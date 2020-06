«Cyberpunk 2077» utsatt til november

«Cyberpunk 2077» har igjen blitt utsatt – dette annonserte CD Project Red i dag via Twitter, og nevnte i samme slengen at den nye utgivelsesdatoen er 19. november, 2020.



Ifølge utviklerens medgrunnlegger, og sjef for CD Projekt Red, ble avgjørelsen tatt for å kunne gi teamet tid til å utbedre balansen i spillet samt fikse programvarefeil før spillet gis ut.



«Når disse ordene skrives er 'Cyberpunk 2077' ferdig både når det gjelder innhold og spillmekanikk... men med en slik mengde innhold og komplekse systemer som vekselvirker med hverandre, så trenger vi å gå skikkelig gjennom alt, balansere det spillmekaniske og fikse en hel del programvarefeil.»



Utviklerne sier at de godt kan skjønne skuffelsen blant fansen, men sier at avgjørelsen ble gjort for at spillet skal kunne holde seg på sikt. Som en forsonende gest har CD Projekt Red sagt at journalister har fått en demo av spillet, og sier at forhåndsomtaler basert på denne kommer til å bli tilgjengelig om ikke altfor lenge.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9TqpiJune 18, 2020

Hva betyr det for nestegenerasjonskonsollene?

Det at «Cyberpunk 2077» forandrer utgivelsesdato fra september til midten av november gjør at spillet kommer ut rett i forkant av lanseringen av PS5 og Xbox Series X, som begge skal komme ut før jul (november/desember, 2020.)



CD Projekt Red har allerede annonsert at spillet vil være å finne på nestegenerasjonskonsoller, men sier at en slik forbedret versjon sannsynligvis ikke kommer til å være tilgjengelig med det aller første.



Det finnes alltid en mulighet for at ekstratiden som blir brukt på å utvikle spillet kan forandre på akkurat dette – hvorvidt vi får se en lansering på tvers av konsollgenerasjonene – men vi tør ikke håpe på det.