Beste gaming-headset 2020: Spillopplevelsen blir enda bedre med disse testvinnerne

Velkommen til TechRadars liste over beste gaming-headset på markedet i 2020!

Takket være god konkurranse både på prosessor- og grafikkortmarkedet, har PC-gaming sjeldent vært bedre stilt enn akkurat nå.

Dermed er dette også et godt tidspunkt for å kjøpe et godt gaming-headset. Det er jo ingen tvil om at skikkelig lyd er like viktig for spillopplevelsen som den visuelle kvaliteten, og selv om gode høyttalere kan gi deg det så er det ikke alltid det passer av hensyn til andre. Ikke minst opplever mange at hodetelefoner kan gi en større innlevelse enn det høyttalere gjør, og de gir utvilsomt lyden en ekstra dimensjon.

Ved siden av god lyd byr også de beste gaming-headsettene på høy komfort over lang tids bruk, og ofte også smarte ekstrafunksjoner som er nyttige for spillere. I motsetning til vanlige hodetelefoner, er også gaming-headset utstyrt med en mikrofon som lar deg kommunisere med lagkamerater.

Det finnes etter hvert en rekke produsenter som lager gaming-headset, og vi har tatt med produkter fra kjente gaming-merker som Logitech, Razer og HyperX i tillegg til noen veldig gode modeller fra tradisjonelle hodetelefonprodusenter som Sennheiser og Beyerdynamic.

Så hvis du er på jakt etter noe som kan bidra til skikkelig innlevelse mens du dør igjen og igjen i Sekiro: Shadows Die Twice eller redder Washington D.C. med vennene dine i The Division 2, så finner du de beste alternativene nedenfor. Vi hjelper deg å finne veien i mylderet.

HyperX Cloud Revolver S

1. HyperX Cloud Revolver S

Glimrende følelse og lyd til en stiv pris

Type: Kablet (USB) | Egenskaper: 7.1 surroundlyd, 50 mm-drivere, Dolby DSP, 3,5mm-plugg

Fantastisk lyd på alle områder

Komfort som varer hele dagen

Klønete mikrofonposisjon

Kabelen kan være i lengste laget

Da vi satt oss ned for å teste HyperX Cloud Revolver S, hadde vi et ganske delt førsteinntrykk. På den ene siden leverer hodetelefonene fantastisk 7.1-kanals surroundlyd via Dolbys digitale signalprosessorer, mens de på den andre siden er ekstremt dyre sammenlignet med hodetelefoner i samme klasse. Heldigvis gjør den fenomenale komforten og den formidable lyden opp for den stive prisen og den litt merkelig plasserte mikrofonen.

Les hele vår test av HyperX Cloud Revolver S

SteelSeries Arctis Pro

2. SteelSeries Arctis Pro

PC-spillingens største hemmelighet

Type: Kablet (USB) | Egenskaper: 40 mm-drivere, tilbaketrekkbar mikrofon, DTS Headphone:X v2.0, RGB-lys, inkludert DAC

Inkludert DAC

Lyd som virkelig leverer

Surroundlyden har sine mangler

Hvis det er én ting du kan stole på at SteelSeries leverer er det glimrende lyd, og SteelSeries Arctis Pro er et perfekt eksempel på nettopp det. Ikke bare byr disse hodetelefonene på oppslukende lyd som vil utvide enhver eksplosiv spilløkt, men takket være den inkluderte DAC-en («digital to audio converter»), vil Arctis Pro også gagne deg når du lytter til musikk. Prisen er kanskje litt krass, men når du først kjenner hvor omfattende og komfortabelt hodetelefonene faktisk er, vil du skjønne hvorfor de koster det de koster.

