Betal kun 30 kroner måneden med CyberGhosts VPN-tilbud

Siden mange av oss nå sitter fast i hjemmet er det bare naturlig at vi i økende grad tar i bruk datamaskiner og mobile enheter – om det skulle være til arbeid eller moro. Det betyr at det er viktigere enn noen gang å forsikre seg om at internettlivet man lever er så optimalt som mulig, og det kan man gjøre ved å abonnere på en VPN-tjeneste.



Heldigvis har VPN-tilbyderen CyberGhost nå et skremmende godt tilbud for nye kunder som velger å gå for 36-månedersplanen selskapet tilbyr. Hvis man registrerer seg nå kan man ende opp med å betale så lite som 2,64 euro (omlag 30 norske kroner) i måneden for tre års bruk. I tillegg slenger CyberGhost med to ekstra måneder på lasset helt gratis.

CyberGhost har også en egen garantiordning som gir deg pengene tilbake innen 45 dager – slik at man alltids kan teste ut tjenesten, og så så avbestille innenfor 45-dagersperioden, hvis du velger å ombestemme deg.



Ikke bare er tilbudet bra, men det kommer også fra en av de beste tilbyderne på markedet. CyberGhost takler blokkeringer fra tjenester som Netflix og iPlayer, har rask kundestøtte og kan skilte med en effektiv dødmannsbryter (funksjonalitet som sørger for at du ikke bruker internett såfremt ikke VPN-tunnelen er påslått.)

CyberGhost VPN | 36 38 måneder | €494 €95 | 80 % rabatt

CyberGhost er en framifrå tilbyder med en kraftig Windows-klient, over 5700 servere og støtter opptil 7 enheter. En drøy tusenlapp kan høres mye ut på sparket, men dette er altså for tre år. Dette vil si at i de neste 38 månedene med cybersikkerhet og forbigåelse av blokkeringer ordnes med én enkelt betaling. Per måned blir altså dette svært lite, og dette for en av våre absolutte favoritter innen rimelige VPN-tjenester.

Er CyberGhost en bra VPN-tilbyder?

Sagt med så få ord som mulig: ja! Vi rangerer CyberGhost som en av de fem beste VPN-tjenestene på markedet, og det er ikke snaut med tanke på mengden sirlige tester vi utsetter VPN-tjenestene for.



Hvis du primært kommer til å bruke VPN-tjenesten til strømming, så kan vi forsikre deg om at CyberGhost kommer seg rundt geoblokkeringene til både Netflix og BBC iPlayer, noe som vil si at det finnes haugevis av medieinnhold som åpnes opp for deg. Hvis personvern og privatliv er hovedgrunnen til at du vil anskaffe deg en VPN, så kan CyberGhost også tilby en effektiv dødmannsbryter, blokkering av skadelig reklame, trackere og nettsider.



Det kan også nevnes at man får en automatisert HTTPS-omdirigering som gjør at man får en særdeles sikker tilkopling til alle nettsider man besøker.



Hvis du trenger mer informasjon om CyberGhost kan du gjerne ta en titt på vår fullstendige test av tjenesten.