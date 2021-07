Den nye «Ghostbusters: Afterlife»-traileren gir oss et glimt av et av originalmedlemmene

Den offisielle traileren for «Ghostbusters: Afterlife» er nå å finne på nett – og det virker som om Sony Pictures gjør alt rett når de nå gjør en omstart av det overnaturlige komiuniverset.



Den 27. juli dukket den nye traileren opp Sony Pictures' sosiale medie-kontoer, og kunne by på dugelig mengder nytt materiale fra den nye filmen, inkludert et aldri så lite hint om at vi snart skal få se mer av den opprinnelige besetningen fra de gamle filmene.



Se den nye traileren til «Ghostbusters: Afterlife» i tvitringen nedenfor:

He came out here for a reason. Watch the new trailer for @Ghostbusters: Afterlife, exclusively in movie theaters this November. pic.twitter.com/U8XwFW2E2GJuly 27, 2021 See more

Dette er altså snakk om en vaskeekte oppfølger til «Ghostbusters II» fra 1989, og handlingen utspiller seg 30 år etter forgjengeren.



Besetningen i «Ghostbusters: Afterlife» består av Carrie Coon («The Leftovers») som spiller Carrie, alenemoren som prøver å holde styr på Phoebe (McKenna Grace fra «Designated Survivor») og Trevor (Finn Wolfhard fra «Stranger Things») i det de flytter inn i et gammelt gårdsbruk som har gått i arv fra barnas bestefar.



Når de utforsker den nye tomten finner Trevor og Phoebe ut at bestefaren var en av de originale Ghostbusters-medlemmene – og det tar ikke lang tid før de må følge i hans fotspor.



En rekke uforklarlige jordskjelv i den nærmeste byen, Summerville, Ohio, viser seg å være relatert til spøkelser, og da er det lite annet å gjøre enn å slenge Protonpakka på ryggen og gå til verks – verden må selvfølgelig reddes, nok en gang.

«Ghostbusters: Afterlife» kan være oppfølgeren fansen har ventet på

(Image credit: Sony Pictures)

Det var mange som ikke hadde mye til overs for den foregående filmen, som i liten grad forholdt seg til de to originalfilmene. Nå som mange av skuespillerne fra åttitallsklassikerne er på vei tilbake ser det langt lysere ut. Bill Murray, Dan Ackroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver og Annie Potts skal alle traktere de de gode gamle karakterene fra de to første filmene, noe som bør være besnærende lesning for alle fans av serien.



Joda, de ovennevnte skuespillerne (samt Ivan Reitman) var også med i filmen fra 2016, men det var stort sett bare glimtvis, og fungerte mer som referanser til de gamle filmene. I «Ghostbusters: Afterlife» vil Murray og hans kumpaner medføre et skikkelig gjensyn med karakterene fra «Ghostbusters» (1984) og «Ghostbusters II» (1989), og det er det mange som har sett frem til, for å si det mildt.



I tillegg skal «Ghostbusters: Afterlife» være en direkte oppfølger som fortsetter der historien slapp i 1989, og det ser også ut til at Jason Reitman, sønn av Ivan Reitman (regissør av de to originalfilmene) har prøvd å beholde tonen og estetikken fra åttitallsklassikerne, noe som kan fungere svært godt når Sony Pictures nå prøver å gjenopplive Ghostbusters-universet.



«Ghostbusters: Afterlife» kommer på kino (ikke på strømmetjenester) den 12. november i Norge.