Les hele vår test av SteelSeries Arctis Pro

Astro A50 Wireless

3. Astro A50 Wireless

De beste hodetelefonene for allmenn bruk ble nettopp hakket bedre

Type: Trådløs | Egenskaper: Dolby Digital 7.1-surround; Fungerer med, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC og mobil; Astro Audio; 5.8 GHz trådløs teknologi med MixAmp; 6.0 mm støykansellerende enveismikrofon; USB-lading med basestasjon

Full Dolby 7.1-surroundlyd

Meget komfortabelt

Klønete ladestasjon

Da den originale utgaven av Astro A50 ble lansert, kalte vi det et «omveltende og transformerende headset», og den trådløse oppfølgeren fortsetter i den samme solide tralten (samtidig som man altså får en trådløs opplevelse i tillegg). Disse hodetelefonene kan ikke bare brukes på PC, men vil også fungere med PS4, Xbox One og en rekke andre apparater – Astro A50 Wireless er like deler robust og fleksibel.

Les hele vår test av Astro Gaming A50 Wireless

Beyerdynamic Custom Game

4. Beyerdynamic Custom Game

Gaming har aldri hørt så bra ut

Type: Kablet (3.5mm) | Egenskaper: Lyd-slider, myke øreklokker, design du kan endre på, avtakbar kabel

Ekstremt komfortabelt

Imponerende lydkvalitet

Litt dyrt

Selv om det er litt i dyreste laget, er Beyerdynamic CUSTOM Game likevel blant de beste gaming-hodetelefonene på markedet. Det benytter seg ikke av fjong surroundlyd eller trådløse løsninger, men det har det som er viktig: lyd og komfort. Når du først opplever spilling med lyd på dette nivået, er det vanskelig å gå tilbake til det du har brukt tidligere.

Les hele vår test av Beyerdynamic Custom Game

Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

5. Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

Budsjettkongen

Type: Kablet (analog) | Egenskaper: 50 mm-drivere, lett tilgjengelig volumkontroll direkte på øreklokkene, fungerer på flere plattformer

God stereolyd

Glimrende verdi

Mikrofonen havner lett på feil sted

Man får som regel det man betaler for når man kjøper spillutstyr: Du plukker ikke med deg et headset til 500 kroner på Elkjøp og forventer verdens beste lyd, men disse forventningene forsøker Corsair nå å endre på. Corsair HS50 byr nemlig på glimrende lyd til en relativt billig penge, og den bunnsolide mikrofonkvaliteten er også i en klasse langt over prisen du må betale. Alt med disse hodetelefonene – til og med materialet det er laget av – oser kvalitet. Hvis du ser etter noe litt billigere og kan klare deg uten de mest eksklusive duppedittene (slik som 7.1-surround og Bluetooth-tilkobling), er Corsair HS50 midt i blinken.

Les hele vår test av Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

SteelSeries Arctis Pro Wireless

6. SteelSeries Arctis Pro Wireless

Et trådløst headset med lyd som om det var kablet

Type: Trådløs (Bluetooth) | Egenskaper: Dual-battery-ladesystem, Bluetooth-tilkobling, 40 mm-drivere

Ukomprimert lyd

Hendig dual battery-system

Dyrt

SteelSeries Arctis Pro Wireless er en kompromissløs løsning som gir deg ukomprimert lyd i høy kvalitet, samtidig som du får et trådløst headset på kjøpet. Når du i tillegg legger til det unike og superhendige batteriladesystemet som lar deg bruke disse hodetelefonene i en evighet, har du plutselig et knallsterkt gaming-headset. Hvis du har råd og ser etter de beste trådløse hodetelefonene på markedet, kan du ikke ta feil med SteelSeries Arctis Pro Wireless.

Les hele vår test av SteelSeries Arctis Pro Wireless

Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

7. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

En perfekt formel

Type: Kablet (USB og Analog) | Egenskaper: 50 mm-drivere, består av forsterket stål og aluminium, avtakbar og bøyelig mikrofon

Veldig komfortabel

Klar og presis lyd

Litt ubalansert lyd

Creative har rykte på seg for å lage elegante lydprodukter, og Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition er et produkt som sementerer dette ytterligere. I stedet for å bare fortsette med det samme de har lagd tidligere, har Creative fullstendig endevendt Sound BlasterX H7-formelen for å lage et headset som ser like bra ut som lyden det lager. Hvis du liker komfortable og solide hodetelefoner med heftig lyd, vil Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition være blant de beste kjøpene du kan gjøre i 2018.

