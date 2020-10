De beste Apple Watch-appene i 2020

Det har vært et interessant år – også når det gjelder de beste Apple Watch-appene. Midtveis i 2019 så det ut til at Watch hadde mistet gnisten, da mange apper ble neglisjert eller simpelthen trakk seg helt fra dette produktet. Men problemet var ikke at apper til Apple Watch er en dårlig idé.

Langtfra, viser det seg i vårt utvalg her. Appene har kanskje vært utviklet på gale premisser tidligere, men dette har bedret seg.

Med watchOS 6 fikk du dessuten for første gang App Store på Apple Watch. Dette kan oppmuntre mange app-utviklere til å ta Apple Watch mer på alvor. Nå som watchOS 7 og Apple Watch 6 er blitt tilgjengelig, for ikke å snakke om den rimeligere modellen Apple Watch SE, er tidspunktet enda bedre for å entre dette økosystemet.

Favorittappene vår – de appene som fortsatt er med oss etter et vanskelig år – har virkelig livets rett. De finnes fordi de er nyttige, underholdende eller kanskje fordi de rett og slett gjør tilværelsen litt enklere.

I denne oversikten finner du apper for podkasting og prokrastinering, apper for å komme i form og å få ting gjort, og apper for å leke og tulle og for å finne ut av ting.

Da er det bare å hive seg uti og få mest mulig ut av din Apple Watch. Pass på å kikke innom denne artikkelen av og til, ettersom den kommer til å bli oppdatert med nye apper.

Beste nye app til Apple Watch: Fitness App (by Trainerize)

(Image credit: Trainerize)

Fitness App (by Trainerize)

Gratis, med kjøp i appen

Vi har ikke tall på hvor mange det er av dem, men vi antar at det er flere apper for aktivitetsmålere og lignende enheter i App Store enn det finnes av de fleste andre typer apper. Det nyeste tilskuddet i denne kategorien er appen med det svært lite kreative navnet Fitness App (by Trainerize). Denne er utviklet for å føre personlige trenere og deres kunder sammen.

Det kjipe navnet antyder at Trainerize ikke venter seg mange nedlastinger via tilfeldige søk. Det er kanskje lurt. Du kan inne benytte appen hvis ikke treneren din eller helsestudioet ditt ikke er kunde av Trainerize-systemet. Hvis de derimot er kunder, er appen temmelig praktisk, og langt mer personlig enn mange av de mer velkjente konkurrentene.

Treneren din kan bruke appen til å sende deg spesialtilpassede treningsplaner, følge med på dine måloppnåelser og kroppsdata, håndtere treningskalenderen og sende meldinger i sanntid for å motivere deg eller diskutere utviklingen din.

Som med de fleste treningsapper skjer det meste på telefonen din. Det er der du setter deg mål, får tilgang til ernæringsplanen og så videre. Watch-komponenten fungerer mer som en huskeliste og tidtager, som minner deg på hva du skal gjøre og hvor lenge dette skal foregå. Hvis treneren din bruker denne plattformen, tror vi du får nytte av den.

Beste apper til Apple Watch for trening og helse

Vi kan ikke nekte for at hovedfokuset for Apple Watch helt siden versjon 2 har vært rettet mot trening. Her får du GPS, pulsmåler, vannbestandighet og forbedrede sensorer som gjør klokken utmerket til aktivitetsmåling. Den kan til og med kobles til treningsutstyr.

Denne listen over Apple Watch-apper til trening, løping, velvære og helse er stort sett apper man bare må ha. Hvis det er én ting du skal få ut av din nye Apple Watch, er det å bli sunnere i sinn og legeme.

Moodistory

(Image credit: Christoph Matzka)

De fleste Apple Watch-appene i denne kategorien er ulike typer målere, som skrittellere, kalorimålere, sykkelturmålere og så videre. Det samme er Moodistory, men den er mer opptatt av din mentale helse enn dine fysiske prestasjoner.

Denne nylig tilgjengelige ledsagerappen til Apple Watch gir deg en av de raskeste måtene å kartlegge humrøret og gi det kontekst på. Den er designet for hurtig respons, men hvis du vil gå i dybden er det best å ty til iPhone-appen. På klokken er det bare å klikke og komme i gang.

