Canon EOS R5 beveger seg ett steg nærmere lansering, men vil Sony svare?

Canon EOS R5 sniker seg nærmere lansering etter å ha fått Bluetooth-sertifisering – men nye rykter vitner om at Sony også forbereder en stor lansering av et fullformatskamera som kan bli en festbrems for Canon.



Nyhetene om EOS R5s Bluetooth-sertifisering stammer fra den pålitelige japanske kameraryktesiden Nokishita. Og, selv om siden ikke gir oss en eksakt tidsramme for når fullformatskameraet skal lanseres er Bluetooth-sertifisering en viktig milepæl, og er ofte noe som skjer rett før annonsering.

De seneste spekulasjonene rundt når EOS R5s skal finne veien til kunders hender sier at de første leveransene skal finne sted i juli, ifølge Canon Rumors. En full annonsering har tidligere vært forventet i mai, men det er mindre sikkert nå på grunn av effektene rundt den globale pandemien – og det virker som at annonseringen av EOS R5s søskenkamera har blitt utsatt til juli.



Det ser heller ikke ut til at Sony kommer til å akseptere at Canon får hele forsommeren til alene å hausse opp sine kameraer. Ifølge Sony Alpha Rumors planlegger Sony å annonsere et fullformatskamera sammen med et objektiv under et evenement sent i juli.

Hvis det medfører riktighet kan timingen være perfekt hvis målet er å stjele noe av glansen når EOS R5 endelig lanseres. Dog, hva skal Sony annonsere? Sony Alpha Rumors ymter utpå med at det kan være snakk om den etterlengtede oppfølgeren til fire år gamle Sony A7S II, et fullformatskamera med fokus på video, som, i sin tid, var et av de beste i kategorien.

(Image credit: Future)

Canon vs Sony

Det som per nå ikke er klart er nøyaktig hva slags modell Sony klargjører for annonsering. Vi har ventet på nyheter om Sony A7S III i over seks måneder – ventetiden har vært såpass at det nå kan være grunn til å tro at oppfølgeren ikke kommer til å hete A7S III i det hele tatt, eller at en eventuell oppfølger kan finne på å ha overført det beste av videodelen til eksempelvis et Sony A7 IV.



Uansett hvordan det hele ender opp er det helt klart at det er en aldri så liten sommerkrig som brygger mellom Canon og Sony, og at slagmarken antageligvis kommer til å være fullformatsvideo. Canons seneste teaser for EOS R5 var helt klar på at video er et av fokusområdene, siden kameraet skal være i stand til å skyte 8K-video i 30 FPS med hele sensorbredden, samt 4K-video i 120 FPS, hvilket vil være den første gangen vi ser noe slikt på et kamera ment for allmuen.

Etter at Sony gikk i bresjen for fullformatskameraer med videofokus med A7S II kan det virke som at selskapet ligger noe etter. A7S II begrenser seg til å ta opp video med 4:2:0-komprimering i 8 bit, sammenlignet med 4:2:2 i 10 bit som kommer til å være tilgjengelig med EOS R5. Sistnevnte gir fargekorrigerere langt mer data og dybde å jobbe med i etterarbeidet og Sony kommer antageligvis også å få nok å stri med fra Panasonic og deres GH6 også.



Uansett hva Sonys planer er later det til at sommeren kommer til å bli en spennende tid for YouTubere og filmskapere som er ute etter å oppgradere fullformatskameraer som er like god på video som stills. Vi kommer tilbake med offisielle nyheter når de foreligger.