Les hele vår test av Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Turtle Beach Elite Atlas Aero gir deg strålende lydkvalitet med sitt ProSpecs Glasses Relief-system. (Image credit: Turtle Beach)

8. Turtle Beach Elite Atlas Aero

Hvor elite er Elite Atlas Aero?

Grensesnitt: Trådløs tilkobling | Funksjoner: Hodebånd i metall, kraftig programvare, støtte for Waves NX 3D Audio, ProSpecs Glasses Relief-system

ProSpecs Glasses Relief-system

Massevis av funksjoner

Tvilsom estetikk

Det er helt klart et par ting som holder Turtle Beach Elite Atlas Aero unna toppen av listen. Den sitter for stramt, og ser ikke veldig bra ut. Men på områdene som virkelig gjelder, leverer disse hodetelefonene. For det første er lydkvaliteten flott, og ProSpecs Glasses Relief-systemet gjør dem behagelige å bruke for brillebrukere. Her er det massevis av funksjoner og kraftig programvare som bidrar til at dette er noen av de beste hodetelefonene vi noen sinne har prøvd. Og prisen er heller ikke så verst.

Les hele vår test av Turtle Beach Elite Atlas Aero

9. Razer Nari Ultimate

Lar deg kjenne spillet i tillegg til å høre det

Tilkoblingstype: Trådløs | Funksjoner: 8 timer batteritid, HyperSense haptisk tilbakemelding, kompatible med mange enheter, 50 mm elementer

God lyd

Mange tilkoblingsmuligheter

Delte meninger om haptiske vibrasjoner

Et hvilket som helst par med hodetelefoner lar deg høre spillene dine, men hva sier du til muligheten til å kjenne dem også? Razer Nari Ultimate gjør dette mulig, fordi de er utstyrt med haptiske motorer i øreklokkene som rister basert på lydsignalene. Dette i seg selv er nok til å gjøre dem interessante, men når denne funksjonen i tillegg kombineres med lang batteritid, glimrende lyd og høy komfort, blir dette fort et av de beste gaming-hodetelefonene på markedet. Bare gjør deg selv en tjeneste og skru av den haptiske tilbakemeldingen når du hører på musikk.

Les hele vår test av Razer Nari Ultimate

Astro A20

10. Astro Gaming A20

Det beste fra begge verdener

Type: Trådløs | Egenskaper: Langtlevende batteritid, Astro Command Center, konsollkompatibilitet

Høykvalitetslyd

Solid og komfortabel følelse

Dyr for klassen sin

Hvis du ser etter gode hodetelefoner som ikke koster deg alt du har i lommeboka, burde du vurdere det Astro A20 har å komme med. Med solid stereolyd, trådløs tilkobling og 15 timers batteritid, har disse hodetelefonene alt du kan tenke deg i sin prisklasse. Joda, de har ikke surroundlyd, men den billige prisen og batterilevetiden gjør det mer enn verdt det.

Les hele vår test av Astro A20

11. Asus ROG Strix Fusion 700

Skinnende

Grensesnitt: Trådløse (Bluetooth) | Funksjoner: 7.1 surround, 50 mm Neodymium-elementer

Glimrende lydkvalitet

Flott design

Dyre

Asus har med sitt Republic of Gamers-merke, bygget seg en navn som en god produsent av en lang rekke gode gaming-produkter, og Asus ROG Strix Fusion 700 føyer seg inn i denne rekken. Disse hodetelefonene er utstyrt med 50 mm-elementer og Bluetooth, og de gir deg fantastisk lydkvalitet. De fungerer også med andre plattformer, slik at du ikke trenger å sjonglere flere headset. De er riktignok litt dyre, men med så god lyd er de etter vår mening verdt prisen.