Humørkartlegging kan være svært nyttig for folk med store humørsvingninger, eller for mennesker som vil danne seg en forståelse av mønstrene som former humøret deres.

Ved å kartlegge hvordan du føler deg over en periode kan du begynne å se om det er spesielle trender. Hvis du også får med kontekstuelle opplysninger, kan den bidra til at du får identifiser hva som utløser humørmessige oppturer og nedturer. Appen kan til og med samle informasjonen og generere en PDF fra iPhone-appen. Det kan være nyttig hvis du ønsker å dele humørhistorikken din med en rådgiver eller med kvalifisert personell.

Vekt og vektkartlegging

(Image credit: Hidde van der Ploeg)

Det kan være litt irriterende å skulle holde øye med vekten via Apple Health-appen. Hvis du bruker en Wi-Fi vekt, har du trolig opplevd tilkoblingsvansker, og hvis du legger inn data manuelt i Health-appen, har du sikkert opplevd noen av dens særheter når det gjelder valg av måleenheter.

Vekt er utviklet for å unngå slike irritasjonsmomenter. Her kan du skrive inn vekten, og den oppgir automatisk din BMI. Dette er nyttig hvis du skal nå et bestemt BMI-mål, for eksempel hvis du må nå en bestemt vekt for å kunne opereres. Her kan du også sette deg mål for vektøkning eller vektnedgang.

Du kan også sette opp påminnelser for å skape motivasjon, og med støtten for Siri Shortcuts kan du legge inn data med stemmen. Appen kan også hente dine eksisterende helseopplysninger fra Health-appen, hvis du ønsker, og den kan også legge data inn i Health-appen automatisk. Ben du trenger ikke å åpne for denne datadelingen hvis du ikke vil.

Vekt gjør ikke så veldig mye, men det appen gjør, gjør den sannelig godt. Den gjør vektkartlegging litt enklere og mye raskere.

Heart Analyzer

(Image credit: Helix Apps LTD)

Heart Analyzer

Gratis, med kjøp i appen

Vi skrev om versjon 7 av Heart Analyzer i 2019, og vi likte den svært godt. Versjon 8 er ny av året (2020), og her er det gjort vesentlige oppgraderinger. Det merkes spesialt på iPhone, der brukergrensesnittet er helt nytt, og langt mer tiltalende.

Uheldigvis er skjermen til Apple Watch temmelig begrenset sammenlignet med telefonens. Dermed er ikke Watch-komponenten av appen like vakker å se på, men den gjør god og effektiv nytte av plassen.

På håndleddet gir Heart Analyzer v8 deg forbedrede og modifiserbare sammenstillinger til infografikk-urskivene. Dermed har du hele tiden pulsavlesningen foran deg. Denne Watch-appen gir deg pulsmålinger i sanntid og diagrammer over utviklingen din, i tillegg til ukestatistikk og treningsoversikt. Appen kan også kartlegge kaloriforbruk og tilbakelagte avstander. Og som du allerede hadde antatt, er den godt integrert med Apple Health.

Alt tar seg mye mer imponerende ut på en iPhone, der du kan få personlig tilpasset statistikk som hvilepuls dag og natt, gjennomsnittspuls og historiske data flere år tilbake. Med det nye grensesnittet blir alt mye tydeligere, og det gir det massevis av data uten å bli overveldende.

Peloton

(Image credit: Peloton Interactive, Inc.)

Peloton

Gratis / IAP

Ikke la deg lure av navnet. Selv om det er hentet fra sykkelterminologien, og appen opprinnelig ble utviklet for å ledsage en utrolig dyr treningssykkel, konsentrerer ikke Peloton seg bare om sykling. Det er også en treningsassistent for løping, yoga og høyintensitetstrening, og gjennom veiledede økter kan du også få hjelp med meditasjonen.

Peloton-appen nyttiggjør seg av undervisning via strømmet video, sporing av utviklingen din og musikkavspilling til å holde motivasjonen oppe. I den nyeste versjonen av appen er det en utrolig kul funksjon. Nå kan du bruke Chromecast til å sende video fra en iPhone eller iPad til en kompatibel TV, slik at du får spilt den av på en stor skjerm. Du kan også forhåndsopplaste videoen, slik at du ikke opplever hakking mens du trener.

