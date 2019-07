Canon EOS 90D: nye spesifikasjoner og mulig lanseringsdato gir fart på ryktene

Nye spesifikasjoner som etter sigende tilhører et forestående Canon EOS 90D DSLR har nådd eteren.



Ryktene om at en APS-C-sensor på 32,5 MP vil eksistere i etterfølgeren til EOS 80D har vært med oss helt siden dette ble registrert av Canon tidligere i år, mens rykter om 10 FPS burst, 4K-video (uten crop), to kortlesere, Bluetooth og Wi-Fi har kommet i etterkant.

Nå har ny informasjon kommet til via Canon Watch, og listen over attributter inkluderer nå fullframe passiv autofokus basert på såkalt phase detection, ren video ut via HDMI og øyegjenkjenning i både stillbilder og video. Autofokus på øyne under videoopptak var et høydepunkt hos det nye Sony A7R IV.

Snakk om en APS-C-sensor på 31,2 MP snarere enn den ovennevnte på 32,5 MP kan forklares med en forskjell på en total og effektiv mengde megapiksler. Et kamera med en sensor på 32,5 MP kan helt fint ha en faktisk mengde piksler i bruk på 31,2 MP.

To blir én?

Det mest besnærende ryktet handler dog om at Canon kommer til å lage et speilløst systemkamera som vil beholde EF-fatningen i resten av EOS DSLR-serien, snarere enn å ta i bruk enten RF eller EOS M-fatningene fra de speilløse seriene.



Idéen om et entusiastkamera som på en eller annen måte får med seg teknologier fra begge systemer gir mening, selv om fysiske og tekniske begrensninger kan by på utfordringer når det gjelder i hvilken grad dette vil være mulig.

EOS M5 ble introdusert september 2016, og er fortsatt toppen av EOS-M-kransekaka. Bilde: Future (Image credit: Future)

Akkurat hvordan selskapet kommer til å gjennomføre DSLR-planen nå som de har to speilløse serier å utvikle er uklart.



Canon har sagt at de skal fortsette å støtte EOS M-serien, selv om de ikke har oppdatert nettopp EOS M-serien på nesten halvannet år. Nesten tre år gamle EOS M5 er fortsatt flaggskipmodellen, og når de nyere Fujifilm X-T30 og Sony A6400 fortsetter å flytte grensene i dette markedet er en ny entusiastvariant sårt etterlengtet for å opprettholde systemets appell.



Det virker dog lite sannsynlig at Canon simpelthen vil avslutte utviklingen av DSLR-serien, slik spekulasjonene tilsier. For ikke lenge siden ble EOS Rebel SL3 / EOS 250D lansert, og det forventes at en etterfølger til EOS-1D X Mark II vil komme ut i tide til Sommer-OL 2020 i Tokyo.

Det snakkes om en lanseringsdato for EOS 90D i August, hvilket per nå virker plausibelt. August har tradisjonelt sett vært en måned der kameraprodusenter introduserer nye modeller rett i forkant av Photokina-messen i Tyskland. Årets evenement, som skulle finne sted i mai, ble dog kansellert tidligere i år.



Canon har ennå ikke bekreftet noe av det ovennevnte, men all den tid ingen oppdateringer har funnet sted innen disse segmentene på lenge virker det særdeles usannsynlig at året vil ebbe ut uten at vi får minst én modell i en av seriene.