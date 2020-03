8 viktige egenskaper en VPN må ha

Siden utvalget av tilgjengelige VPN-tjenester er så stort, kan det være vanskelig å velge hvilken du vil satse på. VPN-tilbydernes nettsider er ofte nyttige inntil et visst punkt når det gjelder å opplyse om viktige funksjoner og egenskaper (og begrensninger). Men ofte ligger mange viktige opplysninger dypt begravd på nettsiden.

For at du skal unngå å bli forvirret av en stilig VPN-nettside, har vi komponert denne artikkelen. Her får du en oversikt over de egenskapene det er viktigst å ta med i vurderingen når du skal finne den rette VPN-tjenesten.

1. Stort utvalg av serverlokasjoner

En VPN skjuler brukerdataene ved å kryptere dem i en tunnel som opprettes mellom brukerens enhet og VPN-tjenestens nettserver. Brukeren blir tildelt nettserverens IP-adresse (og avslører dermed ikke sin egen IP). Dette demonstrerer én av fordelene ved VPN, nemlig at brukerne kan se ut til å befinne seg på en helt annen geografisk posisjon enn der de faktisk befinner seg.

Dette gir mange mulige bruksområder, blant annet at du kan få tilgang til strømmetjenester eller netthandeltjenester som er begrenset til bestemte land, og dermed ta en omvei rundt det som kalles geoblokkering.

Det er viktig å huske på at en god VPN-tjeneste skal ha en sunn spredning av dekningen fordelt på et bredt utvalg av land, noe som gir deg mange ulike valgmuligheter. Og når det er flere servere på samme lokasjon, er dette bedre for deg (ettersom de ikke like lett blir overbelastet, og dermed blir ytelsen jevnt over bedre).

2. Mobil-apper

Enhver VPN tilbyr klientprogramvare for en Windows-PC. Men den virkelige verdien til en VPN-tjeneste ligger i dens mobilstøtte. Og i å holde enheten din trygg mens den knyttes til åpne Wi-Fi-punkter når du er ute på farten.

Så når du velger deg en VPN må du passe på at den støtter plattformen til den mobilenheten du benytter. De fleste tilbydere støtter i hvert fall Android og iOS, men gjør deg også kjent med instruksene for innstillinger på support-sidene. ExpressVPN har veiledninger for manuelt oppsett til Windows Phone, BlackBerry, e-bøker, Linux og mange flere plattformer.

3. Integrert kill-switch

Ingen VPN-tjeneste er 100 % sikker. De kan være utsatt for IP-lekkasjer, noe som røper din faktiske IP-adresse når du er på nettet. Dette kan inntreffe oftere når VPN-tjenesten overbelastes.

Løsningen på dette er en VPN kill-switch. Den kan overvåke om VPN-forbindelsen svikter, en situasjon der din egentlige IP vil kunne avsløres, og i dette tilfellet stanser funksjonen all overføring av data.

Slik navnet antyder er dette, kort fortalt, en funksjon som bryter forbindelsen, og dermed hindrer ukrypterte data i å bli overført (og den hindrer dermed din ekte IP i å bli lekket).

Selv om ikke alle VPN-tjenester tilbyr kill-switch, er det flere gode som gjør det, med funksjonen integrert i brukerprogramvaren. Se etter VPN-tjenester med integrert kill-switch, og pass på å aktivere den i VPN-appens innstillinger. Mange er i utgangspunktet avslått.

4. Anonyme DNS-tjenere

DNS (Domain Name System)-oppløsning er prosessen som omdanner adressen du skriver inn i nettleserens adressefelt, for eksempel www.techradar.com, til en IP-adresse som nettet bruker for å dirigere trafikken til brukeren. For de fleste brukerne utføres DNS-oversettelsen som standard gjennom deres nettleverandør, men dette kan lett endres på.

Og ettersom målet med en VPN er personvern, vil vi at VPN-tjenesten skal innstilles til også å beskytte oss i DNS-oversettelsesprosessen. Da holdes disse dataene borte fra nettleverandørens nysgjerrige blikk.

Der Googles DNS-oversetter ofte benyttes på grunn av hastigheten, vil dette være et uklokt valg fra en personvernsynspunkt. Det finnes DNS-løsninger som er langt bedre tilrettelagt for anonymitet, for eksempel FreeDNS og DNSWatch. Men den VPN-tjenesten du velger burde helst ha en egen anonym DNS, slik at personvernet ditt blir best ivaretatt.

5. Ingen logg-politikk

VPN-tjenere har ulik logg-politikk. Noen VPN-tilbydere lagrer data om brukeraktivitet i månedsvis. Potensielt kan disse dataene overleveres til myndighetene, hvis de forlanger det.

Ideelt sett vil du bruke en VPN-tjeneste med en «ingen logg»-politikk. Men vær oppmerksom her, ettersom mange tilbydere hevder at de leverer dette, mens sannheten er at de likevel beholder noen data (blant annet om brukerøkter). Det lønner seg å lese grundig gjennom VPN-tilbyderens personvernpolitikk, slik at du oppdager eventuelle skjulte ulemper. Du kan også ta en titt på vår store samling av VPN-tester, der vi også har gjennomgått denne siden av VPN-tjenestene.

6. Ruter-støtte

I stedet for å installere VPN-tjenesten på elle enhetene dine enkeltvis, er en alternativ fremgangsmåte å installere VPN direkte på routeren til hjemmenettverket ditt. Dermed vil alle enhetene knyttet til denne routeren dra nytte av VPN-beskyttelsen.

Selv om denne løsningen ofte er å foretrekke, krever den to ting: en kompatibel ruter og en VPN-tjenesten som støtter dette. Det å få en VPN til å fungere på en ruter krever litt ferdigheter. Du finner flere detaljer om hvordan dette gjøres i denne veiledningen.

7. Støtte for OpenVPN

Selv om alle VPN-tjenester sikrer dataene dine ved å skape en kryptert datatunnel mellom klienten og VPN-serveren, finnes det mange ulike protokoller som kan gjennomføre denne datakrypteringen.

Jo større utvalg og jo bredere tilgang på protokoller en VPN benytter, desto bedre. Men du skal være på jakt etter en tjeneste som støtter OpenVPN-protokollen. Dette er den mest moderne protokollen av dem som er i alminnelig bruk. Den betegnes som svært sikker. Din VPN skal helst la deg velge mellom to utgaver av OpenVPN, nemlig TCP og UDP, som vi går nærmere inn på i denne saken.

8. Lav pris

Dette er sikkert så åpenbart at det kan virke unødvendig å nevne. Men dette punktet er tatt med ettersom det er viktig å være klar over at det finnes et bredt utvalg av pakker og prisnivåer innenfor VPN.

Du vil nesten alltid få et rimeligere tilbud dersom du binder deg til minst ett års bruk av tjenesten, og fra noen tilbydere kan du få skikkelig gode priser.

Samtidig må du tenke på at de enkleste (og rimeligste) pakkene ikke gir deg hele spekteret av funksjoner og egenskaper, og du kan gå glipp av de virkelige godbitene – for eksempel en egen protokoll der forbindelsen unngår å bli avslørt som en VPN-forbindelse. Dermed blir du ikke blokkert eller nedprioritert,

Hvis alt dette virker litt forvirrende – og det kan det absolutt være –er den gode nyheten at vi allerede har gjort jobben for deg i artikkelen som omhavdler de beste VPN-tilbudene.