Watch-komponenten gir deg en langt mindre skjerm å jobbe med, men det den har å by på, utnytter den godt. Her får du se hastighet og distansemål når du løper, pulsavlesning ved alle typer øvelser og all statistikk du kan tenke deg. Den er også integrert med Apples helse-app, slik at all helsestatistikken holder seg oppdatert. Appen knytter seg naturligvis til Apple Watch, men ikke bare det. Hvis du har skjermer med Bluetooth-mulighet, kan du også koble deg til dem.

Strava: Run & Ride Training

(Image credit: Strava, Inc.)

Strava: Run & Ride Training

Gratis, med kjøp i appen

Strava er et velkjent navn for treningsentusiaster. Dette er en av verdens ledende aktivitetsapper for løpere, syklister og svømmere, og dessuten for folk som trener på helsestudio, padler kajakk eller driver med yoga. Den nyeste versjonen har god støtte for Apple Watch, slik at du kan synkronisere treningsøkter og aktiviteter du har tatt opp ved hjelp av Apples treningsapp med Strava og den nettbaserte sporingen der. Det gir en god oversikt over alle aktivitetene dine.

Strava er under konstant oppdatering. Bare dager etter at synkroniseringen med Apple Watch var på plass, kom det en annen oppdatering med bedre svømmetaksregistrering og forbedret skrittregistrering under løping. To uker tidligere kom det nye funksjoner for skiløpere og for aktivitetsdeling, i tillegg til en haug interaktive 3D-kart.

Stravas viktigste salgsargument er likevel det sosiale aspektet ved appen. Det hever den over andre GPS-tilknyttede treningsapper. I tillegg til at du kan sammenligne dine egne prestasjoner med hverandre, kan du også sammenligne dem med andre brukeres. Du kan konkurrere og hevde deg på geografiske topplister og du kan dele med venner og følgere for å få oppmuntrende ord og verdifulle tilbakemeldinger.

De aller beste delene av appen får du gjennom Premium-abonnementet. Det er ganske rimelig til å være en trenings-app: $ 5,99 i måneden eller $ 59,99 i året.

Hole19 Golf GPS & Scoring

(Image credit: Stat Track Technologies Lda.)

Hole19 Golf GPS & Scoring

Gratis, med kjøp i appen

Hole19 hevder å være den mest brukte GPS-baserte golf-appen i Storbritannia. Her er det registrert flere enn 10 millioner runder. Den hevdes å være like presis som en ekte caddie.

Som vanlig med sports-apper gjøres mesteparten av jobben av iPhone-appen, mens Apple Watch-ledsageren bare gir deg de mest grunnleggende funksjonene og informasjonen du trenger når du er ute på greenen.

Hovedappen gir deg to hovedverktøy. GPS-basert avstandssøker som viser deg hvor langt du er fra målet, samt eventuelle farer på veien, og en digital poengtabell som oppdaterer statistikken din over tid.

På klokken får du se avstanden til fronten, midten og bakkanten av greenen. Ved et sveip får du opp en skjerm der du kan kartlegge prestasjonene dine. Det hele er svært enkelt og greit, slik at du kan spore treningen uten å bli for distrahert.

Appens nytteverdi avhenger av om den kjenner banen du spiller på. Hole19 kjenner over 42 000 baner i 201 land, så dine favoritter burde absolutt finnes her. Det er gratis å prøve appen, så du kan finne ut om den er noe for deg før du bestemmer deg for å abonnere på den.

RocketBody

(Image credit: RocketBody, Inc.)

RocketBody

Gratis, med kjøp i appen

RocketBody er utviklet for deg som tar trening på alvor. Appen registrerer ikke bare det du gjør, men forutser også restitusjon og lar deg planlegge og maksimere effekten av fremtidige treningsøkter. Dette skyldes dens intelligente algoritmer, der EKG-registrering (fra klokken, hvis du har en 4er eller bedre) med andre data, som kaloriforbrenning under treningsøkter og matinntak.

