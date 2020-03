Beste skjermkort 2020: Alle de beste GPU-ene for gaming

Det å finne seg nytt skjermkort har aldri vært mer spennende. Det er likegyldig om du er ute etter innmat til din nye gamingmaskin, eller om du bare prøver å få det siste lille ut av en gammel holk, i denne guiden dekker vi alle eventualiteter. Det finnes et vell av muligheter, Nvidias RTX 2080 Ti, RTX 2060 eller de nye Super RTX-kortene, basert på Nvidia Turings-arkitekturen; eller AMDs spennende nye generasjon Navi-GPU-er.



Selvfølgelig har forskjellige typer gamere forskjellige typer behov. Noen er villige til å bruke en bråte penger på en flaggskip-GPU, mens andre vil foretrekke budsjettvarianten, som eksempelvis Nvidia GeForce GTX 1660. Uansett hva du velger kan du være sikker på at denne listen inneholder skjermkort som gir deg best ytelse for pengene.



Det å finne frem til de beste skjermkortene på markedet kan være overveldende, særlig med den stadige strømmen med nye GPU-er som entrer markedet. La oss hjelpe deg. Vi har gjort grundige tester av alle skjermkortene på listen, og har dermed inngående kunnskap om kortene vi anbefaler. Ta en kikk på kortene under, og la oss lete frem grafikkortet som tilfredsstiller dine behov.

Best skjermkort 2019 oppsummert

AMD Radeon RX 5700 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Nvidia GeForce RTX 2070 Super Nvidia GeForce GTX 1660 Super AMD Radeon VII Nvidia GeForce RTX 2080 Super Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Bilde: TechRadar (Image credit: Future)

Beste skjermkort for folk flest: AMD Radeon RX 5700

Massevis av ytelse for pengene

Stream-prosessorer: 2304 | Kjerneklokke: 1465 MHz (1725 MHz boost) | Minne: 8 GB GDDR6 | Minneklokke: 14 Gbps | Strømtilkobling: 1 x 8-pin og1 x 6-pin | Utganger: 1 x DisplayPort 1.4 med DSC, 1 x HDMI med 4K60-støtte

Glimrende ytelse

Overkommelig pris

Ikke ray tracing

Denne kraftpakken av et grafikkort ble nettopp sluppet, og det har allerede tatt førsteplassen på vår liste. For rundt 3700 kroner får du ytelse nokk til å kjøre 1440p-oppløsning med Ultra-innstillinger i de aller fleste spill, noe som gjør det til et glimrende kjøp. Du må riktignok klare deg uten ray tracing, men til den prisen så får det heller være. Vi mener likevel det fortjener tittelen som det beste skjermkortet for folk flest i 2019.

Les hele vår test av AMD Radeon RX 5700

Beste skjermkort til 4K: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Overveldende ytelse

Stream-prosessorer: 4352 | Klokkehastighet: 1350 MHz (1635 MHz boost) | Minne: 11 GB GDDR6 | Minneklokkehastighet: 14 Gbps | Strømkontakter: 2 x 8-pin | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

Perfekt til 4K med høy fps

Driver frem ray tracing-revolusjonen

Ekstremt dyrt

Er du på jakt etter den ultimate ytelsen og ikke bryr deg om prisen, så bør du ta en titt på GeForce RTX 2080 Ti. Det er uten tvil det beste grafikkortet for 4K-spilling med høy bilderate, så lenge du er villig til å betale det det koster. Vi må også trekke frem den utrolige ray tracing-teknologien som er på plass her, og dette kortet kommer til å drive frem en ny grafikkrevolusjon – vi må bare vente på at flere spill for støtte for den fremvoksende teknologien.

Lese hele vår test av Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

(Image credit: Future)

Beste til QHD-spilling: Nvidia GeForce RTX 2070 Super

Ray tracing til en mer overkommelig pris

Stream-prosessorer: 2560 | Kjerneklokke: 1605 | Minne: 8GB GDDR6 | Minneklokke: 14 Gbps | Strømtilkobling: 6 pin + 8 pin | Utganger: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL

Founders Edition er billigere enn 2070

Flere CUDA-kjerner

1440p-spilling med ray tracing

Fortsatt ganske dyrt

Founders Edition er tungt

Det oppgraderte Nvidia GeForce RTX 2070 Super er ikke bare imponerende fordi det er en forbedret versjon av det svært populære RTX 2070. Det er like imponerende fordi det selges til en betydelig lavere pris, noe som sikrer at det blir mer tilgjengelig for flere. Ikke minst gir det deg tilgang til å prøve ray tracing. Du slipper altså å knuse sparegrisen og kjøpe et RTX 2080 eller 2080 Ti.

Les vår test av Nvidia GeForce RTX 2070 Super

The Nvidia GeForce GTX 1660 Super is a bit faster than the GTX 1660, but only ten bucks or quid more. (Image credit: Nvidia)

Beste til FullHD: Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Dugelig med krutt til en billig penge

Streamprosessorer: 1408 | Klokkefrekvens: 1530 MHz (1785 MHz boost) | Minne: 6 GB GDDR6 | Minnebråndbredde: 14 Gbps | Strømtilkopling: 1 x 8-pin | Utganger: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL

Billig

Framifrå ytelse

Ingen RT-kjerner

Da Nvidia lanserte GTX 1660 og GTX 1660 Ti var det plutselig null problemer å spille det meste i FullHD uten å måtte slakte sparegrisen. Og nå når Nvidia GeForce GTX 1660 Super er her har de to ovennevnte kortene praktisk talt blitt irrelevante. Dette nye skjermkortet er raskere enn GTX 1660, men koster bare en hundrelapp mer, og samtidig ligger det ikke langt unna GTX 1660 Ti i ytelse, men er vesentlig billigere. Hvis du er ute etter et skjermkort som takler FullHD-oppløsning, så er Nvidia GeForce GTX 1600 Super virkelig et kort du bør ta en titt på – det er uten tvil et av de beste kjøpene på markedet akkurat nå.

