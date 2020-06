«Cyberpunk 2077» tar i bruk ray tracing til det fulle

«Cyberpunk 2077», laget av CD Projekt Red, er fortsatt en av de mest etterlengtede PC-spillene i år – på tross av de to utsettelsene. Nå som vi har fått tatt en titt på hvordan spillet ser ut viser det seg at alle som har PC-er med ray tracing-maskinvare kan glede seg enda litt mer



CD Projekt Red har nettopp lastet opp en ny offisiell trailer for «Cyberpunk 2077», og selv om videoen viser frem både spillet i aksjon og en del hint om historien er kanskje det mest interessante hvordan det ser ut. Man ser en del opplagt bruk av ray tracing i det som ble vist frem, men Nvidia har i tillegg tatt kontakt med ekstra informasjon vedrørende nøyaktig hvor mye ray tracing vi kan forvente oss.

Har man skaffet seg en PC med et RTX-skjermkort kan man se frem til ray tracing i såkalt ambient occulsion, diffuse illumination, refleksjoner og skygger. Valgmulighetene for ray tracing i ambient occlusion og diffuse illumination kommer nok til å være de mest interessante, siden disse innstillingene vil ha stor innvirkning på hvordan byen vil se ut i dens mulm og mørke. Samtidig vil ray tracing i refleksjonene gjøre at alt ser langt mer realistisk ut. Selvfølgelig vil spillet også støtte DLSS 2.0, slik at man kan skru alt på uten at man behøver å være redd for at det hele skal se ut som en lysbildefremvisning.

Kombinerer man alt dette så ender man opp med et produkt som er et av de mest komplekse ray tracing-spillene vi noensinne har sett, kun slått (i antall innstillinger man kan skru på) av fjorårets «Control». Og gitt at «Cyberpunk 2077» generelt holder skyhøyt nivå hva gjelder visuell kvalitet kan dette ende opp med å bli en god pekepinn på hva PS5 og Xbox Series X er kapable, grafikkmessig, når de lanseres på slutten av året – hvilket kan være en av grunnene til at spillet nå skal lanseres på om lag samme tid som de to ovennevnte konsollene.



Uansett hvordan man vrir og vender på det ser «Cyberpunk 2077» ut til å bli et av de mest grafikkmessig imponerende PC-spillene vi har sett på en god stund, og du kan være sikker på at vi kommer til å teste hvor godt de beste skjermkortene klarer å kjøre spillet når det lanseres 19. november, 2020.