Selve appen har eksistert en god stund, men Apple Watch-varianten er ny. Noe som er overraskende, er at RocketBody startet med det formålet å skape en bærbar måler for form og ernæring. Akkurat det prosjektet ser ut til å ha blitt oppgitt, og selskapet konsentrerer seg for det meste om programvare.

Med appen til Apple Watch kan du styre appens aktivitetsmåling fra direkte håndleddet, se total tidsforbruk, kaloriforbrenning og puls i et lettlest og enkelt format.

Som de fleste helseapper, er RocketBody en såkalt «freemium»-app. Det betyr at du må betale for et abonnement for å kunne dra nytte av alle appens funksjoner. Men abonnementsprisen ser ut til å variere, så hvis du lar deg friste til å kjøpe fullversjonen av appen, er det lurt å planlegge når du gjør dette.

Seven – 7 Minute Workout

(Image credit: Perigee)

Seven - 7 Minute Workout

Gratis, med kjøp i appen

Hva kan du gjøre på syv minutter? Du kan høre på to korte poplåter. Du kan se en tidels episode av Game of Thrones. Eller du kan forandre livet ditt. Det er hva Seven lover deg. Det er en app som bygger på tanken om at alle kan komme i mye bedre form hvis de setter av syv minutter hver dag. Du trenger ikke noe medlemskap i treningsstudio, ikke noe utstyr, bare deg selv og en Apple Watch. Og telefonen.

Vi vil imidlertid anbefale at du begynner på iPhonen. Der får du se hvordan hver enkelt øvelse skal gjøres korrekt, noe skjermen til Apple Watch ikke er stor nok til. Det er liten vits i å slite seg ut i syv minutter hvis du gjør øvelsene galt. Da kan du gjøre mer skade enn nytte. Når du først har lært deg hva du skal gjøre, kan du forholde deg til din Apple Watch slik at øvelsenes varighet og pausene mellom dem blir riktige, og til å registrere aktiviteten.

Appen er enkel i bruk, og proppfull av nyttige øvelser. Den gir deg gode visuelle tilbakemeldinger og solid informasjon. Du kan konkurrere mot venner eller oppnå mål i appen. Hvis du kjøper månedsabonnementet til $ 9,99, får du tilgang til over 200 øvelser. Seven gir deg muligheten til å trene når som helst, hvor som helst, noe som kan få deg til å etablere gode treningsrutiner.

Swing Tennis Tracker

(Image credit: Mangolytics Inc.)

Swing Tennis Tracker

Gratis, med kjøp i appen

Swing Tennis Tracker ble under veiledning fra Andy Roddick og James Blake utviklet for seriøse tennisspillere. Appen er skapt for å analysere slagene dine og registrere statistikken din. Dette er ikke bare en app for én person. Her kan poengsummer synkroniseres med andre Apple Watch-brukere. Siri-integrasjonen er glimrende når det gjelder kamper og trening, og det samme gjelder aktivitets- og helseappene, i tillegg til at du får strålende visuelle tilbakemeldinger på hvor hardt du slår.

Apple Watch-komponenten konsentrerer seg om registrering og tilbakemeldinger, mens mobilappen tar seg av poengsummer, statistikk og video, i tillegg til å gi deg tekniske råd etter hvert slag. Det er en flott app for individuelle spillere, men den kan også brukes av foreldre, trenere og av lag, slik at man kan kartlegge flere spilleres prestasjoner.

Appen har to abonnementer, nemlig Premium-varianten til $ 4,99 i måneden og Pro-utgaven til $ 9,99. Den første gir deg et omfattende statistisk og grafisk materiale, mens, du med sistnevnte også får undervisningsvideoer med profesjonelle spillere og analyse av spillet, der det etter hver økt tas tak i enkeltelementer som ved spillet ditt som kan forbedres.

Start With Yoga

Foto: I/O Assembly (Image credit: I/O Assembly)

Start With Yoga gjør akkurat det navnet sier. Appen er utviklet for å få deg til å starte med yoga. Den ble delvis designet på grunn av frustrasjon over andre yoga-apper, som ikke ga deg uavhengige Apple Watch-apper. Utvikleren har fortalt oss at «med de fleste yoga-appene må du se på telefonen, noe som fungerer dårlig sammen med yoga». Med denne appen for Apple Watch kan du holde deg langt unna telefonen og dens distraksjoner.

Appen er veldig enkel, og det er noe av sjarmen. Du begynner med forhåndsdefinerte rutiner, og du kan benytte iPhone-delen av appen for å skape dine egne rutiner med utgangspunkt i tydelige (og søte) illustrasjoner. Fortell appen hvor lenge du har lyst til å holde en posisjon, og den vil overvåke hver tøyning, og forflytte seg til den neste når tiden er inne for det.

Her er det lagt mest vekt på nybegynnerfasen. Selv om appen ikke rommer mange av de mer avanserte posisjonene som erfarne utøvere ville vente seg, er det likevel nok å ta tak i her. Pass imidlertid på å innhente profesjonelle helseråd dersom du har utfordringer som kan hemme treningsevnen din – slik regelen er med alle treningsapper.

Slopes

Slopes

Gratis, med kjøp i appen

Mot slutten av 2018 kom Apple med forbedret kartlegging av snøbrettkjøring og skigåing for Apple Watch 3 og nyere modeller. Det har vært et sterkt økende marked for snø-apper som Slopes, som kan benytte de forbedrede programgrensesnittene til å samle mer verdifull informasjon enn noen gang.

Med Slopes kan du kartlegge hastighet, høydemeter, avstand, tid i luften og tid på bakken og mye mer. Du får informasjonen på håndleddet når du trenger den, og du kan dele dataene med iPhonen, slik at du kan analysere dem senere.

Slopes er en fiffig app. Den finner automatisk ut om du befinner deg i luften, og den skal spille av kjøringen din i 3D etterpå, med varmekart i 3D som viser hastigheten din i de ulike fasene av løpet. Den integrerer til og med fotobiblioteket ditt, slik at den automatisk viser bilder du tok på turene på ski eller snøbrett. Den er godt integrert med Apples helseapp, og registrerer detaljer om treningsøkter og kaloriforbrenning.

Som så mange andre sports-apper er Slopes i utgangspunktet gratis, emn det finnes også en betalingsløsning der du finner flere funksjoner, blant annet detaljerte analyser av hvert enkelt løp, førsteklasses kart og 3D-fjell som viser hvor du har vært. Årsabonnementet koster $ 19,90.

Nike Run Club

Nike Run Club

Gratis

Den vedvarende kjærlighetshistorien mellom Nike og Apple fortsetter å bære frukter. Den nyeste versjonen av appen Nike Run Club byr på noen kjærkomne forbedringer.

Nå er den integrert med Siri Suggestions, noe som innebærer at appen kan anslå hvor lang tid du vil bruke på en løpetur basert på data fra dine tidligere turer. Funksjonen er i utgangspunktet avslått, så den maser ikke på deg hvis du ikke ønsker det selv.. Du får også nye sammenstillinger på Apple Watch, med for eksempel en infografikk-urskive, som viser hvor langt du har løpt denne måneden.

Det mangler ikke akkurat løpeapper i App Store, men Nike har litt høyere budsjett enn de fleste, og det gjenspeiler seg i at appen oppleves som litt mer eksklusiv enn mange av konkurrentene. Den kartlegger og lagrer alle løpeturene sine ved hjelp av klokkens innebygde GPS, og gjør at du kan høre på lydbaserte veiledninger mens du løper. Her får du et bredt spenn av utfordringer som skal holde deg motivert, og gode muligheter til deling i sosiale nettverk. Her kan vennene dine bli heiagjengen din!

Designet er gjennomgående godt, og Watch-appen byr på langt mer enn eleganse. Her får du all informasjonen du trenger mens du er ute på løpetur. Dette er virkelig en god løpeapp.

Nike Training Club

Nike Training Club

Gratis

Nike og Apple er verdens beste venner, så det er ikke så rart at Nike har kommet med enda en Watch-app. Denne er også svært god. Nike Training Club beskrives som «din perfekte personlige trener», og byr på flere enn 180 øvelser som dekker styrke, utholdenhet, bevegelighet og yoga, og alle sammen er gratis. Du får daglige, brukertilpassede øvelsestips basert på dine tidligere aktiviteter og fleksible treningsplaner som sammen med tips fra profesjonelle trenere hjelper deg med å nå målene dine.