Les hele vår test av Asus ROG Strix Fusion 700

HyperX Cloud Flight

12. HyperX Cloud Flight

Varig og trådløs gaming

Type: : Trådløs | Egenskaper: Langtlevende batterilevetid, varig, justerbar stål-slider, PC- og PS4-kompabilitet, avtakbar og støykansellerende mikrofon

30 timers batterilevetid

Flott lydkvalitet

Hakket dyrere enn konkurrentene

HyperX Cloud Flight er trådløse hodetelefoner som byr på opptil 30 timers batterilevetid. Det betyr at du antagelig kan spille i to hele dager før du må lade! Det er derimot én ulempe, og det er at du her ikke får surroundlyd, men i stedet må nøye deg med vanlig stereo. Du kan heldigvis komme deg rundt dette ved å bruke Dolby Access-appen, og lydprofilen er balansert nok til å gjøre dette til en fillesak.

Les hele vår test av HyperX Cloud Flight

13. Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Kablet vidunder har blitt trådløs

Type: Trådløs | Egenskaper: Corsair CUE, Virtuell 7.1-lyd, Discord-sertifisert enveismikrofon

Bra spillyd

Mikrofonen støtter «ducking»

Ikke noe sted å lagre mikrofonen

Corsair slapp et fenomenalt headset sent i fjor i form av Corsair HS50, og nå har de laget en enda bedre utgave som er trådløs og har virtuell surroundlyd. Disse egenskapene er glimrende i og for seg selv, men når man i tillegg legger til den fantastiske Corsair CUE-programvaren, får man en komplett pakke som virkelig gjør seg godt til spilling.

Les hele vår test av Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Corsair Void Pro RGB Wireless

14. Corsair Void Pro RGB Wireless

Corsair leverer igjen

Type: : Trådløs | Egenskaper: : 50 mm-drivere, støykansellerende mikrofon, RGB-lys, Dolby Headphone 7.1-lyd

Flott lydkvalitet

Fint design

Kun logoen er RGB

Det er ikke lenge siden Corsair utelukkende var kjent for sine PC-komponenter, men over de siste fem årene har selskapet blitt mer og mer kjent for spillutstyret de lager. Med produkter som Corsair Void RGB Wireless i katalogen, er det lett å se hvorfor. I utgangspunktet kan prisen virke noe stiv, men Void Pro RGB Wireless leverer som lovet med solide materialer, fantastisk lydkvalitet og – kanskje viktigst av alt – RGB-lys. Hvis du i tillegg har en rekke Corsair-duppeditter fra før, vil Void Pro RGB Wireless passe perfekt inn i gjengen – du kan til og med synkronisere lyseffektene på tvers av utstyret ditt ved hjelp av Corsair Utility Engine.

Les hele vår test av Corsair Void RGB Wireless

Turtle Beach Elite Pro

15. Turtle Beach Elite Pro

Klart og tydelig

Type: Kablet (USB og 3.5mm) | Egenskaper: Prospecs-støtte for de med briller, støtter flere plattformer, 50 mm-drivere

Komfortabelt

God lydkvalitet

Litt dyrt

Hvis du er en gamer som ikke er redd for å la resten av verden vite at du spiller, er Turtle Beach Elite Pro Tournament tingen for deg. Ikke bare er det et enormt komfortabelt headset, men 50 mm-driverne det bruker fører også til en fantastisk god lydkvalitet (selv om det kunne trengt litt mer bass). Du må riktignok tolerere «gamer»-estetikken, da det er et headset med mye plastikk og en del oransje detaljer, men hvis du kan se forbi utseendet og prisen, er det mye å like med Turtle Beach Elite Pro Tournament.

Les hele vår test av Turtle Beach Elite Pro Tournament

Gabe Carey har også bidratt til denne artikkelen