres svært spennende ut, så er det verdt å merke seg at det finne svært mange rykter på nettet om det neste spillet i serien, og det er mange som fabrikkerer falske «lekkasjer» for moro skyld.



Selv om Take-Two Interactive skal være med på E3 2021, så regner vi ikke med at det kommer til å dukke opp noe særlig med nyheter angående «GTA 6», siden Rockstar antageligvis vil fokusere på å dele detaljer rundt den nye «GTA 5»-versjonen som kommer til PS5 og Xbox Series X i november.