Appens oppgaver deles mellom iPhone og Apple Watch. På mobilen gjør du planleggingen og kartleggingen, mens du bærer klokken når du faktisk trener. Her får du bare det du trenger av informasjon under treningen, som puls og det antallet repetisjoner du må gjøre før du kan slappe av med en velfortjent øl.

Appen er på ingen måte unik i sin kombinasjon av Apple Watch og treningskartlegging, men den har Nikes umiddelbart gjenkjennelige visuelle uttrykk. Det spesielle med denne appen er at ingen av dens mange øvelser er gjemt bak kjøp i appen eller dyre abonnementer. Alt i appen er gratis.

Headspace

Headspace

Gratis, med kjøp i appen

Hvis du føler at liver er for travelt og stressende, kan kanskje Headspace være til hjelp. Appen er bygget på mindfulness, som handler om å få deg til å føle deg roligere uten for mange anstrengelser. Det er faktisk det motsatte av anstrengelser. Mindfulness handler om å ta et avbrekk fra stresset.

Apple Watch-appen inngår i en bredere anlagt løsning for iPhone og iPad. Den opptrer som en påminnelse og som en veileder. Den inspirerer deg til å velge en øvelse og konsentrere deg om den i et angitt tidsrom. Den har også en SOS-modus, som trer i kraft når du føler deg overveldet og trenger øyeblikkelig hjelp. Det er imidlertid hovedappen som gjør det meste av jobben. Den gir deg daglige mindfulness-øvelser og økter utviklet for å hjelpe deg med alt fra stress på jobben til søvnvansker.

Den er svært godt utført, men noe som kan gi deg mer stress er faktisk prisen. Selv om det er gratis å prøve ut appen, må du likevel ha et abonnement for å få fullt utbytte av den. Dette koster $ 12,99 i måneden, eller $ 94,99 per år. Abonnementet er selvfornyende, så du må selv deaktivere det i iTunes hvis du vil stanse det.

WebMD

WebMD

Gratis

Medisinske apper er ikke skapt for å overbevise deg om at den milde hodepinen din egentlig er dødelig kreft i hjernen. De er først og fremst til for din gode helses skyld. Det er riktig at WebMD sammenligner symptomene dine med kjente sykdommer , og dermed kan skremme deg ettertrykkelig. Dette er likevel ikke det mest interessante med den eller dens ledsager-app til Apple Watch.

Med WebMD kan du planlegge medisininntaket ditt i detalj, med opplysninger om dosering og muligheten til å få påminnelser om hva du skal ta og når du skal ta det. Dette kan komme som et meldingsvarsel, eller du kan få det opp som et urskivebilde, slik at det kommer opp midt på klokkeskjermen.

Den kan også minne deg på eventuelle forutsetninger, som om du trenger å ta medikamentene sammen med mat eller på tom mage. Dette er den enkle typen oppgaver Apple Watch utfører så godt.

Utover hovedappen for iPhone er det mye annet å oppdage. Du kan lese deg opp om bivirkninger og forholdsregler knyttet til bestemte medikamenter, finne ut om du må søke dekning for en influensa eller bare hente de nyeste opplysningene om helse og velvære fra ulike troverdige kilder.

WorkOutDoors

Hvis du forbinder mosjon med å komme deg langt bort fra store folkemengder, vil du like WorkOutDoors. Det er en treningsapp som bygger på vektorkart du enkelt kan rotere og zoome i, der du hele tiden kan følge dine bevegelser og hvordan du presterer.

Den utnytter GPSen i Apple Watch, så du trenger ikke å ta med deg telefonen på gåturen, sykkelturen eller i bakken med snøbrettet. Med funksjoner som brødsmulesporing, selvvalgte severdigheter og brukertilpasset statistikk, kan du virkelig gjøre appen til din egen.

Et snedig trekk er at du kan eksportere øvelsene dine fra iPhone-appen i GPX-format. Dette kan importeres til mange ulike treningsapper og nettsteder.