Les hele testen av Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Beste grafikkkort til kreativt arbeid: AMD Radeon VII

Det første 7 nm-kortet på markedet er en kruttønne

Stream-prosessorer: 3840 | Kjerneklokke: 1400 MHz (1800 MHz boost) | Minne: 16 GB HBM2 | Minneklokke: 2 Gbps | Strømtilkobling: 2 x 8-pin | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Massevis av VRAM

Kjølig

Svak DirectX 12-ytelse

AMD har ikke sluppet et nytt hightend-kort siden Radeon Vega 64 i 2017, og mye har skjedd siden da, inkludert Nvidia Turing. Med Radeon VII satset AMD på å gjenvinne en bit av toppsjiktet i markedet, og det gjøre de også men kanskje ikke helt på den måten de hadde tenkt. Radeon VII leverer godt i spill, men det er når det komme til innholdsproduksjon at det virkelig skinner. Det er stappet med hele 16 GB HBM2-minne, noe som bidrar til å sikre topp ytelse ved tung videoproduksjon og 3D-arbeid, og dette kortet vil lett kunne konkurrere med mye dyrere kort fra Nvidia.

Les hele vår test av AMD Radeon VII

(Image credit: Future)

Beste grafikkort til VR: Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Kongen av VR-gaming

Stream-prosessorer: 3072 | Klokkehastighet: 1650 MHz (1,815MHz boost) | Minne: 8 GB GDDR6 | Minneklokke: 15,5 Gbps | Strømkontakter: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Utganger: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-DL

Flott 1440p- og 4K-ytelse

Billigere enn RTX 2080 ved lansering

FrameView-programvaren er nyttig

Fortsatt dyrt

Minimal forskjell fra RTX 2080

Hvis du er opptatt VR, så trenger du et grafikkort som takler jobben, og nå om dagen er det beste valget Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Her trenger du ikke bekymre deg for hakkete ytelse som kan gjøre deg kvalm. Utover VR, bør det også takle alle favorittspillene dine i 1440p og 4K uten problemer. Det beste er også at det er rimeligere enn RTX 2080, og det gir deg dermed mer for pengene.

Les vår test av Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Det beste minigrafikkortet: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Skal du bygge en liten og nett spill-PC, er dette kortet for deg.

Stream-prosessorer: 3584 | Klokkehastighet: 1506 | Minne: 11 GB GDDR5X | Minneklokkehastighet: 10 Gbps | Strømkontakter: 2 x 8-pin | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

Verdens minste 1080 Ti

SLI-støtte

Svakere ytelse

Varmt og bråkete

Når du skal bygge en kompakt maskin basert rundt et microATX- eller mini-ITX-hovedkort, må du finne frem til de minste delene du kan bruke uten at det går nevneverdig utover ytelsen. Det er nok ikke til å unngå at du må ofre noen få bilder per sekund med dette kortet sammenlignet med større alternativer, men Zotacs GeForce GTX 1080 Ti – det minste i sitt slag med sine 211 x 125 x 41 mm – er likevel sprekt nok til fint å håndtere spill i 4K.

Beste budsjettkort: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

Kanskje det beste budsjettkortet noensinne

Stream-prosessorer: 1408 | Kjerneklokke: 1530 MHz | Minne: 6 GB GDDR5 | Minnehastighet: 8 Gbps | Strømtilkobling: 1 x 8-pin | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Ekstremt gunstig pris

God ytelse for pengene

GDDR5-minne

Med alle de fantastiske (les: dyre) grafikkortene som finnes på markedet, så får ofte budsjettkortene lite oppmerksomhet. Det er synd, for kort som Nvidia GeForce GTX 1660 fortjener litt rampelys for den gode ytelsen det leverer i 1080p.

Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G får du også bra med fabrikkoverklokking og alle utgangene du noen gang vil trenge, og det burde takle alle favorittspillene dine fordelt på flere skjermer. Vi mener dette er et glimrende grafikkortkjøp, og kanskje det beste noen gang.

Les hele vår test av Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

Det beste e-sport-kortet: PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Konkurransedyktig både for spill og i pris

Stream-prosessorer: 1536 | Kjerneklokke: 1500 MHz | Minne: 6 GB GDDR6 | Minnehastighet: 12 Gbps | Strømtilkobling: 1 x 8-pin | Utganger: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI

Overkommelig pris

Glimrende 1080p-ytelse

Begrenset minnebåndbredde

Da Nvidia opprinnelig lanserte Turing-serien, var det vanskelig å finne et kort som ikke kostet skjorta. Nå som GeForce GTX 1660 Ti – og mer spesifikt PNY XLR8 Gaming OC – er lansert, er derimot neste generasjons ytelse tilgjengelig for de aller fleste.

Du vil ikke kunne spille i 4K med 60 fps, men det passer perfekt for alle som fortsatt har en 1080p-skjerm, og så lenge du holder deg i den oppløsningen vil du slite med å finne et spill som dette kortet ikke takler. Du må klare deg uten RTX, men siden det fortsatt er få spill som støtter slikt så er ikke det noe stort tap.

Les vår test av PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC