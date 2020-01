Cyberpunk 2077 er utsatt til september

CD Projekt Reds sci-fi-rollespill Cyberpunk 2077 er utsatt fra den opprinnelige lanseringsdatoen i april til 17. september 2020. CD Projekt Red sier at spillet er ferdig, men at de må teste og finpusse det mer for å oppnå det kvalitetsnivået de sikter mot.

Selskapet annonserte nyheten på Twitter, og de skriver blant annet:

– Vi vil at Cyberpunkt 2077 skal være vår største prestasjon for denne generasjonen, og en utsettelse vil gi oss den tiden vi trenger for å gjøre spillet perfekt.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYVJanuary 16, 2020

Samtidig kommer det frem at vi kan forvente jevnlige oppdateringer frem mot den nye lanseringsdatoen i september.

Dette er den tredje store spillutsettelsen denne uka, etter at det har kommet frem at både Marvel's Avengers og Final Fantasy 7 Remake også er forskjøvet.

Litt lenger

Grunnene for alle disse utsettelsene er den samme: Det handler om å finpusse spillene så de blir så gode som de kan bli. Derfor trenger vi egentlig ikke bli så veldig skuffet over disse utsettelsene.

Utsettelsen av Cyberpunk 2077 kommer heller ikke som noen stor overraskelse. Hver gang spillet har blitt vist frem har det demonstrert enorme ambisjoner, med mange ulike veier gjennom hvert område og massevise av steder å utforske. Med tanke på at det har gått fem år siden utgivelsen av The Witcher 3 og at mange spillere fortsatt er like opphengt i det spillet, så håper selvfølgelig CD Project Red å skape noe like imponerende denne gangen.

«Vår største prestasjon for denne generasjonen» er et interessant ordvalg, i og med at Cyberpunk 2077 vil bli sluppet bare et par måneder i forkant av lanseringen av PS5 og Xbox Series X, og at CD Projekt Red tidligere har uttalt at spillet ikke vil bli tilgjengelig på de nye konsollene ved lansering.