Hele appen er svært klokt uttenkt. Selv noe så enkelt som statistikkskjermen er tilgjengelig i mange ulike formater, slik at den passer til forskjellige aktiviteter (og kvaliteten til brukerens syn).

Her er fargekoding godt utnyttet, slik at rutene blir krystallklare. Kartet roterer automatisk underveis, slik at du alltid finner riktig retning. Det er en strålende app til enhver utendørsaktivitet.

Streaks

Nøkkelen til et bedre liv er ikke å nesten a livet av seg på tredemøllen og deretter gi opp treningen etter et par uker. Den er å gjøre mindre, vedvarende endringer i livet – endringer du klarer å etablere og holde deg til. Her får du hjelp av Streak.

Enten du forsøker å spise sunnere, trene mer eller slutte å røyke, hjelper Streak deg med å kartlegge gode og dårlige vaner. Her får du en mengde rapporteringsverktøy, så du enkelt kan holde øye med hvor bra du gjør det. Du kan kartlegge opptil 12 oppgaver parallelt.

Det trenger ikke å handle om trening eller kosthold. Du kan minne deg selv på å gå tur med hunden, studere, ta vitaminer eller øve på et musikkinstrument. Det er flott at det også er oppgaver for rullestolbrukere.

Der Streaks virkelig utmerker seg, er gjennom integrasjonen med helseappen. Her henter den data for å kunne skape passende oppgaver for deg. Det reduserer mye av den skjemautfyllingen du finner i lignende apper, og den er spesielt effektiv hvis du prøver å etablere gode og sunne vaner, eliminere dårlige vaner eller begge deler.

Du får også påminnelser slik at du ikke glemmer målene du har satt deg. Dessuten får du en høy grad av brukertilpasning.

MyFitnessPal

MyFitnessPal

Gratis, med kjøp i appen

Informasjon er makt, og hvis du forsøker å gå ned i vekt, er kaloritelling et godt sted å begynne. MyFitnessPal beregner en daglig kaloridose basert på hvor mye du ønsker å gå ned i vekt. Spiser du et måltid, har du brukt opp dosen, trener du, får du tilgang til mer.

Apple Watch oppdaterer deg fortløpende om hvor mange kalorier du kan bruke, og hvordan det ser ut fordelt på blant annet proteiner og karbohydrater. Dette kan integreres med skrittelleren, så du slipper å legge inn tallene manuelt. Det hele er enkelt, praktisk og nyttig.

Walkmeter GPS Pedometer

Walkmeter

Gratis + $ 9,99

Hvis spaserturer er din greie, kan du med Walkmeter telle skritt, vise bevegelsene dine på et kart og få frem detaljerte grafer. Watch-appen har tydelig datarapportering og du kan starte og stanse en spasertur via håndleddet ved bruk av Force Touch-funksjonene til Apple Watch.

Apples egen Workout-app har mye å by på, men Walkmeter er mer detaljert, og kartdetaljene er flotte på iPhone-skjermen. Appen er gratis, men for å sikre deg full ytelse på klokken må du oppgradere til Elite-versjonen til $ 9,99. Sa får du mange godbiter, blant annet treningsplaner og meldinger når du når visse mål eller avstander.

CARROT Fit

Enkelte kjenner til vær-appen fra CARROT, der værmeldingene formidles med sarkasme og løgner. CARROT ønsker imidlertid å gjøre deg ulykkelig på flere måter, og hva er vel bedre for enn ond AI enn å ha kontrollen over en treningsapp?

CARROT Fit har en ganske uortodoks tilnærming til å motivere deg til å bli sunnere og å gå ned i vekt.

CARROT Fit sier «kom deg i form – ellers…». For å få til dette, gir den deg ett dusin straffeøvelser (og enda flere er tilgjengelige gjennom kjøp i appen), akkompagnert av trusler, latterliggjøring, bestikkelser og noen spredte komplimenter.

Det hele er uhøflig og ubehøvlet – og langt mer underholdende enn å fylle ut ringene i Apples egen aktivitetsmåler. Vi er sikre på at dette er den eneste treningsappen som belønner fremgang med fakta om katter. Men husk at det faktisk er en skikkelig aktivitetsmåler gjemt inni der. Den følger med på antall skritt og vektnedgang, husker treningsøktene for deg og legger dataene inn i Apples helseapp.

Det meste av personligheten ligger i iPhone-appen, men på Apple Watch kan du få varlser som lover deg «syv minutter i helvete». Hvis du synes det er kjedelig å slanke seg, kan CARROT være gulroten som motiverer deg.

Lose It!

Lose It!

Gratis, med kjøp i appen

Hvis klokkeremmen er blitt litt trangere i det siste, kan denne appen gi deg løsningen. Den er utviklet for at du skal nå slankemålene dine «uten å måtte ty til feilslåtte dietter» og annet tullball.

Her loggføres kaloriene du har fått i deg og målene du har satt deg. Appen konsentrerer seg om ernæring og samlet kaloriinntak, og samarbeider godt med andre treningsapper, og inviterer deg til en nettgruppe med likesinnede der alle oppmuntrer hverandre til å nå idealvekten.

Her kan du også sette deg treningsmål og konsentrere deg om generell velvære, så det handler ikke bare om vekttap.

Apple Watch kan ikke helt erstatte mobil-appen. Du vil for eksempel måtte ha telefonen for hånden hvis du vil bruke strekkodeskanneren for automatisk å registrere det du spiser, og de team-baserte funksjonene som gruppeutfordringer er knyttet til telefonen. Men det er uansett en flott måte å konsentrere seg om målene på, og følge fremgangen og holde motivasjonen oppe, uansett hvor fristet du måtte være til å gjøre noe annet.

Du kan prøve ut appen gratis, men abonnementet koster $ 39,9 i året.

Mount Burnmore

Mount Burnmore

Gratis, med kjøp i appen

Nå må treningsfanatikere se en annen vei. Hvis du synes trening er skikkelig kjedelig, og helst foretrekker å sitte stille, kan Mount Burnmore være noe for deg. Her forvandles fysisk aktivitet til et spill.

Konseptet er ganske smart uttenkt. Mount Burnmore krever «aktiv energi», noe den henter fra helseappen. Jo flere kalorier du forbrenner, desto mer aktiv energi får du i spillet.

Når du har tilstrekkelig energi, kan du prøve å løse utfordringene i spillet, som blant annet omfatter å finne veier rundt fjellet Mount Burnmore, samle gjenstander i spillet og knuse ting med en hakke.

Du får også en urskive der du kan se hvor langt du er kommet uten å måtte åpne selve spillet. Apppen gjør god nytte av klokkens digitale krone, som hjelper deg med å navigere i mer utstrakte nivåer i senere stadier av spillet. Du får også opp topplister, der de beste spillerne er oppført, og utfordringer der du kan vinne påskjønnelser.

Appen er temmelig glorete, og den passer nok best for litt eldre barn, heller enn voksne. Men hvis du gir denne til et barn, burde du overveie å slå av mulighetene for kjøp innenfor appen.

Happier

Happier

Gratis

Mindfulness – kunsten å konsentrere seg om det å være tilstede og bevisst i verden i stedet for konstant å la seg distrahere av ting og tanker som ikke betyr noe – er noe du ikke nødvendigvis forbinder med Apple Watch. Hvis du ikke er forsiktig med varsel-innstillingene, vil din Apple Watch plinge i ett sett hele dagen, og avbryte en mengde tankerekker.

Happier.appen håper å utnytte klokken til å få deg til å føle deg bedre, ikke mer stresset.

Selve appen er gratis, men den er skapt som en innfallsport til mindfulness-kurs det koster å delta på. Hvis du foretrekker gratis bruk, har appen likevel mye å by på. Du kan fortelle appen hvordan du føler deg, og vi tenker at «njæh» er det mest utbredte svaret. Appen svarer ved å gi deg oppmuntrende sitater som skal gjøre deg litt mer optimistisk.

Du kan få opp et varsel om å ta deg en meditasjonspause, og du kan diktere en positiv tanke til din private journal eller til Happier-samfunnet. Det er ikke så kjedelig som det lyder. Det er visse ting som tyder på at det å lagre positive tanker kan bedre humøret ditt over tid.

Husk å være forsiktig med hva og hvordan du deler. En bruker oppga å ha funnet sin private journal gjennom Google.